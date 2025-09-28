Der Guide MICHELIN Colorado 2025 feiert ein Debüt: Zum ersten Mal erhält mit The Wolf’s Tailor ein Restaurant im US-Bundesstaat Colorado zwei MICHELIN-Sterne. Drei weitere Häuser kommen neu zur Liste der Ein-Sterne-Restaurants hinzu – Kizaki, Margot und Mezcaleria Alma in Denver.

The Wolf’s Tailor (Denver)

MICHELIN Colorado 2025

Historischer Meilenstein: The Wolf’s Tailor erhält zwei Sterne

Das Restaurant The Wolf’s Tailor setzt mit der erstmaligen Vergabe von zwei MICHELIN-Sternen für Colorado ein deutliches Zeichen. Chefkoch Taylor Stark und sein Team begeistern mit einem ebenso kreativen wie nachhaltigen Menü, das regionale Zutaten und internationale Inspirationen verbindet. Raffinierte Canapés aus Restprodukten, ein Raviolo mit Berkshire-Schwein in Kurkuma-Dill-Bouillon und ein Colorado-Bisonfilet mit gegrillten Aprikosen und Garnele-Karamell sind Beispiele für die kompromisslose Qualität und Nachhaltigkeitsorientierung.

Drei neue Sterne für Denver: Kizaki, Margot und Mezcaleria Alma

Die MICHELIN-Jury würdigt 2025 drei weitere Restaurants mit einem Stern:

• Kizaki steht für erlesene japanische Küche und wird vom Sushi-Pionier Toshi Kizaki geführt, dessen Omakase-Kompositionen Klassik und Moderne vereinen. Spezialitäten wie marmorierter Tofu mit schwarzem und weißem Sesam sowie perfekt gearbeitetes Nigiri spiegeln Kizakis Jahrzehnte an Erfahrung wider.

• Margot begann als Pop-up, zählt heute zu Denvers Fixpunkten für saisonale Degustationsmenüs. Chef Justin Fulton vereint regionale und kosmopolitische Elemente, etwa Pariser Gnocchi mit Mascarpone, Kaviar oder Dry-Aged-Entenbrust mit Kirsch-Trüffeljus. Das hausgebackene Briochbrot mit Olivenöl ist Markenzeichen des gastfreundlichen Teams.

• Mezcaleria Alma begeistert mit innovativer mexikanischer Küche. Johnny Curiel serviert Ceviche vom Kanpachi, Aguachile mit Seeigel und Jakobsmuschel sowie Entenfleisch auf blauen Mais-Tlacoyo mit Salsa xni-pec – alles im lockeren Mezcal-Bar-Ambiente.

Damit steigt die Zahl der Ein-Sterne-Restaurants in Colorado auf acht.

Bib Gourmand & Nachhaltigkeitssiegel

Ergänzend zeichnete der Guide MICHELIN das Boulder-Restaurant Cozobi Fonda Fina mit dem Bib Gourmand für „große Küche zum kleinen Preis“ aus. Insgesamt enthielt die Auswahl 2025 zehn Bib Gourmand-Adressen, darunter Ash’Kara, Basta und Ginger Pig in Denver sowie Glo Noodle House und Hop Alley.

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema: Mit dem MICHELIN Green Star werden Betriebe wie Blackbelly Market, Bramble & Hare, Brutø und The Wolf’s Tailor prämiert, die sich durch besondere Umweltverantwortung auszeichnen.

Sonderpreise für gastronomische Exzellenz

Der Guide MICHELIN vergibt eine Reihe von Spezialpreisen an herausragende Fachkräfte:

• Ausnahme-Cocktail: Dustin Lawlor (Hop Alley)

• Bester Sommelier: Nick Heilman (Bosq)

• Hervorragender Service: Heather Morrison (Olivia)

• Nachwuchskoch: Aiden Tibbetts (Wildflower)

Gwendal Poullennec betont gegenüber Gourmet Report zum Guide MICHELIN Colorado 2025: „Die Auswahl ist voller Talent und vielfältiger Küchen, was beweist, dass Colorado eine internationale kulinarische Destination für Reisende aus aller Welt ist. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Köche und Restaurant-Teams für Euer Engagement und Eure Leidenschaft.“

