Guide Michelin Thailand 2023

Insgesamt sind 441 Einträge zu verzeichnen: 6 Zwei-MICHELIN-Sterne, 29 Ein-MICHELIN-Sterne, 189 Bib Gourmand und 217 empfohlene Lokale.Von den 111 neuen Einträgen stammen 69 aus vier Städten, die den Nordosten Thailands oder die Region Isan“ repräsentieren (Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Ubon Ratchathani und Udon Thani) und in der Ausgabe 2023 neu aufgenommen wurden.

Die sechste Ausgabe des MICHELIN-Klassikers enthält 441 gastronomische Einrichtungen, darunter 6 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (die alle ihren Status beibehalten), 29 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, 189 Bib Gourmand und 217 weitere empfohlene Einträge. Unter den Neuzugängen im MICHELIN-Führer befinden sich 5 in der Ein-MICHELIN-Stern-Liste (4 Neuzugänge und 1 Beförderung) und 59 in der Bib Gourmand-Liste (53 Neuzugänge und 6 Beförderungen) sowie weitere 54 in der empfohlenen Auswahl des Führers. Von den 111 neuen Einträgen stammen 69 aus vier Städten, die den Nordosten Thailands oder die Region „Isan“ repräsentieren (Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Ubon Ratchathani und Udon Thani), die in der Ausgabe 2023 neu aufgenommen wurden.

„Nachdem Thailand einige Jahre lang mit der Pandemie zu kämpfen hatte, sind in der kulinarischen und gastgewerblichen Landschaft des Landes zahlreiche Neueröffnungen zu verzeichnen. Im Restaurantbereich wurden viele neue Feinschmeckerrestaurants eröffnet – nicht nur mit einheimischen Köchen, die sich stark auf ihre kulinarischen Wurzeln konzentrieren und daher eine Vielzahl von Küchen anbieten: Nordthailand, Südthailand, Isan, authentisches Thai, modernes Thai usw., sondern auch mit großen Investoren und weltberühmten Köchen. Unsere MICHELIN-Guide-Inspektoren freuen sich sehr über den Aufschwung der thailändischen Küche“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides.

„Die gestiegene Zahl der Einträge in der neuesten Ausgabe des MICHELIN-Führers Thailand ist zum einen ein Beweis für die Leistung der Gastronomen, die sich den Herausforderungen stellen, und zum anderen das Ergebnis unserer Ausweitung des Geltungsbereichs auf den Nordosten Thailands – oder ‚Isan‘ – die größte Region Thailands, die über eine reiche Geschichte, eine exquisite Geografie und natürliche Ressourcen verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass die Ausweitung des MICHELIN-Führers auf diese Region dazu beitragen wird, dass die Menschen mehr über die Küche des Isan erfahren und verstehen, und dass dies die Reisetätigkeit in diese Region fördern wird. Wir hoffen, mit der neuesten Ausgabe des MICHELIN Guide Thailand einen Beitrag zur Erholung der Gastronomie und des Gastgewerbes nach der Pandemie zu leisten.“

5 neue Einträge (4 Neuzugänge und 1 Beförderung) in der Liste der ‚Ein-MICHELIN-Sterne‘

In der Ausgabe 2023 des MICHELIN Guide Thailand bleibt die Zwei-MICHELIN-Sterne-Liste mit 6 Einträgen identisch – nämlich Chef’s Table, Le Normandie by Alain Roux, Mezzaluna, R-Haan, Sorn und Sühring.

In der Kategorie Ein-MICHELIN-Stern gibt es 5 neue Einträge, die alle in Bangkok angesiedelt sind, nämlich: Baan Tepa, ein modernes thailändisches Restaurant, das ein wunderschön präsentiertes Degustationsmenü mit saisonalen Zutaten aus nachhaltiger Produktion und aus dem eigenen Garten anbietet; Haoma, ein indisches Restaurant, das nachhaltige, saisonale und lokale Zutaten von Landwirten, Züchtern, Fischern und aus dem eigenen Garten verwendet, um köstliche, wunderschön angerichtete indische Gerichte in Form von À-la-carte- und saisonalen Degustationsmenüs (einschließlich eines vegetarischen Menüs) zu kreieren; Maison Dunand, ein modernes französisches Restaurant, das ein Degustationsmenü anbietet, das von der alpinen Herkunft des Küchenchefs, seinen Kindheitsreisen in die Bretagne und seiner glanzvollen internationalen kulinarischen Reise inspiriert ist; Potong, ein thailändisch-chinesisches Restaurant, in dem Tradition und Innovation aufeinandertreffen und das ein progressives 20-Gänge-Menü anbietet, in dem Geschichten erzählt werden und das seinen Höhepunkt in der trocken gereiften Entenbrust findet; und Signature, ein französisches Restaurant, das aus der empfohlenen Auswahl der letzten Ausgabe des MICHELIN Guide Thailand hervorgegangen ist und klassische französische Aromen mit importierten Kräutern und essbaren Blumen anbietet, die an ihr Terroir erinnern, und zwar in Form von Blumenbouquet-Menüs, die je nach Jahreszeit wechseln.

