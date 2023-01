Restaurant Aramburu, Buenos Aires

Schon vor drei Wochen hatte ich das Aramburu aufgrund seiner überall großartigen Bewertungen gebucht. Der Name irritiert etwas: Präsident Aramburu war derjenige, der 1955 putschend die korrupte Juan Peron Regierung, die damals mit dem Duce und dem Führer paktierte, ablöste und das Peron Regime von allen Regierungsaufgaben ausschloß. Danach liess Aramburu halbwegs demokratische Wahlen zu. In den 70ern wurde er von Peronisten ermordet. Aber hier heisst der Patron und Küchenchef aus Zufall genauso, Gonzalo Aramburu. Er war bei unserem Besuch am Samstag nicht da und liess sich vom Sous-Chef routiniert vertreten.

Das Restaurant Aramburu in Buenos Aires ist seit 10 Jahren – zu Recht – bei den 50best Lateinamerika platziert. Es liegt nicht wie die meisten Mode-Restaurants in Palermo, sondern in Recoleta, dem Charlottenburg Buenos Aires. Das Restaurant liegt genau gegenüber der alten Markthalle von Recoleta, die jetzt von einem Carrefour Supermarkt besetzt ist, an einem Fussgängerweg.

Das Restaurant Aramburu ist zweigeteilt. Unten erhält der Gast die Vorspeisen und Hauptgerichte und kann die Köche durch eine gigantische Glasscheibe beobachten. Oben gibt es dann die Desserts.

Die Bestuhlung ist angenehm großzügig, die Tische jedoch unangenehm klein und schlecht für die Beine zum Ausstrecken. Wir sassen zu viert an so einem Tisch. Der durchgehend sehr gut Englisch-sprechende Service ist schnell und freundlich, aber teilweise etwas autoritär. Serviert wird von allen Seiten, wie es gerade passt. Der Blick in die Küche spektakulär.

Die Temperatur unten ist angenehm, man braucht kein Jacket etc. Oben neidete ich der Dame gegenüber ihren Schal.

Gleich nachdem wir sassen, ging es rasant von allen Seiten los. Wir bekamen Weinliste und Chips. Meine Frau und mein Großer nahmen die Weinbegleitung, während mein Kleiner und ich das gute, filtrierte Wasser genossen haben, das inkludiert war. Ach so, ein Glas guten Sekt trank ich mit.

Es erwarten uns folgende Gänge:

1.Mandala-Oliven-Kartoffeln

2. Baiser – Kichererbse – Zwiebel

3. Rote Bete – Ziegenkäse

4.Schwarzer Sesam – Aubergine – Sprossen

5. Sonnenblume – Quinoa

6. Spinnenkrabben-Cannoli

7. Jakobsmuschel-Wolke

8. Austern

9. Zucchiniblüte

10. Shiso-Hirsch-Tartar

11. Basilikum-Relish Tomate

12. Gremolata von patagonischen Garnelen

13. Cherne (Wolfsbarsch)

14. Oktopus – Lila Kartoffel

15. Wachtel – Lauch

16. Ente – Kirschen

17. Mojito-Bonbon

18. Rosa Pfeffer-Eiscreme

19. Avocado – Mango – Weiße Schokolade

20. Petit Four

Zum richtigen Start kommen jetzt gleich fünf Gerichte und es wird wirklich voll auf dem Tisch:

1.Mandala-Oliven-Kartoffeln

2. Baiser – Kichererbse – Zwiebel

3. Rote Bete – Ziegenkäse

4.Schwarzer Sesam – Aubergine – Sprossen

5. Sonnenblume – Quinoa

Das war alles sehr hübsch und schön angerichtet, aber wir vermissten den LECKER Faktor. Da war jetzt nichts, was man noch mal hätte haben wollen. Im Gegenteil, wir versuchten unseren Dreijährigen damit zu füttern, der die Quinao Sonnenblume probierte und sich dann weigerte. Wie gesagt, der Lecker-Faktor fehlte komplett! Eher etwas für Instagram!

6. Spinnenkrabben-Cannoli

7. Jakobsmuschel-Wolke

8. Austern

Nun kamen 6+7 und anschliessend die 8.

Das Canoli war komplett versalzen, die Jakobsmuscheln sehr salzig.

Die Auster schmeckte gut. (Bild war komplett unscharf)

Wir bekamen langsam lange Gesichter. Das soll eines der besten Restaurants von Buenos Aires sein. Michelin würde dem 2 Sterne geben usw liest man auf den Foodie Seiten.

