Australien hat sich nach den Ergebnissen der 2023 World Steak Challenge den Titel des Produzenten des besten Steaks der Welt gesichert.

Der australische Erzeuger Jack’s Creek nahm die Auszeichnung für sein mit Getreide gefüttertes Wagyu-Black-Angus-Kreuzungssteak entgegen, das auch als „World’s Best Sirloin“ und „World’s Best Grain Fed Steak“ sowie als „Oceanian’s Best Steak“ ausgezeichnet wurde.

Die Rinder von Jack’s Creek werden auf den natürlichen Weiden um Willow Tree im Zentrum von New South Wales gezüchtet und aufgezogen. Anschließend werden sie mit einer Mischung aus Getreide, Heu und Silage gefüttert.

Der Preis für das weltbeste Wagyu-Steak und das beste Steak Asiens ging an Itoham Yonekyu Holdings für sein A5-Wagyu-Rückenstück von der japanischen Rinderrasse Kuroge Washu, während der Preis für das weltbeste Rib-Eye an die Alliance Group für ihr 55 Tage gereiftes Ribeye-Steak verliehen wurde, die damit auch den Titel des weltbesten Steaks aus Weidehaltung erhielt.

Das beste Filetsteak der Welt und das beste Steak Europas wurde ein 28 Tage gereiftes Filet von einer Norland-Färse aus einer deutschen Rotbunten und Charolais/Limousin-Rasse von Danish Crown.

Das beste Steak Südamerikas war ein Rib-Eye-Steak von Azul Natural Beef aus Argentinien, während das Ribeye-Rib-Eye-Steak von Creekstone Farms aus einer Black-Angus-Rasse zum besten Steak Nordamerikas gekürt wurde.

Gewinnerliste der World Steak Challenge

Bestes Steak der Welt, bestes Steak Ozeaniens und bestes Sirloin:

Jack’s Creek Australische Kreuzung Wagyu Sirloin

Asiens bestes Steak und weltbestes Wagyu-Steak:

Ito Wagyu A5+ Japanischer Lendenbraten – Itoham Yonekyu Holdings

Bestes Steak Europas und bestes Filetsteak der Welt:

Norland Heifer Deutsches Filet – Danish Crown

Nordamerikas bestes Steak:

Creekstone Farms Ribeye Wet Aged Steak aus den USA

Bestes Steak Südamerikas:

Argentinien Signature Ribeye Steak – Azul Natural Beef

Bestes Ribeye-Steak der Welt:

55 Tage gereiftes Ribeye-Steak aus Neuseeland – Alliance Group

Die Gewinner wurden bei einem besonderen Abendessen im Steakhaus Smith & Wollensky gekrönt, nachdem sie bereits im Steakhaus Vlees & Co in Amsterdam zwei Tage lang bewertet worden waren.

Bei der diesjährigen World Steak Challenge wurden insgesamt 346 Medaillen an Steaks vergeben, darunter die Rekordzahl von 134 Goldmedaillen, 120 Steaks erhielten Silbermedaillen und 92 Steaks Bronzemedaillen. Die meisten Goldmedaillen gingen nach Australien: 18 Steaks aus diesem Land erhielten diese Auszeichnung, während Irland mit 67 Steaks, die mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet wurden, die meisten Medaillen gewann.

Jack’s Creek aus Australien ist kein Unbekannter bei den Auszeichnungen. Letztes Jahr gewann es in der Kategorie Rib-Eye und war 2021 Sieger in den Kategorien Bestes Filet, Bestes Rib-Eye und Grain-Fed.

„Beim diesjährigen Wettbewerb gab es die bisher höchste Anzahl von Einreichungen, mit einer Rekordzahl von goldenen Einreichungen, aber ein bestimmtes Steak stach aus der Masse heraus. Herzlichen Glückwunsch an Jack’s Creek für sein hervorragendes Steak und an alle Gewinner in den anderen Kategorien“, sagt Stefan Chomka, Herausgeber des Restaurant Magazins und Juror der World Steak Challenge, gegenüber dem Gourmet Report.

„Der globale Charakter dieses Wettbewerbs und die hohe Qualität der Teilnehmer zeigen, dass weltweit der Wunsch besteht, erstklassige Steaks zu produzieren, die von der harten Arbeit zeugen, die in der Rindfleischproduktion steckt.“

Die World Steak Challenge, die bereits zum neunten Mal stattfindet, wird von der irischen Lebensmittelbehörde Bord Bia mit Unterstützung von Synergy Grill veranstaltet, die die Grills lieferten, auf denen die Steaks gebraten wurden.

„Bord Bia freut sich, die World Steak Challenge zu sponsern und unseren Partnern aus der Branche zu zeigen, was die irische Rinderzucht zu bieten hat, bei der die Grasfütterung und nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden das Herzstück unserer Rindfleischindustrie sind“, sagt Joe Burke, Senior Manager für Fleisch und Vieh bei Bord Bia.

„Irland exportiert 90 % seines Rindfleischs in über 50 Märkte in der ganzen Welt, von den USA bis zu den Philippinen, was die Qualität und den guten Ruf des irischen Rindfleischs vom Erzeuger bis zum Verbraucher unterstreicht. Wir sind begeistert, dass Irland bei dem Wettbewerb 67 Medaillen erringen konnte. Dies ist ein Mittel, um unsere Herkunft bekannt zu machen und auf der Grundlage von Qualität und Geschmack international anerkannt zu werden. Wettbewerbe wie dieser bieten eine ideale Gelegenheit, Rindfleischangebote von Weltklasse zu erleben und Küchenchefs und der Industrie unsere Werte bei der Erzeugung von hochwertigem Rindfleisch zu vermitteln“.

Zu den Jurymitgliedern des diesjährigen Wettbewerbs gehörten Richie Wilson, kulinarischer Leiter des FIRE Steakhouse & Bar, Ioannis Grammenos, Küchenchef und Fleischspezialist des Heliot Steak House in London, Paul Foster, Küchenchef des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Salt in Stratford und des GrassFed in Camden, Abdulrahman Alswailem, Küchenchef und Eigentümer des Marble in Riad, das derzeit auf Platz 23 der besten Restaurants in der MENA-Region rangiert, und Katie Doherty, CEO der International Meat Trade Association.

