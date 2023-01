Vom 23. Februar bis zum 12. März 2023 findet in Eltville das 26. Rheingau Gourmet und Wein Festival statt. Die 60 hochklassigen Veranstaltungen sind sehr begehrt, viele der Events sind bereits ausverkauft. Die Weltelite der Köche, Produzenten und Winzer versammelt sich innerhalb der 18 Tage im Rheingau, das Programm bietet für jeden Geschmack passende Events. Für einige der Veranstaltungen gibt es nur noch wenige Karten.

„Das Festivalprogramm 2023 wird ausgezeichnet angenommen und wir freuen uns auf die spannenden Tage voller großartiger Menüs von den besten Köchen der Welt sowie ausgezeichneter Weine begnadeter Winzer“, sagt Johanna Ullrich, Mitveranstalterin des Festivals. Hans B. Ullrich ergänzt: „Die Raritäten-Veranstaltungen sind schon jetzt fast alle ausverkauft, die Wein-Schätze, die dabei verkostet werden, sind jede Reise wert.“ Für etliche traditionelle Veranstaltungen, wiezum Beispiel für die Welcome-Party zur Eröffnung im Kloster Eberbach, gibt es nur noch wenige Plätze. Wer bei diesen Klassikern des Festivals dabei sein möchte, sollte sich beeilen, denn auch die Farewell-Party zum Ausklang ist stets schnell ausgebucht.

Dinner der Extraklasse

Die Dinner-Veranstaltungen sind traditionell spektakuläre Events. Wer sich schnell entscheidet, kann noch eine der wenigen Karten für das Dinner von Zwei-Sterne-Koch Jordi Artal** bekommen, der aktuell in einem der angesagtesten Restaurants Spaniens kocht und sein Können im Rheingau am 25. Februar präsentiert. Auch das Dinner von Bobby Bräuer** am 27. Februar, der im Esszimmer in der Münchener BMW-Welt kocht und 2023 zum ersten Mal beim Festival dabei ist, lohnt einen Besuch. Für einen besonderen Abend sorgen Jeroen Achtien**, der nach seiner Zeit bei Drei-Sterne-Koch Jonnie Boer 2021 mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, oder Rolf Fliegauf**, der in seinen zwei Restaurants Ecco in St. Moritz und Ascona jeweils mit zwei Sternen glänzt und dessen Dinner von berühmten deutschen und internationalen Weinen begleitet wird. Einige Dinner-Veranstaltungen wie der Abend mit Drei-Sterne-Koch Christian Bau*** sind bereits ausverkauft, Tickets gibt es nur über Wartelisten.

Auf einen Lunch in den Rheingau

Nicht nur die Abende sind beim Rheingau Gourmet und Wein Festival besonders, Interessierte können sich schon mittags mit allen Themen rund um die Kulinarik beschäftigen. Beispiele sind der Wagyu-Lunch mit Lucki Maurer am 27. Februar, der bereits seit Jahren zu den Gastköchen des Festivals gehört, oder sein Fine-Dining-BBQ-Lunch gemeinsam mit Heiko Antoniewicz am 28. Februar. Wer auf der Suche nach Regionalität ist, wird beim Franken-Lunch von Andree Köthe** aus dem Essigbrätlein in Nürnberg am 12. März fündig, oder bei der Kraut-Cuisine am 1. März. Besonders begehrt ist stets der Trüffel-Lunch mit Carmelo Greco* und Bos Food, für den es nur noch wenige Plätze gibt. Wer ein Faible für Caviar und Champagner hat, sollte sich noch schnell eins der letzten sechs Tickets für Caviar & Champagne mit Caviar House und Prunier am 6. März sichern.

Tastings und Workshops

Rund um die Lunch- und Dinner-Veranstaltungen werden im Rahmen des Festivals verschiedene Wein-Tastings und Workshops angeboten. Sie eignen sich nicht nur für den perfekten Einstieg in die Gourmet-Welt, sondern auch, um gezielt Wissen zu vertiefen. Während das Tasting Südtirol Weine mit zehn DOC-Wein-Spezialitäten bereits ausverkauft ist, gibt es noch Karten für die Verkostungen von San Leonardo am 24. Februar, Domaine du Comte de Thun am 1. März und Nonino-Grappa am 3. März. Die Tastings finden jeweils nachmittags statt.

Die Workshops sind auch im kommenden Jahr sehr beliebt, wenige Restkarten gibt es für den Rémy Martin Opulence Revealed Table am 5. März. Wer tiefer in die Materie der Weingläser einsteigen möchte, ist mit der Weinglasprobe mit Riedel Veloce am 10. März bestens beraten, bei der im Preis ein Gläserset im Wert von 119 Euro als Geschenk enthalten ist. Ein Platz in La Dolce Vita mit Parmaschinken, Parmigiano Reggiano, Balsamico und Olivenöl kann nur noch über Wartelistenplätze erworben werden, während der Workshop mit Butter-Papst Jean-Yves Bordier bereits restlos ausverkauft ist.

Tickets für alle Veranstaltungen können online gebucht oder telefonisch direkt im Kronenschlösschen reserviert werden, die Preise reichen von 32 Euro bis 1.350 Euro.

Karten für das Rheingau Gourmet und Wein Festival 2023 Zusammenfassung Vom 23. Februar bis zum 12. März 2023 findet in Eltville das 26. Rheingau Gourmet und Wein Festival statt.