Waldorf Astoria Seychelles Platte Island ernennt Jane Therese Mulry zur Küchenchefin

Jane Therese Mulry, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island

Jane-Therese Mulry wird als neue Exec. Küchenchefin die Gäste des neuen Waldorf Astoria Seychelles Platte Island im Jahr 2024 auf eine kulinarische Reise mitnehmen, die in den kommenden Monaten ihren Anfang nimmt.

Durch über 20 Jahre Erfahrung fließen eine Fülle von kulinarischen Kenntnissen in Mulrys Arbeit mit ein. Sie begann ihre Karriere im Restaurant White Star Line und hat in renommierten Häusern wie dem Siam in Thailand und dem Qualia Great Barrier Reef in Australien gearbeitet. Im Jahr 2020 gründete sie die Plantfood Cooperative, ein innovatives Lebensmittelunternehmen, das eine Reihe von glutenfreien Produkten auf pflanzlicher Basis entwickelt, die von lokalen Gemeinschaften in Südafrika geerntet werden.

Jane Mulry wird den gastronomischen Betrieb in den sechs Bars und Restaurants des Waldorf Astoria Seychelles Platte Island leiten. Das „Moulin“ nimmt die Gäste mit auf eine kulinarische „Soil-to-soul“-Reise und verkörpert Chef Mulrys Leidenschaft für bewusstes Essen. Als charakteristisches Restaurant des Resorts wird es tagsüber auch als Kochschule fungieren und sich abends in ein einzigartiges Dining-Erlebnis verwandeln.

Die „Peacock Terrace“ ist eine zeitlose Lounge für leichte Snacks und Drinks, das „Maison des Epices“ bietet kreolisch-lateinische Küche und das „La Perle“ gehobene mediterrane Gerichte. Das Resort beherbergt zudem das „Torti„, eine lebhafte Poolbar, die für ihre individuell gestaltbaren Bento-Boxen bekannt ist sowie das „Lalin„, der perfekte Ort für Drinks vor dem Abendessen oder zum Sonnenuntergang.

Emma Banks, Vizepräsidentin, F&B Strategie und Entwicklung, EMEA, Hilton:, gegenüber Gourmet Report „Wir freuen uns auf die Eröffnung dieses bemerkenswerten Waldorf Astoria Resorts auf den Seychellen und ich bin hocherfreut, dass Chef Mulry das kulinarische Team von Weltklasse leitet. Ihre einzigartige Vision wird die Gäste auf eine ganzheitliche, nachhaltige und eindringliche Reise mitnehmen, die in der lokalen kreolischen Küchentradition verwurzelt ist, aber auch internationale Geschmacksrichtungen widerspiegelt. Es ist wunderbar, eine weitere talentierte Köchin in den Reihen der Hilton-Gastronomie zu sehen, die viel Erfahrung in eine Destination einbringt, die zu einer Ikone der Gastronomie in unserem globalen Luxusportfolio werden wird.“

„Die kulinarische Führung von Chef Mulry wird ein Umfeld der Exzellenz und Teamarbeit im gesamten Resort fördern. Unsere gastronomischen Einrichtungen werden ein neues Kapitel in punkto luxuriöser Gastfreundschaft auf den Seychellen aufschlagen und das kulinarische Ethos der Marke Waldorf Astoria unterstreichen, mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und lokaler Beschaffung,“ so Elias Pertoft, General Manager, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island im Gourmet Report Gespräch.

Küchenchefin Mulry fügt hinzu: „Ich fühle mich geehrt, Teil der Waldorf Astoria Seychelles Platte Island Familie zu sein. Ich freue mich darauf, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, die das Beste unserer lokalen Zutaten zur Geltung bringen und gleichzeitig die kreolische Küche in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir durchdachte, gesunde und innovative Gerichte kreieren und eine offene und lehrreiche Küche bieten, welche die Leidenschaft für Produkte und Geschmack widerspiegelt.“

„Das 2024 eröffnende Waldorf Astoria Seychelles Platte Island wird einen neuen Maßstab für luxuriöse Inselgastfreundschaft im Indischen Ozean setzen und 50 Villen direkt am Meer, ein luxuriöses Spa, einen Kinderclub und ein Zentrum zur Entdeckung des Meeresschutzes bieten,“ erklärte Hilton in einer Pressemitteilung.

Das neue Waldorf Astoria auf den Seychellen wird bestimmt interessant sein für Hilton Honors Punktedsammler!

Das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island wird 2024 eröffnet. Etwa 130 km südlich von Mahé gelegen, ist Platte Island selbst ein unberührtes Atoll, das von Palmenwäldern, wandernden Seevögeln und Schildkröten gesäumt wird, die alle durch eine eigene Lagune und Korallenriffe geschützt sind. Erreichbar über eine kleine Landebahn, wird das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island eine Sammlung von 50 Villen mit bis zu fünf Schlafzimmern direkt am Meer beherbergen, die alle einen eigenen Pool sowie einen persönlichen Concierge anbieten.

Innerhalb von Platte Island werden die Gäste Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten haben, darunter sechs Restaurants und Bars, die eine Reihe von kulinarischen Erlebnissen auf Weltklasse Niveau bieten werden, die den Reichtum der frischen Produkte der Insel feiern. Darüber hinaus bietet Platte Island luxuriöse Spa-Einrichtungen, einen Kinderclub namens „Sea Scouts“, in dem Kinder die Möglichkeit haben, an einer Vielzahl von pädagogischen und interaktiven Aktivitäten teilzunehmen, ein Observatorium im Freien, Tennisplätze und ein Zentrum zur Entdeckung des Meeresschutzes.

Als Teil des Engagements des Resorts für „Travel with Purpose“ wird das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island ein Solarfeld nutzen, um erneuerbare Energie in den meisten Bereichen des Resorts zu erzeugen. Der Garten der Insel wird einen großen Teil der Früchte und des Gemüses liefern, was den Gästen ein nachhaltiges kulinarisches Erlebnis von der Farm bis zum Tisch bietet. Das Resort, das sich dem Schutz und der Erhaltung der natürlichen Umgebung der Insel verschrieben hat, wird unvergessliche Gästeerlebnisse mit unvergleichlichem Luxus harmonisch verbinden.

Die Villen kosten ab 2300 $/Nacht oder über eine Million Hilton Honors Punkte über die Hilton Webseite. Vermutlich wird man es später über andere Kanäle günstiger bekommen: Wie man ein Luxushotel günstiger bucht.

https://www.hilton.com/de/hotels/sezpiwa-waldorf-astoria-seychelles-platte-island/

Immer informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!

Jane Therese Mulry, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island Zusammenfassung Waldorf Astoria Seychelles Platte Island ernennt Jane Therese Mulry zur Küchenchefin Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)