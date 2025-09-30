Midtown Grill, Marriott Berlin

Das Steakhouse Midtown Grill im Berlin Marriott Hotel am Potsdamer Platz präsentiert sich mit neuem Look und neuem Konzept. Nach einer umfassenden Renovierung im Erdgeschoss des Hotels eröffnete das Restaurant wieder seine Türen für Frühstück, Lunch und Dinner.

Christian Michel, Küchendirektor – Berlin Marriott Hotel

Midtown Grill

Wir waren eingeladen und durften probieren! Besonders gut im Midtown Grill gefiel uns der Seafood Tower, das Rumpsteak und das Wagyu. Auch das gute Brot fiel auf. Bei den Beilagen hätten uns simplere Sachen wie Pommes oder Baked Potato durchaus gereicht. Auffallend war auch der herzliche Service. Wir werden demnächst mal den Business Lunch testen – natürlich wie fast immer als zahlende Gäste.

Auch durften wir uns vor dem Essen kurz die gut gelungenen, renovierten Zimmer des Marriott Berlin angucken, sowie die Executive Lounge, die durch die Quantität an Speisen, sowie lange Öffnungszeiten einen guten Eindruck bei uns hinterließ. Tipp: Zimmer mit Blick („Panorama View“) lohnt sich!

Regional verwurzelt, international inspiriert.

Die kulinarische Reise beginnt beim Fleisch und führt direkt aufs Land: Angus-Rinder aus Brandenburg, Schwarzbunte Rinder aus Norddeutschland, Wagyu aus Bayern, Beelitzer Maishähnchen, Schollenfilet aus Nord- und Ostsee, Käse aus Holstein, Whiskey aus dem Spreewald, Brot vom Berliner Traditionsbäcker.

New York Cheesecake – Midtown Grill – Berlin Marriott Hotel

Ein Highlight ist der neue Fleischerei-Tresen: Hier wird nicht nur aufgeschnitten und erklärt – hier lebt das Handwerk. Besonders ist auch die Nähe zur den Betrieben. Wenn verfügbar, kommen einzelne Cuts direkt von regionalen Höfen, nur wenige Kilometer entfernt. Für die kleinen Gäste gibt’s dort auch ein kleine Stück Wurst – ganz wie früher beim Metzger. „Der Midtown Grill ist ein Restaurant, das mehr kann als satt machen: es soll berühren. Mit Geschmack, mit Verantwortung, mit Haltung“, beschreibt Executive Chef Christian Michel seine Vision dem Gourmet Report.

Signature-Gerichte des Midtown Grills

Neben Klassikern wie Tatar, dem Midtown Seafood Tower, zartem Filet Mignon oder dem New York Cheesecake, begeistert das neue Menü mit stimmungsvollen Neuheiten:

Raw Bar mit Austern, Saiblingskaviar von der Müritz, Oktopus und Thunfisch

S’Mores Sundae Parfait, Apfelstrudel-Tarte & veganes Kokos-Beerensorbet

Bis 31.10.2025: Eröffnungsangebot 3-Gang Menü für 39 € (vegetarisch) oder 49.- normal

NEU: Business Lunch: 1-Gang für 16 Euro, 2-Gänge für 19 Euro, 3-Gänge für 23 Euro

Im renovierten und neu gestalteten Midtown Grill zieht frischer Wind durch die Küche – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als erster Gastronomiebetrieb in Deutschland setzt das renommierte Restaurant im Berlin Marriott Hotel nach seiner Wiedereröffnung im September auf den innovativen Synergy Grill ST900. Der mehrfach ausgezeichnete, in Großbritannien entwickelte Grill spart in Zukunft nicht nur mindestens die Hälfte der Energie, sondern verbessert auch die Arbeitsbedingungen in der Küche deutlich. Das im Midtown Grill installierte Modell wurde speziell für die Anforderungen eines stark frequentierten Betriebs konfiguriert: mit integrierter Ruheablage zum Nachziehen des Grillguts sowie einer flexiblen Bratplatte für empfindlichere Produkte wie Fisch, Gemüse oder Burger. Küchenchef Christian Michel fügt hinzu: „Mit dem Synergy Grill setzen wir auf moderne Technik, die nicht nur effizient arbeitet, sondern auch nachhaltig – das kommt unserem Team und der Umwelt gleichermaßen zugute.“

André Trojanowski, F& B Director

André Trojanowski wirkte über drei Jahre sehr erfolgreich als Executive Chef des Berlin Marriott Hotels und ist seit Oktober 2022 als Food & Beverage Director aktiv. Nach 26 Jahren als Koch wechselte der gebürtige Berliner ins administrative Lager und leitete fortan ein 120-köpfiges Team. Seine Karriere begann in namhaften Hotels in Berlin – wie z.B. dem Hotel Palace – und umfasste Bankett, Catering, Fine & Casual Dining sowie die Entwicklung von Foodkonzepten, wodurch er einen weitreichenden Überblick über die Hotelgastronomie gewann.

„Da ich durch meine vorangegangene Position bereits viele Küchen in renommierten Hotels managen durfte und hinsichtlich meiner Erfahrungswerte in Bezug auf Teamleitung und der Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wurde mir nun die Möglichkeit gegeben, das gesamte Kulinarik-Team des Hotels zu überblicken“, erklärte Trojanowski seinen Wechsel dem Gourmet Report. „Nach über zwei Dekaden als Koch bin ich gespannt und freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die mich erwartet. Gemeinsam mit meinem Team werde ich die kulinarischen Geschicke des Berlin Marriott Hotel weiter vorantreiben.“

Wagyu Picanha – Midtown Grill

Christian Michel übernimmt die Küche

Den Staffelstab des Küchendirektors reichte André Trojanowski bereits im Dezember 2022 an Christian Michel weiter. Christian Michel betreut nun die gastronomischen Bereiche des Hotels sowie das Tochterunternehmen Catering by Marriott. Der erfahrene Koch war zuvor in Frankfurt bei Rocco Forte und leitete dort ebenfalls die Küche. Zu seinen wichtigen beruflichen Stationen zählen das Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München, das Restaurant Dieter Müller auf der MS Europa und das mit drei Sternen ausgezeichnete Restaurant Bareiss in Baiersbronn.

Am Potsdamer Platz leitet Michel eine 40-köpfige Küchenbrigade. Seine Aufgaben umfassen das Midtown Grill (amerikanisches Steak-Restaurant), das Hot Dog Diner The Big Dog, die Lobby Lounge, das In-Room-Dining des Hotels und das Bankettgeschäft für den 1.600 Quadratmeter großen Tagungsbereich. Zusätzlich ist er als Executive Chef für Catering by Marriott tätig und organisiert zusammen mit dem Event-Team Veranstaltungen für bis zu 1.500 Gäste.

André Trojanowski F&B Manager – Berlin Marriott Hotel

Das Restaurant Midtown Grill

Midtown Grill ist das amerikanische Steak-Restaurant im Berlin Marriott Hotel, bekannt für Steaks aus aller Welt, die in einer offenen Showküche zubereitet werden. Zu den weiteren Gastronomieangeboten des Hotels zählen das Hot Dog Diner The Big Dog sowie die elegante Lobby Lounge und ein moderner Tagungsbereich. Insgesamt ist das Berlin Marriott Hotel eines der bedeutendsten Businesshotels der Hauptstadt mit 379 Zimmern und Suiten.

https://www.midtown-grill.de