2023 MICHELIN Thailand Young Chef Award:

Davide Garavaglia von Côte by Mauro Colagreco

Der italienische Chefkoch Davide Garavaglia bringt die Kochphilosophie von Chefkoch Mauro Colagreco aus dem Mittelmeerraum an den Chao Phraya und arbeitet dabei Hand in Hand mit Küchenchef Marc Vasseur. Nach seiner Tätigkeit im D’O – einem Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurant unter Chefkoch Davide Oldani in Mailand – und später im Sketch – einem Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurant unter Chefkoch Pierre Gagnaire in London – wechselte Garavaglia 2015 zu Mauro Colagrecos Mirazur, wo er maßgeblich an der Auszeichnung des Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen beteiligt war.

2023 MICHELIN Thailand Service Award: Herr Uthit Songtho vom Baan Phraya

Uthit Songtho, der Restaurantleiter, zeigte eine beeindruckende thailändische Gastfreundschaft mit den hohen Standards von The Mandarin Oriental. Während des Service war er freundlich, höflich und authentisch. Herr Songtho selbst begrüßte die Gäste herzlich, als sie das Boot verließen, und verabschiedete sie am Pier, als sie abfuhren. Er gab auch ausführliche Informationen über die Geschichte des Restaurants, den Hintergrund des Küchenchefs, Informationen über die Gerichte und die thailändische Küche im Allgemeinen und fragte immer nach Feedback zu den Gerichten.

2 neue Sonderpreise zum ersten Mal in Thailand 2023 MICHELIN Thailand Opening of the Year Award:

Frau Pichaya „Pam“ Soontornyanakij aus Potong

Der MICHELIN Award für die Eröffnung des Jahres wird an einen Küchenchef, Gastgeber oder Restaurantleiter für die erfolgreiche Eröffnung eines Restaurants in den letzten 12 Monaten verliehen, das sich durch ein kreatives Geschmackskonzept und eine kreative Herangehensweise an die Küche auszeichnet und einen Einfluss auf die lokale Gastronomieszene hat.

Als erste Empfängerin dieser besonderen Auszeichnung in Thailand wird Küchenchefin Pam für die erfolgreiche Eröffnung des Restaurants Potong im Herzen von Chinatown geehrt. Sie hat das alte Gebäude ihrer Familie, das früher eine Apotheke war, trotz der schwierigen Zeiten während des Covid-19 renoviert. Es war das erste Restaurant seiner Art in Thailand, das innovative/fortschrittliche thailändisch-chinesische Küche mit einem 20-gängigen Degustationsmenü servierte, wobei jedes Gericht die 5-Elemente-Philosophie „Salz, Säure, Gewürz, Textur und Maillard-Reaktion“ verkörpert.

2023 MICHELIN Thailand Sommelier Auszeichnung: Herr Guillaume Perdigues von Mezzaluna

Mit dem MICHELIN Sommelier Award wird die Kompetenz eines Sommeliers gewürdigt, der mit seinen Empfehlungen für die Kombination von Speisen und Weinen das Geschmackserlebnis seiner Gäste verbessert.

Herr Perdigues, Thailands erster Preisträger, ist ein leidenschaftlicher und kenntnisreicher Weinkenner. Er ist ein professioneller Sommelier, der seine Gäste gerne bei der Auswahl von Weinen und Speisen berät – je nach ihrem persönlichen Geschmack und der Auswahl ihrer Speisen. Mit seiner sanften, aber einladenden Art, Wein zu servieren, geht er gut auf seine Gäste ein und gibt während seines Services gerne sein Weinwissen weiter.

Die vollständige Restaurantauswahl für Thailand ist kostenlos auf der Website und in der App des MICHELIN-Führers verfügbar. Sie gesellen sich zur Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in Thailand und auf der ganzen Welt vorstellt.

