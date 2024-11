Dennis Schneider, Kassian Börner und John Delbrouck sind die besten jungen Köche

Gastgewerbe kürt seine Jugendmeister: 42. Deutsche Jugendmeisterschaften auf dem Petersberg in Königswinter.

Gastgewerbe kürt seine Jugendmeister: 42. Deutsche Jugendmeisterschaften auf dem Petersberg in Königswinter.

Dennis Schneider, Kassian Börner und John Delbrouck

Baden-Württemberg holt Mannschaftsgold – Nachwuchstalente beweisen Können und Wettkampfstärke – DEHOGA-Präsident Zöllick: „Beste Botschafter für den hohen Stellenwert der dualen Berufsausbildung und eine exzellente Ausbildung in unserer Branche

Ein Wettbewerb, der Maßstäbe setzt: Ein Wochenende lang kämpften Deutschlands 51 beste angehende Köche, Restaurant- und Hotelfachleute in Königswinter bei den 42. Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen um den begehrten Titel. Jetzt stehen die Deutschen Jugendmeister 2024 fest. Im Ausbildungsberuf Hotelfachmann/-frau siegte Linus Doufrain, Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden (Baden-Württemberg). Die Goldmedaille im Restaurantfach ging ebenfalls nach Baden-Württemberg und zwar an Johannes Lauth, Hotel Bareiss, Baiersbronn. Bei den Köchen triumphierte Dennis Schneider, Seezeitlodge Hotel & Spa, Nohfelden (Saarland). Die Wettbewerbsteilnehmer hatten sich zuvor in Landesmeisterschaften, die von den 17 DEHOGA-Landesverbänden organisiert werden, qualifiziert und bildeten zusammen eine Mannschaft. In der Teamwertung siegte Baden-Württemberg, Silber holte sich die Mannschaft aus dem Saarland. Das hessische Team erkämpfte sich Bronze.

„Ihr seid alle Gewinner“, rief Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband), den Teilnehmern bei der feierlichen Siegerehrung im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg vor 350 geladenen Gästen zu.

„Eure Leistungen sind ein leuchtendes Beispiel dafür, was in unserer Branche der Chancen möglich ist.“ Die Nachwuchstalente seien beste Botschafter für den hohen Stellenwert der dualen Berufsausbildung und eine exzellente Ausbildung in der Branche, erklärte Zöllick gegenüber Gourmet Report und verwies auf die mutmachende Entwicklung bei den Ausbildungszahlen. Mit 23.421 Neuverträgen in 2023 verzeichnet die Branche ein sattes Plus von fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Gesamtwirtschaft lag der Zuwachs bei 2,1 Prozent. „Wir sind wieder auf der Erfolgsspur – und liegen sogar vier Prozent über dem Jahr 2019, dem Jahr vor Corona“, sagte Zöllick und dankte allen Ausbildungsbetrieben und Ausbildern für ihren herausragenden Einsatz.

Von der Politik erwartet der DEHOGA-Präsident konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Branche. Dazu gehört insbesondere die steuerliche Gleichbehandlung von Essen. „Nur sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie sind fair und gerecht. Die Benachteiligung unserer Branche gegenüber Lieferdiensten, Take away und Fertiggerichten aus dem Supermarkt muss dringend beseitigt werden.“

Lust auf die Branche und Leistung machte auch die Keynote von Margit Susan Lieverz zur Siegerehrung. Die ausgebildete Köchin und Schauspielerin, Gastgewerbe-Expertin, Moderatorin, Trainerin und Buchautorin zeigte in ihrer Ansprache mit dem Titel „Karriere-Kickstart: Mit Leidenschaft und Teamgeist zum Erfolg!“ auf, wie wichtig persönlicher Antrieb für die berufliche Entwicklung ist, erläuterte die Bedeutung starker Netzwerke und ermutigte die Teilnehmer, die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Wettbewerb als Sprungbrett für ihre Karriere zu nutzen.

Ende Oktober 2024 hatte der Branchennachwuchs gezeigt, was in ihm steckt. In den Räumlichkeiten des Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg herrschten Wettkampfstimmung und Nervenkitzel pur. Die Teilnehmer waren aufgerufen, ihr theoretisches Wissen wie auch ihr praktisches Können unter Beweis zu stellen. Neben den schriftlichen Arbeiten und der Warenerkennung gehörten zu den Wettkampfaufgaben, je nach Ausbildungsberuf, das Zubereiten von Speisen, das Mixen von Cocktails, das Gestalten von Speisekarten, das Eindecken von Tafeln, das Erarbeiten von Konzepten oder das Führen von Rezeptions- und Verkaufsgesprächen.

Das festliche Abendessen am Sonntag bildete den Höhepunkt des Wettbewerbs. Jeder Koch musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Vier-Gang-Menü für zehn Personen kreieren. Die Restaurant- und Hotelfachleute hatten dafür die Tische fachkundig eingedeckt und dekoriert. Sie begleiteten die Gäste durch den Abend und servierten gekonnt Speisen und Getränke.

Bei der 42. Ausgabe des Wettbewerbs gab es zudem eine Premiere: Zum ersten Mal mit dabei waren einige Auszubildende, die den erst seit 2022 neuen Ausbildungsberuf „Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie“ lernen.Bei der Siegerehrung am Montag erhielten die Teilnehmer ihre Medaillen aus den Händen von DEHOGA-Präsident Guido Zöllick, Andrea Nadles, Präsidentin des Verbandes der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister (VSR), Thorben Grübnau, Vize-Präsident des Verbandes der Köche Deutschlands (VKD), Eva-Maria Rühle, Vorsitzende der Wettkampfleitung, sowie der Juryvorsitzenden Roland Kestel (Köche), Joachim Vorrath (Restaurantfachleute) und Elisabeth Frahling (Hotelfachleute).

Als Anerkennung und Auszeichnung für ihre hervorragenden Kenntnisse und Fähigkeiten gab es für die Teilnehmer darüber hinaus Weiterbildungs- und Hotelgutscheine, Sachpreise wie Fachliteratur.

Träger der Deutschen Jugendmeisterschaften sind neben dem DEHOGA Bundesverband, der Verband der Köche Deutschlands (VKD), der Verband der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister (VSR) sowie die FBMA-Stiftung.

Die Besten ihres Fachs bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2024

Hotelfachmann/-frau

Restaurantfachmann/-frau bzw. Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie

Koch/Köchin

Dennis Schneider

Seezeitlodge Hotel & Spa, Nohfelden (Saarland) Kassian Börner

Tiger & Palmen Gruppe, Frankfurt (Hessen) John Delbrouck

The Charles Hotel, München (Bayern)

www.dehoga.de

DEHOGA im Gourmet Report