9. Zucchiniblüte

10. Shiso-Hirsch-Tartar

Meine Zucchiniblüte aß Junior zu 80 %, worüber ich ganz dankbar war, denn das Ding war fetttriefend. Da war die Fritteuse wohl nicht heiss genug, dass der Teig so das fett aufgesogen hat. Die Weinbegleitungsfraktion war recht zufrieden. Sei ihnen eine Fett-Unterlage gegönnt!

Restaurant Aramburu, Buenos Aires

Der Hirsch Tatar – unsichtbar unter der Wurstscheibe – war Klasse angerichtet. Man wickelte das Blatt um alles und schob es sich in den Mund. Wie habe ich mir etwas geröstetes Graubrot gewünscht, anstelle des Blattes! Es schmeckte trotzdem.

11. Basilikum-Relish Tomate

12. Gremolata von patagonischen Garnelen

Hurra, endlich mal ein Highlight! Die Tomate war das erste Gericht, wo wir alle sagten, die würden wir noch einmal nehmen!

Mit der Garnele hatte ich Pech. Während meine Begleitung festes Fleisch hatte, hatte ich ein sehr weiches Tier erwischt. Sie kam sehr effektvoll an den Tisch. Auf einem heissen Stein. So daß sie kräftig dampfte. Dann goß die Kellnerin eine aromatische Brühe darüber, die komplett verdampfte. Gut, dass ich kein Jacket anhatte!

13. Cherne (Wolfsbarsch)

Unter dem Schäumchen im Apfelring (was die Äste waren weiß ich nicht, sie waren unnötig, da sie nicht schmeckten) waren ein paar Stücken marinierter Wolfsbarsch. Okay.

14. Oktopus – Lila Kartoffel

15. Wachtel – Lauch

Die Kartoffeln waren die hauchdünnen Chips, die den lauwarmen Tintenfisch verdeckten. Nun ja.

Unter dem Lauch war eine warme Wachtelbrust. Das war soweit okay, riss aber niemanden vom Stuhl.

16. Ente – Kirschen

Hurra, der Abend ist gerettet! Eine so perfekt gegarte und zarte Ente hatte ich noch nie! Das Fett schmolz im Mund und machte die Ente extrem saftig. Jetzt fingen Verteilungskämpfe an. Denn nun war es LECKER! Unser Dreijähriger, der sich vorher mehr als zurückhielt, zeigte größte Begeisterung. So wie wir alle! Da aß der kleine Mann mehr als die Hälfte meiner Ente und die Hälfte der Ente seiner Mutter. Einerseits freut es einen, wenn der Nachwuchs satt ist und Gutes isst, andererseits hätte ich gerne diese Ente alleine gegessen! Hier hätten wir alle noch einmal eine zweite Portion genommen!

Schade, dass man nicht nur die Ente bestellen kann, vielleicht mit richtigen Kartoffeln und etwas mehr der rechten Sauce.

Das Kirsch Sorbet, dass es dazu gab, haben wir alle separat gegessen.

Restaurant Aramburu, Buenos Aires

17. Mojito-Bonbon

18. Rosa Pfeffer-Eiscreme

19. Avocado – Mango – Weiße Schokolade

Jetzt, nach knapp zwei Stunden, mussten wir nach oben gehen, denn unser Tisch wurde für den nächsten Durchgang benötigt.

Die Mojito-Kugel (Bild fehlt) mochte keiner, das Pfeffer-Eis war erstaunlich süss und die „Avocado“ okay. Das war alles nicht die große Patisserie-Nummer. Die Desserts hatten wir schon vergessen, als wir draussen waren.

20. Petit Four

Die Petit Fours müssen gut gewesen sein, denn mein Sohn aß auch meine! Auch ein Kaffee war im Menü inkludiert.

Fazit: Wir hatten einen vergnüglichen Abend, was in erster Linie der Weinbegleitung zu verdanken ist. Natürlich kann es auch an unserer mangelnden kulinarischen Intelligenz liegen, dass wir den sehr intellektuellen Gerichten des Küchenchefs nicht immer etwas abgewinnen können.

Preis-Leistung ist nicht besonders gut, wenn man den Dolar blue Kurs hat, ist es erträglich. Dazu kommt, dass es für Barzahlung 10 % Rabatt gibt. Erschreckend ist, dass das Restaurant die Preise in USD in 10 Monaten mehr als verdoppelt hat. CF zahlte im Februar 2022 noch 80 € für das Menü mit Weinbegleitung, wir nun bereits 210 €, wenn wir mit Kreditkarte gezahlt hätten. Dolar blue und 10 % Barzahlungs-Rabatt wären 110 €.

Gehen wir wieder mal hin? Vielleicht.

Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen. Meine richtige Kamera wurde mir bei einem Raubüberfall vor ein paar Tagen abgezogen!

