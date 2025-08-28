Spanien, Italien, Österreich: Die Klassiker unter den Urlaubszielen der Deutschen bekommen Konkurrenz. Immer mehr deutsche Reisende zieht es in Richtung Südosten – auf den Balkan. Neue Daten von Booking.com zeigen einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen für Unterkünfte in Albanien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro.

Balkan statt Mallorca?



„Die Neugier auf den Balkan wächst spürbar“, stellt Norman Ladig, Regional Manager D-A-CH von Booking.com fest. „Unsere Plattform verzeichnet in diesen Ländern des Balkans im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Zuwächse bei den Suchanfragen deutscher Kunden für Aufenthalte in der zweite Jahreshälfte – während die Suchanfragen für Montenegro im Jahresvergleich um 15 % zulegten, betrugen die Zunahmen für Bosnien und Herzegowina 33 % und für Albanien sogar 39 %. Dies unterstreicht deutlich das wachsende Interesse deutscher Urlauber an diesen Regionen.“

Albanien im Trend

Besonders Albanien entwickelt sich rasant: Durrës verzeichnet mit +61 % den stärksten Zuwachs bei Suchanfragen für Unterkünfte im Vergleich zum Vorjahr und gilt bereits als „Go-to“-Destination. Auch Saranda (+39 %), Vlora (+41 %) und Ksamil (+30 %) gewinnen an Beliebtheit. Die Hauptstadt Tirana zeigt mit einer Zunahme der Suchanfragen um 11 % ebenfalls Wachstumspotenzial. Die albanische Riviera lockt mit türkisfarbenem Wasser, mediterranem Flair und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – ein echter Geheimtipp für Spätsommer-Reisende.

Bosnien und Herzegowina: Geschichte trifft Gastfreundschaft

In Bosnien und Herzegowina begeistern Städte wie Mostar (+51 %) und Sarajevo (+38 %) mit kultureller Tiefe und lebendiger Atmosphäre. Neum (+19 %), der einzige Zugang zur Adria, bietet zusätzlich maritimes Flair. Auch Tuzla (+5 %) und Banja Luka (+11 %) spüren steigende Reiselust bei den Deutschen. Die Mischung aus osmanischer Architektur, lebendiger Café-Kultur und beeindruckender Natur macht Bosnien und Herzegowina zu einem vielseitigen Reiseziel.

Montenegro: Küstenzauber mit Bergblick

Montenegro kombiniert mediterrane Strände mit alpiner Kulisse. Besonders gefragt: Budva (+16 %), mit seiner 35 km langen Küste und charmanten Altstadt. Kotor (+25 %), Herceg Novi (+13 %), Tivat (+6 %) und Ulcinj (+4 %) runden die Top 5 der montenegrinischen Urlaubsziele ab.

Der Balkan als neue Sehnsuchtsregion

Booking.com empfiehlt: Wer ab September eine Auszeit sucht, findet im Balkan eine perfekte Mischung aus Erholung, Entdeckung und authentischer Gastfreundschaft. Ob Küstenflair in Albanien, Kultur in Bosnien oder Sonnenurlaub in Montenegro: Südosteuropa bietet mehr als nur Alternativen zu den Klassikern – es bietet neue Lieblingsorte.

Die 5 meistgesuchten Ziele in Albanien:

1. Ksamil (+30% YoY)

2. Durrës (+61% YoY)

3. Saranda (+39% YoY)

4. Vlora (+41% YoY)

5. Tirana (+11% YoY)



Die 5 meistgesuchten Ziele in Bosnien und Herzegowina

1. Sarajevo (+38% YoY)

2. Neum (+19% YoY)

3. Mostar (+51% YoY)

4. Tuzla (+5% YoY)

5. Banja Luka (+11% YoY)



Die 5 meistgesuchten Ziele in Montenegro

1. Budva (+16% YoY)

2. Ulcinj (+4% YoY)

3. Kotor (+25% YoY)

4. Herceg Novi (+13% YoY)

5. Tivat (+6% YoY)

Methodik: Unterkunftssuchen von Kunden in Deutschland auf Booking.com zwischen dem 1.1. und 31.5.2025 für einen Aufenthalt jederzeit zwischen dem 1.7. und 31.12.2025.