Die zweite Ausgabe des Guide MICHELIN Buenos Aires und Mendoza 2026 präsentiert 14 mit Sternen ausgezeichnete Restaurants. Aramburu in Buenos Aires behält seine zwei MICHELIN-Sterne, während vier neue Restaurants – eines in der Hauptstadt und drei in Mendoza – ihren ersten Stern erhalten.

Don Julio Buenos Airese – 13. Platz, 50best 2022

MICHELIN Buenos Aires und Mendoza 2026

Zwei neue Bib Gourmand und 13 neue empfohlene Restaurants bereichern die Auswahl. Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt Gourmet Report: „Unsere Inspektoren waren angenehm überrascht von der Vielfalt des lokalen gastronomischen Angebots. Während sich die Hauptstadt durch die vielen vertretenen Kochstile auszeichnet, glänzt Mendoza mit seinen verführerischen Angeboten, die das lokale Terroir in seiner ganzen Pracht zelebrieren.“

Eine Ausgabe 2026 im Zeichen der Vielfalt und des Terroirs

Juli 2026 wurde die zweite Ausgabe des Guide MICHELIN für Buenos Aires und Mendoza präsentiert. Diese Ausgabe umfasst 89 ausgewählte Restaurants: 1 Zwei-Sterne-Restaurant, 13 Ein-Sterne-Restaurants (davon 4 Neueinträge) und 11 Bib Gourmand-Auszeichnungen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, betont: „Ich freue mich, den Guide MICHELIN Buenos Aires und Mendoza 2026 vorzustellen, der die enorme Vitalität der argentinischen Gastronomieszene veranschaulicht. Die Hauptstadt zeichnet sich durch die vielen vertretenen Kochstile aus, während Mendoza mit seinen verführerischen Angeboten glänzt, die das lokale Terroir in seiner ganzen Pracht zelebrieren – seine Gärten, Bauernhöfe, Flüsse und Berge.“

Aramburu: Zwei Sterne für Buenos Aires

Das Restaurant Aramburu im Stadtteil Recoleta, nahe des Hafens von Buenos Aires, behält seine zwei MICHELIN-Sterne. Küchenchef Gonzalo Aramburu etabliert sich weiterhin als Referenz der argentinischen Kulinarik. Sein Überraschungs-Menü verbindet Technik und Innovation, um die besten argentinischen Produkte zu veredeln.

Vier neue Restaurants erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern

In diesem Jahr schaffen vier neue Restaurants den Sprung in die Welt der Sterneküche: eines in Buenos Aires und drei in Mendoza.

Han (Buenos Aires – Villa Crespo)

Hinter einem diskreten Gang verbirgt sich ein intimer Raum mit gedämpftem Licht und einem großen Tresen, der zur offenen Küche zeigt. Ein vertikaler Garten und ein prächtiges traditionelles koreanisches Gewand schmücken den Raum. Chef und Inhaber Pablo Park hat zwei zeitgenössische Menüs kreiert. Besonders beeindruckte das zeremonielle Mandu – ein koreanischer Teigling gefüllt mit geschmortem Rinderzunge (Jang-Jorim-Art), begleitet von weißem Kimchi, violetter Süßkartoffel und einer Fruchtbrühe.

Cal (Mendoza – Sitio La Estocada)

Im Südwesten von Mendoza gelegen, auf dem Weingut der Familie Michelini, begeistert dieses Restaurant mit einer überdachten Terrasse, offener Küche und der Wärme eines gemauerten Ofens. Küchenchef Enzo González Petra bietet ein siebengängiges Menü, das tief im Terroir verwurzelt ist – die Zutaten stammen aus dem hauseigenen Garten, der Farm und den umliegenden Gewässern.

Centauro (Mendoza)

Ein ehemaliges Herrenhaus wurde zu einem Restaurant mit besonderem Charakter umgewandelt. Der junge kolumbianische Küchenchef Aris Pabón präsentiert ein kreatives, geschmackvolles Menü. Das Signature-Gericht: Garnelen in Meunière-Sauce – eine ebenso verspielte wie verführerische Kreation. Zur Weinkarte kommen handwerklich gebraute Biere und Cocktails.

