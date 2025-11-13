Inspiration, Handwerk und kulinarischer Teamgeist auf dem Falkenstein. Das dritte JRE Genusslabor 2.0 der Jeunes Restaurateurs Deutschland begeisterte im Oktober mit einer Mischung aus Kreativität, kulinarischem Handwerk und echtem Teamgeist.

Auf 1250 Metern Höhe auf der Terrasse von JRE Mitglied Simon Schlachter wurde ohne Elektrizität gekocht

JRE Genusslabor 2.0

Gastgeber Simon Schlachter (Restaurant „PAVO“ im Boutique-Hotel Blaue Burg Falkenstein, Pfronten) verwandelte den Falkenstein im Allgäu für zwei Tage in eine Bühne für moderne Spitzenküche – mitten in der Natur und unter besonderen Bedingungen.

Handwerk im Mittelpunkt: Kochen über offenem Feuer

Vier Zweierteams – bestehend aus JRE-Köchen und bekannten Food-Persönlichkeiten – stellten sich der Aufgabe, ein raffiniertes Vier-Gänge-Menü ausschließlich mit Zutaten aus der Natur und von regionalen Produzenten, über offenem Feuer zu kreieren. Die Teams, darunter Namen wie Benjamin Unger („Blauer Engel“), Vitus Winkler („Kräuterreich“), Daniel Fehrenbacher („Adler“) und Eveline Wild („Der WILDe EDER“), bereiteten unter freiem Himmel kreative Gerichte zu.

Die Zutaten wurden selbst gesammelt – unter anderem Kräuter und Beeren aus den Allgäuer Wäldern sowie Spezialitäten von handverlesenen Produzenten wie Kaviar von AKI oder Käse von „jamei Laibspeis‘“. Handwerk und regionale Produkte standen klar im Vordergrund.

Kulinarische Höhepunkte: Die Menükreationen

Team Defender:

Gang I („Zweierlei“): Hokkaido-Kürbis, Lammbries, Vogelbeere und Sauerteig-Brotchip, das Ganze in mehreren Texturen und Interpretationen – ein aromatischer Auftakt mit Wildkräutern und Pilznoten.

Team AKI:

Gang II („Hasennuss“): Verschiedene Kompositionen rund um Wildhase (Topinambur, gegrillter Salat, Oxymel, Kaviar und Ziegenkäse), die Kreativität und Handwerk vereinen.

Team R express:

Gang III („Evelina Apfel“): Knollensellerie-Püree, Apfelbutter, Ragout von Lammbäckchen und Flammkuchen mit regionalem Käse – ein harmonischer, regional verwurzelter Herbstgang.

Team ASA Selection:

Gang IV („Topfen-Palatschinken“): Dessert mit Malzbirnen, karamellisierten Walnüssen und Vanillesauce, langsam im Sud aus Vorderwürze gegart und am offenen Feuer gebacken.

Jedes Team griff dabei auf eine individuelle Lieblingszutat zurück und zeigte: Teamwork und handwerkliche Fähigkeit ergeben im Zusammenspiel mit hochwertigen Zutaten außergewöhnliche Genussmomente.

Gemeinsamer Spirit und spontane Kreativität

Das Genusslabor war nicht nur ein Wettbewerb, sondern vor allem eine Plattform für Wissenstransfer und Miteinander: Auch der JRE-Vorstand mit Präsident Oliver Röder und Vizepräsident Andreas Widmann brachte sich mit spontan kreierten Zwischengerichten ein. Die Energie und Offenheit für neue Einflüsse wurden von Patron Tobias Bätz besonders hervorgehoben: „Hier geht es nicht um bloße Perfektion, sondern um Begeisterung, um echtes Handwerk und den Mut, Neues zu wagen.“

Fazit: Modernes Event für ein starkes Branchennetzwerk

Das JRE Genusslabor 2.0 auf dem Falkenstein unterstreicht, wofür die Jeunes Restaurateurs Deutschland stehen: Qualität, Innovationsbereitschaft und Gemeinschaftsgeist. Es zeigt, wie nahbar und inspirierend kulinarische Spitzenleistung sein kann – und wie essenziell echte Zusammenarbeit im Gastronomiealltag ist.

Die 76 Mitglieder von JRE Deutschland pflegen diese Werte länderübergreifend seit 1991. Das Genusslabor ist gelebte Talentförderung und trägt dazu bei, das kulinarische Handwerk und die Esskultur in Deutschland kreativ weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen und Eindrücke (inkl. Bilder) unter:

www.jre.eu/de/events/genusslabor/

JRE im Gourmet Report