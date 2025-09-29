Anuga 2025 in Köln

Vom 4. bis 8. Oktober 2025 verwandelt sich Köln zur Welthauptstadt der Ernährungswirtschaft: Mit rund 8.000 Ausstellern aus 110 Ländern und einer Bruttofläche von circa 290.000 Quadratmetern ist die Anuga 2025 die größte Ausgabe ihrer Geschichte und belegt erstmals das gesamte Messegelände.

Internationale Spitzenbeteiligung und Branchenvielfalt

Die Fachmesse erwartet über 140.000 Fachbesucher aus nahezu 200 Ländern. Mit einem Auslandsanteil der Aussteller von 94 Prozent ist die Internationalität so ausgeprägt wie nie zuvor. Die stärksten Länderbeteiligungen kommen aus Italien, Spanien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, den Niederlanden, Polen, der Türkei und den USA. Allein die fünf größten Pavillons – unter anderem aus Istanbul, China, Italien, Spanien und den USA – umfassen beeindruckende Flächen von bis zu 6.000 Quadratmetern.

Neue Hallenstruktur und Schwerpunkte

Die Koelnmesse hat die Hallenstruktur überarbeitet, um mehr Übersichtlichkeit und Synergien zu schaffen. So zieht die neue Fachmesse „Anuga Alternatives“ für pflanzenbasierte und zellkultivierte Produkte in Halle 1 und grenzt direkt an das größte Messe-Segment „Anuga Fine Food“. Zugleich sind die Bereiche „Anuga Meat“ gebündelt in den Hallen 6, 7 und 9.

Innovations-Hotspots und Eventprogramm

Innovation steht im Zentrum: Mit der „Anuga Trend Zone“, der „Anuga Taste Innovation Show“ sowie über 100 Start-ups auf dem „Boulevard of Innovations“ ist die Messe ein Hotspot für Food-Trends und Investoren. Das vielfältige Event- und Kongressprogramm umfasst Themen wie Halal Food, künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft sowie 70 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland. Außerdem gibt es spezielle Foren für Systemgastronomie und Außer-Haus-Markt.

Korea als Partnerland

Ein besonderes Highlight ist das Partnerland Korea mit mehr als 100 Ausstellern. Unter dem Motto „Flavour meets Trends“ präsentiert Korea eine einzigartige Kombination aus Tradition und Hightech: von fermentierten Spezialitäten wie Kimchi bis zu modernen Food-Tech-Innovationen in alternativen Proteinen und Smart Farming. Begleitend hierzu gibt es kulturelle Events, Kochshows und Verkostungen, die den Messebesuch bereichern.

Bedeutende Gäste und globale Vernetzung

Zu den Gästen zählen hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Alois Rainer sowie die koreanische Ministerin Miryung Song. Das globale Netzwerk der Anuga umfasst neun Satellitenmessen in Ländern wie Brasilien, China, Indien, Japan, Thailand, Italien und Spanien mit insgesamt 16.000 Ausstellern und 400.000 Fachbesuchern weltweit.

Köln Marathon parallel zur Messe

Am 5. Oktober findet parallel zum Messetag der Köln Marathon statt, weswegen Messe-Besucher Probleme haben werden. Mit dem Auto ist kein Durchkommen! Wer sich das ausgedacht hat? Die Hotels sind schon zur Anuga voll und verlangen Rekordpreise.

Die Anuga – Impulsgeber für die Ernährungswirtschaft

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, bringt es auf den Punkt: „Die Anuga ist weit mehr als eine Messe – sie ist Marktplatz, Impulsgeber und Taktgeber für die globale Ernährungswirtschaft.“ Hier treffen sich Branchenführer, um Innovationen zu präsentieren und Trends zu setzen – kurzum: die Zukunft der Ernährung wird in Köln sichtbar und verhandelbar.

Mit der breitgefächerten Themenpalette, der internationalen Aussteller- und Besucherschaft sowie der neuen Hallenstruktur setzt die Anuga 2025 Maßstäbe als weltweit führende Fachmesse für Lebensmittel und Getränke.