La VidA (Mendoza – Chacras de Coria)

In der Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites gelegen, bietet dieses Restaurant ein umfassendes Weinerlebnis. Die Gäste werden mit einem Cocktail und Amuse-Bouches an der Bar empfangen, bevor sie in den modernen Speisesaal mit offener Küche geführt werden. Chefköchin Flavia Amad Di Leo kreiert ein siebengängiges Menü, das Küche und Weinbau miteinander verbindet – begleitet von den exzellenten Weinen des Hauses.

Alle Sternerestaurants in Argentinien (Guide MICHELIN 2026)

Die Auswahl 2026 des Guide MICHELIN Buenos Aires & Mendoza umfasst insgesamt 14 Restaurants mit MICHELIN-Sternen: ein Restaurant mit zwei Sternen und 13 Restaurants mit einem Stern .

Zwei MICHELIN-Sterne

Restaurant Ort Küchenchef Aramburu Recoleta, Buenos Aires Gonzalo Aramburu

Aramburu bleibt das einzige Restaurant Argentiniens mit zwei MICHELIN-Sternen. Das Überraschungs-Menü verbindet Technik, Präzision und Innovation mit den besten argentinischen Produkten .

Ein MICHELIN-Stern

Buenos Aires (4 Restaurants)

Restaurant Ort Besonderheit Don Julio Palermo, Buenos Aires Weltbekanntes Steakhouse, argentinisches BBQ Trescha Villa Crespo, Buenos Aires Moderne argentinische Küche Crizia Palermo, Buenos Aires Han ⭐ NEU 2026 Villa Crespo, Buenos Aires Koreanische Fine Dining-Küche mit lokalen Zutaten, Chef Pablo Park

Mendoza (9 Restaurants)

Restaurant Ort Besonderheit Azafrán Ciudad de Mendoza Angélica Cocina Maestra Luján de Cuyo Brindillas Vistalba, Luján de Cuyo Casa Vigil Chachingo, Maipú Riccitelli Bistró Las Compuertas, Luján de Cuyo Zonda Cocina de Paisaje Luján de Cuyo Cal ⭐ NEU 2026 Los Chacayes, Valle de Uco Menü aus eigener Produktion, Chef Enzo González Petra, zudem mit Grünem Stern ausgezeichnet Centauro ⭐ NEU 2026 Ciudad de Mendoza Kreative Küche in ehemaligem Herrenhaus, Chef Aris Pabón La VidA ⭐ NEU 2026 Chacras de Coria, Luján de Cuyo Im Susana Balbo Winemaker’s House, Menü verbindet Küche und Wein, Chefköchin Flavia Amad Di Leo

Zusammenfassung

Kategorie Anzahl Zwei MICHELIN-Sterne 1 Restaurant Ein MICHELIN-Stern 13 Restaurants Neu 2026 4 Restaurants (Han, Cal, Centauro, La VidA)

Alle bereits ausgezeichneten Restaurants aus dem Vorjahr konnten ihre Sterne erfolgreich verteidigen .

Zwei neue Bib Gourmand in Buenos Aires

Der Bib Gourmand ehrt Restaurants mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Buenos Aires beherbergt sämtliche 11 Bib Gourmand-Restaurants der Auswahl.

Chuchú (Buenos Aires)

Im Nationalen Eisenbahnmuseum gelegen, besticht dieses Restaurant durch eine schöne Terrasse und einen charmanten verglasten Speisesaal mit Eisenbahn-Dekor. Die Küche im entspannten Stil der Hauptstadt begeisterte die Inspektoren besonders mit Carpaccio vom Filetsteak und Lasagne. Ein professionelles und herzliches Serviceteam rundet das Erlebnis ab.

Garabato Bistro (Buenos Aires)

Weitere Details zu diesem Neu-Eintrag werden in der vollständigen Selektion bekannt gegeben.

Alle Bib Gourmand-Restaurants in Argentinien (Guide MICHELIN 2026)

Die Auswahl 2026 des Guide MICHELIN Buenos Aires & Mendoza umfasst insgesamt 11 Restaurants mit Bib Gourmand – alle in Buenos Aires. Der Bib Gourmand zeichnet Restaurants mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis aus .

