In einem emotionalen Post auf Instagram teilte Swanson seinen Entschluss, das Faelt zu schliessen, mit.

Björn Swanson –

Björn Swanson schliesst das Faelt in Berlin

Björn Swanson schreibt:

time to say goodbye 🤍

Es ist schwierig die richtigen Worte zu finden.



Das FAELT war für mich die letzten 5 Jahre mein Anker und Rettungsboot. Es hat mich durch alle privaten und beruflichen Krisen begleitet und mir unglaubliche Chancen ermöglicht. Es hat mich aber auch in den Wahnsinn getrieben aufgrund seiner Infrastruktur.



Ob Top100 bei Rolling Pin, 3F im Feinschmecker, 16 Punkten im Gault&Millau oder 7+ Pfannen im Gusto. + den Michelin Stern. Ich bzw. Wir! Haben rausgeholt was geht. Die Luft ist raus und zum 30.11.2025 ist Schluss. Ich brauche einen kurzen Break.



Ich habe so viele schöne Momente hier erlebt. Von meiner Einladung zur Madrid Fusion über unzählige andere Events oder dem Auftritt bei @kitchenimpossible – bei dem ich beinahe @rickyleakz Küche abgefackelt habe 🫠😅😂.



Heute bin ich traurig, morgen schauen wir nach vorne. Kurz und knapp. Das Leben geht weiter – like always.



Kommt nochmal essen, denn es wurde nie besser gekocht als aktuell unter @patryk_doerte und merkt euch den 30.11 vor. Der Keller muss leer getrunken werden 🤍



😘 BS

Noch vor kurzem aß Bernhard Steinmann gut im Faelt:

2025 verlor Swanson seinen Stern für das faelt. Das wird sicher nicht dazubeigetragen haben, das Faelt wirtschaftlich abzusichern.

2024 eröffnete Swanson sein Bistro Swan&Son unweit des Kudamms. Dieses bleibt bestehen, hat aber sein Konzept gewechselt.

Sicher werden wir noch einiges vom umtriebigen Björn Swanso hören. Wir sind gespannt und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg!