Ein stiller, aber tiefgreifender Wandel erfasst die Hotellerie: Hotelbars emanzipieren sich von ihrer Rolle als bloße Lobbyfunktion und entwickeln sich zu eigenständigen urbanen Treffpunkten mit klarer Identität. Statt Durchgangsräumen entstehen hier Zieladressen mit Haltung – Orte, die von Locals gleichermaßen angenommen werden wie von Hotelgästen.

CHRONOBAR im Berlin Marriott Hotel: Hotelbar als urbane Destinationen

Hotelbars als urbane Destinationen

Vom Lobbyraum zur eigenen Adresse

Die CHRONOBAR im Berlin Marriott Hotel steht exemplarisch für den Abschied von der klassischen Lobbybar . Entstanden im Zuge einer umfassenden Neugestaltung des Erdgeschosses, wurde sie von Beginn an als eigenständiger Ort mit klarer Erzählung konzipiert. Der Name greift die Geschichte des Potsdamer Platzes auf: Inspiriert von Deutschlands erster Verkehrsampel mit integrierter Uhr versteht sich die Bar als Begleiter durch den Tag . Vom ersten Kaffee am Morgen über kleine Speisen bis hin zu eigens entwickelten Signature-Cocktails am Abend spannt die CHRONOBAR einen zeitlichen Bogen, der sich an den Bedürfnissen urbaner Gäste orientiert.

Die Cocktailkarte erzählt Berlin entlang seiner Kieze: Die sogenannten „Timely Sips“ greifen Charaktere und Stimmungen verschiedener Stadtviertel auf – vom frischen Grunewald bis zum kantigen Neukölln. Ergänzt wird das Konzept durch saisonale Schwerpunkte und wiederkehrende Formate wie Whiskey Wednesdays. „Reine Funktionalität reicht heute nicht mehr aus“, erklärt Bar Manager Royden Cooper. „Gäste erwarten eine klare Identität – einen Ort, zu dem sie auch unabhängig vom Hotel eine Beziehung aufbauen können.“

Locals als selbstverständlicher Teil der Barkultur

Der The Curtain Club im Ritz-Carlton Berlin veranschaulicht die wachsende Rolle von Hotelbars im urbanen Leben. Rund die Hälfte des Publikums kommt gezielt von außerhalb – ein Indikator für die feste Verankerung im lokalen Nachtleben. Besonders ausgeprägt ist das gestiegene Interesse an Cocktailkultur unter lokalen Gästen, während Livemusik am Abend einen zentralen Anziehungspunkt darstellt. So entsteht eine produktive Mischung aus internationalem Publikum und Berliner Stammgästen .

Die BRICKS Bar im Renaissance Hamburg zeigt, wie sich diese Entwicklung in unterschiedlichen Konzepträumen manifestiert . Direkt in der Lobby gelegen, funktioniert sie als offener Social Hub, in dem Touristen, Geschäftsreisende und Hamburger selbstverständlich zusammenkommen – bei After-Work-Drinks, informellen Meetings oder spontanen Verabredungen. Das Barangebot ist niedrigschwellig, aber präzise kuratiert, mit konsequenter Gleichwertigkeit von alkoholischen und alkoholfreien Varianten.

Bar Manager Miguel Schulze beschreibt die neue Rolle der Hotelbar prägnant: „Eine gute Hotelbar merkt man nicht daran, wo sie liegt, sondern daran, wer bleibt. Wenn Locals wiederkommen und Reisende sich wie selbstverständlich dazusetzen, entsteht genau die Offenheit, die wir wollen.“ Wiederkehrende Formate wie BRICKS Beat, der Nordic Brunch am Sonntag oder monatliche Tapas & Cocktail-Pairings geben der Bar einen festen Rhythmus und verankern sie im Alltag der Stadt .

Hotelbars als urbane Destinationen

Rituale statt einmaliger Aktionen

Anstelle punktueller Events setzen viele Hotelbars auf wiederkehrende Formate. Rituale schaffen Verlässlichkeit und machen die Bar planbar – für Locals ebenso wie für Hotelgäste. In der Pianobar des Hamburg Marriott Hotels zeigt sich dieser Trend mit der neuen Eventreihe Mixclub. Alle sechs Wochen wird die Bar zur Bühne für eine kulinarisch-musikalische Kurzreise: An ausgewählten Mittwochabenden steht jeweils ein anderes Land im Fokus – mit Live-Musik, abgestimmten Cocktails und kleinen Gerichten aus der Bar-Küche .

Der neue Takt der Hotelbar

Die Bar ist längst nicht mehr ausschließlich ein Ort für den Abend. Bereits am Nachmittag wird sie häufig zum Treffpunkt – wie in der Pianobar des Hamburg Marriott Hotels bei Kaffee, Gesprächen oder dem hauseigenen Cheesecake, der sich als kleiner Klassiker etabliert hat. Am Abend prägen perfekt interpretierte Klassiker wie Dry Martini oder Old Fashioned das Bild, begleitet von Live-Pianomusik .

Auch in der BLICK Bar im The Westin Hamburg Elbphilharmonie verändert sich die Nutzung deutlich. Mit Angeboten von Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zu Drinks und kleinen Speisen am frühen Abend begleitet sie Gäste bereits vor klassischen Dinner-Zeiten. Gerade rund um Konzertbesuche in der Elbphilharmonie zeigt sich: Die Hotelbar ist nicht mehr nur Abschluss eines Abends, sondern Teil des gesamten Aufenthalts – vom Ankommen bis zum Ausklang .

Mindful Drinking als neues Selbstverständnis

Ein zentrales verbindendes Element vieler Hotelbars ist der veränderte Umgang mit Alkohol. Low- und No-Alcohol-Drinks werden nicht mehr als Alternative verstanden, sondern als gleichwertiger Bestandteil der Barkultur. Geschmack, Handwerk und Präsentation stehen im Vordergrund – unabhängig vom Alkoholgehalt .

In der CHRONOBAR in Berlin zeigt sich dieser Ansatz in der konsequenten Integration alkoholfreier Drinks in die Pairing-Empfehlungen. Im Ritz-Carlton Vienna bringt Senior Bars Manager Tamir Katsap den neuen Geist auf den Punkt: „Es reicht nicht mehr, ein paar Säfte zu mischen. Alkoholfreie Drinks müssen die gleiche Tiefe und Technik haben wie klassische Cocktails.“ Das neue Cocktailkonzept der D-Bar – „Discover the Symphony“ – verbindet Mixology mit Musik und umfasst neben klassischen Cocktails bewusst entwickelte alkoholfreie Kompositionen, die in Aromatik und Präsentation gleichwertig gedacht sind .

Handwerk, Haltung und Gastgeberpersönlichkeiten

Während viele Hotelbars urbaner und offener werden, positionieren sich andere bewusst als Rückzugsorte. Im Sheraton Frankfurt Airport Hotel steht entschleunigter Genuss im Mittelpunkt. The Bar – ergänzt durch die Davidoff Lounge – setzt auf Ruhe, Präzision und handwerkliche Qualität. Unter der Leitung von Chef Mixologist James Vetter entstehen Cocktails mit hausgemachten Sirupen, eigenem Eis und klarer Handschrift. „Gerade an einem internationalen Drehkreuz braucht es einen Ort, an dem Genuss wieder Ruhe bekommt„, sagt Vetter .

Die Bar als Spiegel der Stadt

Lokale Verankerung zeigt sich heute subtil – über Geschichten, Aromen und Bezüge. In der Bar The Farrier des Hotels Imperial Riding School Vienna erinnert ein Signature-Drink an die historischen Obstgärten in der Ungargasse . Im The Ritz-Carlton, Vienna wird dieser Gedanke konsequent weitergedacht: Mit dem Cocktailkonzept „Discover the Symphony“ verbindet die D-Bar Mixology mit Musik – jeder Drink ist einer eigenen Klangwelt zugeordnet und kann nach Stimmung gewählt werden. Die Idee greift Wien als Stadt der Musik auf und übersetzt sie in ein sinnliches Barerlebnis .