Die beiden neuen Bib Gourmand 2026 ⭐

Restaurant Ort Besonderheit Chuchú Buenos Aires (Retiro) Im Nationalen Eisenbahnmuseum gelegen; große Terrasse, Glas-Speisesaal mit Eisenbahn-Dekor; Küche im ungezwungenen porteño-Stil; Highlights: Carpaccio vom Filetsteak und Lasagne Garabato Bistró Buenos Aires (Núñez) Neo-Bistrot nahe des Bahnhofs Núñez; heller Speisesaal mit Gemeinschaftstisch und offener Küche; Küche von Clara Corso und Lucas Canga – traditionell mit zeitgenössischen Akzenten, zum Teilen konzipiert; Eingang mit Pariser Terrassen-Flair

Alle 11 Bib Gourmand-Restaurants (Gesamtliste)

Restaurant Ort Ácido Buenos Aires Ajo Negro – Mar de Tapas Buenos Aires Anafe Buenos Aires Bis Bistró Buenos Aires Chuí Buenos Aires Chuchú ⭐ NEU Buenos Aires (Retiro) Garabato Bistró ⭐ NEU Buenos Aires (Núñez) Mengano Buenos Aires MN Santa Inés Buenos Aires Reliquia Buenos Aires República del Fuego Buenos Aires

Zusammenfassung

Kategorie Details Bib Gourmand gesamt 11 Restaurants Neue Bib Gourmand 2026 2 (Chuchú, Garabato Bistró) Standort Alle in Buenos Aires

Mit den beiden Neueinträgen wächst die Liste der Bib Gourmand-Restaurants in Argentinien weiter . Alle Restaurants der Kategorie befinden sich in der Hauptstadt Buenos Aires .

13 neue Restaurants in der Hauptauswahl

Mit 13 neuen Restaurants (7 in Buenos Aires, 6 in Mendoza) wächst die Auswahl auf 64 empfohlene Restaurants.

Neueinträge Buenos Aires:

Casa Palanti

Casa Veltri

José El Carnicero

Kobito

Ness

Nika Club Omakase

Presencia

Neueinträge Mendoza:

Antigal Authentic Flavors

Awasi – Mendoza

Clos de Chacras

Crux

Diam’s

Nube

Cal erhält den Grünen Stern

Das Restaurant Cal in Mendoza, unter der Leitung von Küchenchef Enzo González Petra, erhält den MICHELIN Grünen Stern für sein Engagement für nachhaltige Gastronomie. Die Zutaten werden auf dem eigenen Anwesen nach biologischen oder biodynamischen Methoden angebaut.

Vier MICHELIN-Sonderpreise vergeben

Prix MICHELIN du Jeune Chef (Junger Küchenchef) – Enzo González Petra (28 Jahre), Cal (Mendoza). Sein Menü spiegelt die Zyklen der Natur wider, mit Zutaten aus biologischem/biodynamischem Anbau.

– Enzo González Petra (28 Jahre), Cal (Mendoza). Sein Menü spiegelt die Zyklen der Natur wider, mit Zutaten aus biologischem/biodynamischem Anbau. Prix MICHELIN du Service (Service-Preis) – Nicolas Cordeiro, Maître d’hôtel bei Aramburu (Buenos Aires). Seine detailverliebte und bescheidene Arbeitsweise macht jedes Dinner unvergesslich.

– Nicolas Cordeiro, Maître d’hôtel bei Aramburu (Buenos Aires). Seine detailverliebte und bescheidene Arbeitsweise macht jedes Dinner unvergesslich. Prix MICHELIN de la Sommellerie (Sommelier-Preis) – Camila Torta, Azafrán (Mendoza). Sie erzählt die Geschichte jeder Cuvée und bindet die Gäste auf dynamische, sinnliche Weise ein.

– Camila Torta, Azafrán (Mendoza). Sie erzählt die Geschichte jeder Cuvée und bindet die Gäste auf dynamische, sinnliche Weise ein. Prix MICHELIN des Cocktails Exceptionnels (Preis für außergewöhnliche Cocktails) – Flavia Arroyo, Chef-Barkeeperin bei Casa Cavia (Buenos Aires). Mit eleganter, innovativer Kreativität (inklusive Mocktails) schafft sie eine vertrauensvolle Verbindung zu jedem Gast.

Der Guide MICHELIN Buenos Aires und Mendoza 2026 auf einen Blick:

89 empfohlene Restaurants insgesamt

empfohlene Restaurants insgesamt 1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen 13 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (4 Neueinträge)

Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (4 Neueinträge) 11 Restaurants mit Bib Gourmand (2 Neueinträge)

Restaurants mit Bib Gourmand (2 Neueinträge) 64 empfohlene Restaurants (13 Neueinträge)

empfohlene Restaurants (13 Neueinträge) 11 Restaurants mit dem Grünen Stern (1 Neueintrag)