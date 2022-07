Tobias Bätz ausgezeichnet

Alle zwei Jahre verleihen die JRE-Jeunes Restaurateurs die internationalen JRE-Awards an Mitglieder, die sich besonders hervorgetan haben. Mit Tobias Bätz wurde im Rahmen der Food-Messe der JRE Origins auf dem Keltenhof auch ein deutscher Jeune Restaurateur ausgezeichnet.

Tobias Bätz, mit Sonnenbrille, erhält seine Auszeichnung

Taste of Origin, Heritage, Unternehmerin, Sommelier, Innovation und Talent des Jahres – das sind die sechs Kategorien, in denen Köchinnen bei den JRE-Awards ausgezeichnet werden. Dieses Jahr fand die Verleihung der Preise in der Nähe von Stuttgart statt: Dort veranstalteten die JRE-Origins auf dem Keltenhof nämlich ihre erste Food-Messe für Produzenten und Manufakturen. Einer der Gewinner*innen hatte es daher auch gar nicht so weit: Tobias Bätz vom „Restaurant Alexander Herrmann“ in Franken hat den Award in der von Olitalia präsentierten Kategorie „Innovation“ mit nach Hause nehmen dürfen. Bätz wurde dafür ausgezeichnet, dass er „unerwartete Geschmackserfahrungen und einzigartige Gaumenfreuden“ kreiert und dabei aktuelle Techniken mit kulinarischer Tradition verbindet. „Sehr schön, dass dieser Preis an einen Koch aus den Reihen der JRE-Deutschland geht. Herzlichen Glückwunsch an Tobi – und natürlich auch an die anderen Gewinner“, freut sich , Alexander Huber, Präsident der JRE-Deutschland, im Gourmet Report Gespräch.

Weitere Gewinner aus dem deutschsprachigen Raum

Drei weitere Award-Gewinner hatten es ebenfalls nicht allzu weit nach Hause: Hans-Jörg Unterrainer vom Restaurant Kirchenwirt Leogang seit 1326, Lukas Kienbauer vom Restaurant Lukas (beide Österreich) und Beat Stofer vom Restaurant Balm in der Schweiz. Unterrainer wurde mit dem in Kooperation mit La Rioja Alta SA verliehenen Sommelier Award, Kienbauer mit dem Talent Award (präsentiert von Pastifico dei Campi) und Stofer mit dem Preis für den Unternehmer des Jahres ausgezeichnet. Letzterer wird in Kooperation mit Mastercard vergeben.

Die restlichen Preisträger

Komplettiert wurde die Runde der Preisträger*innen von Bjorn Massop („Restaurant Lokaal“, Niederlande) und Teresa Gutiérrez („Restaurant Azafrán“, Spanien). Massop durfte sich über den Taste of Origin Award (in Kooperation mit Pommery) freuen und Gutiérrez nahm den von Parmigiano Reggiano präsentierten Heritage Award mit zurück auf die Iberische Halbinsel.