Die MICHELIN Colorado 2025 Auswahl im Überblick

• Insgesamt 50 prämiierte Restaurants, 15 Küchenrichtungen • 1 Zwei-Sterne-Restaurant • 8 Ein-Sterne-Restaurants (davon 3 neu) • 10 Bib Gourmand-Adressen (davon 1 neu) • 31 weitere empfohlene Restaurants

Mit der diesjährigen Auswahl untermauert Colorado seinen Status als neue kulinarische Destination. Die Jury hebt die „Vielfalt, Talent und den internationalen Anspruch“ der lokalen Gastronomie explizit hervor und gratuliert allen Ausgezeichneten für ihr Engagement und ihre Leidenschaft.

Der Guide MICHELIN Colorado 2025 setzt neue Maßstäbe: Mit einer Rekordzahl von 50 ausgezeichneten Restaurants, darunter alle Sternerestaurants, Bib Gourmand-Adressen und nachhaltige Green-Star-Betriebe, demonstriert der Bundesstaat seine Vielseitigkeit und kulinarische Klasse.

Zwei-Sterne-Restaurant

• The Wolf’s Tailor (Denver) – Contemporary/Creative Cuisine, ausgezeichnet für Nachhaltigkeit und Kreativität; Green Star

Ein-Sterne-Restaurants

• Kizaki (Denver; japanisch; NEU 2025)

• Margot (Denver; modern/contemporary; NEU 2025)

• Mezcaleria Alma (Denver; mexikanisch; NEU 2025)

• Alma Fonda Fina (Denver; mexikanisch)

• Beckon (Denver; modern)

• Bosq (Aspen; seasonal/cosmopolitan)

• Brutø (Denver; progressive modern, auch Green Star)

• Frasca Food and Wine (Boulder; italienisch)

Bib Gourmand Restaurants

• Ash’Kara (Denver; moderne Mittelmeerküche)

• Basta (Boulder; italienisch)

• Cozobi Fonda Fina (Boulder; mexikanisch; NEU 2025)

• The Ginger Pig (Denver; asiatische Streetfoodküche)

• Glo Noodle House (Denver; asiatisch)

• Hop Alley (Denver; chinesisch)

• La Diabla Pozole y Mezcal (Denver; mexikanisch)

• MAKfam (Denver; chinesisch)

• Mister Oso (Denver; lateinamerikanisch)

• Tavernetta (Denver; italienisch)

MICHELIN Green Star Nachhaltigkeits-Auszeichnung

• Blackbelly Market (Boulder)

• Bramble & Hare (Boulder)

• Brutø (Denver)

• The Wolf’s Tailor (Denver)

MICHELIN Recommended Restaurants (Auswahl)

• A5 Steakhouse (Denver)

• Alteño (Denver)

• Barolo Grill (Denver)

• Brasserie Brixton (Denver)

• Dio Mio (Denver)

• Guard and Grace (Denver)

• Hey Kiddo (Denver)

• Kawa Ni (Denver)

• Mawa’s Kitchen (Aspen)

• Mercantile Dining and Provision (Denver)

• Mirabelle (Beaver Creek)

• Oak at Fourteenth (Boulder)

• Olivia (Denver)

• Osaki’s (Vail)

• Prospect (Aspen)

• Q House (Denver)

• Safta (Denver)

• Santo (Boulder)

• Smok (Denver)

• Splendido at the Chateau (Beaver Creek)

• Stella’s Cucina (Boulder)

• Sweet Basil (Vail)

• Temaki Den (Denver)

• Ukiyo (Denver; NEU 2025)

• Wildflower (Denver; NEU 2025)

• Zoe Ma Ma (Boulder)

MICHELIN Spezialpreise 2025

• Cocktail: Dustin Lawlor/The Hop Alley

• Sommelier: Nick Heilman/Bosq

• Service: Heather Morrison/Olivia

• Young Chef: Aiden Tibbetts/Wildflower

https://guide.michelin.com/de/de/colorado/restaurants