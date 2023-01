Vorab: Wir bekommen keine Provisionen von den Hotels. Wir haben alle Hotels selber gezahlt und geben die Empfehlungen, so wie wir Sie sehen.

Wir waren 30 Tage im Alvear Arte Hotel, 33 Tage im Recoleta Grand Hotel, fünf Tage im Bulnes Eco Suites und drei Tage im Park Hyatt Palacio Duhau.

Alle Hotels sollen 5-Sternehotels sein. Wir würden dem Bulnes knapp drei Sterne geben, dem Alvear Arte und dem Recoleta Grand je 4 Sterne und nur dem Park Hyatt fünf Sterne.

Das Bulnes Eco Suites Buenos Aires ist ein im Stadtteil Palermo gelegenes, günstiges und eher einfaches Hotel mit relativ großen Zimmern, Eßtisch und Miniküche. Für Gäste mit kleinen Budget durchaus eine Alternative. Man kann sich selber Frühstück machen oder unten im Haus in der Bäckerei frühstücken.

Mit Berlin verglichen wäre der Bezirk eher Neukölln.

Das Alvear Arte liegt im Bezirk Microcentro. Die Lage ist gut. Mit Berlin verglichen, wäre das Mitte. Das Alvear Arte ist ein schmales Hochhaus. Wir haben hier erklärt, wie wir es fanden: Alvear Arte Buenos Aires. Wegen des eintönigen Frühstücks und dem schlechten Brot würde ich da nicht mehr hin.

Hotel-Empfehlungen für Buenos Aires

Das Recoleta Grand Hotel Buenos Aires habe ich zum Spottpreis gebucht. Das werde ich wohl nie wieder so günstig bekommen, aber bei einem Preis von unter 150 € inkl. Frühstück, würde ich es wieder nehmen. Ich empfehle, bei längeren Aufenthalten das Hotel direkt anzuschreiben und um ein Angebot zu bitten. Man kann durchaus handeln! Das Recoleta mochten wir deswegen recht gerne, weil die Zimmer groß sind, es viel Ablagefläche gab und die Mitarbeiter immer sehr engagiert waren. Unsere Erfahrungen lesen Sie hier: Recoleta Grand Hotel Buenos Aires. Das Recoleta Grand Hotel liegt auch gut im gleichnamigen Bezirk, der in Berlin so etwas wie Charlottenburg wäre (inklusive der vielen Russen).

Das Park Hyatt Palacio Duhau Buenos Aires wählte ich direkt anschliessend an das Recoleta Grand Hotel. Bei Reisetopia konnte man drei Nächte zum Preis von zwei Nächte buchen und Frühstück war inklusive. Sonst hätte eine Nacht in der 61 qm One Bedroom Suite mehr als 10 x so viel wie die 41 qm Junior Suite im Recoleta Grand Hotel gekostet! Jetzt kosteten drei Nächte 1320 USD, also 440 pro Nacht. Schwarz getauscht bei Julia waren das dann 290 € für die Suite in der Hochsaison – incl. Frühstück. Da kannst Du nicht meckern! Auf der anderen Seite waren das auch 870 € für die drei Nächte. Viel Geld!

Das eigentlich schöne Park Hyatt Hotel in Buenos Aires hat ein schlampiges Management!

Und das ganze bei Preisen von über 1000 €/Nacht in den einschlägigen Buchungsportalen in der Zeit, wo wir da waren! Ich fand es Preis-Leistungsmässig als das schlechteste Hotel. Lesen Sie hier unsere Erfahrungen mit dem Park Hyatt Buenos Aires.

Wo würde ich das nächste Mal absteigen?

In das Bulnes würde ich nicht mehr gehen. Es ist mir zu einfach. In das Park Hyatt würde ich nicht gehen, weil Preis-Leistung nicht stimmen und es ein ziemlicher Saftladen ist. Im Alvear Arte war das Frühstück schlecht und das ist für mich die wichtigste Mahlzeit. Wenn ich im Recoletta einen vernünftigen Preis bekomme, würde ich ins Recoleta Grand Hotel wieder gehen. Preis-Leistung waren stimmig und die Mitarbeiter immer freundlich, hilfsbereit und stets hochmotiviert! Ansonsten würde ich wieder ein neues Hotel suchen, es gibt ja so viele in Buenos Aires.

Hotel-Empfehlungen für Buenos Aires