Nicolas Gémin kocht jetzt im Frederick’s Berlin



Das FREDERICK’S begrüßt mit Restaurantleiter Josip Dzajic und Küchenchef Nicolas Gémin ein neues Führungsduo. Gäste dürfen sich auf ein Kennenlern-Menü mit einem Glas Crémant aufs Haus freuen.

Das FREDERICK’S im Sony Center am Potsdamer Platz startet mit einem neuen Führungsteam: Ab sofort lenken Restaurantleiter Josip Dzajic (49) und Küchenchef Nicolas Gémin (41) die operativen Geschicke des Hauses. Um seinen Einstand im FREDERICK’S zu feiern, präsentiert Küchenchef Nicolas Gémin bis zum 4. November 2025 ein dreigängiges „Kennenlern-Menü“ seiner europäischen Brasserie-Küche zum Preis von 45 Euro pro Person. Damit lädt er Gäste ein, seine kulinarische Handschrift erstmals zu entdecken. Restaurantleiter Josip Dzajic begleitet das Menü mit einem Glas Crémant brut vom Weingut Abril (Kaiserstuhl), das er den Gästen als besonderen Gruß auf Kosten des Hauses serviert. Das 3-Gang-Menü besteht aus Topinambur und confierten Mini-Kräuterseitlingen mit frischem Trüffel, gefolgt von langsam gegartem Iberico-Schweinebauch mit knuspriger Polenta, einer Variation vom Blumenkohl und Senfjus sowie einer Quitten-Tartelette mit Rotwein, „Zitrus-Cheesecake“ und Sanddornsorbet als Dessert. Josip Dzajic und sein Team bieten dazu optional eine Wein- & Cocktailbegleitung zum Preis von 20 bzw. 25 Euro an. Reservierungen sind ab sofort unter www.fredericksberlin.com möglich.

Josip Dzajic – Gastgeber mit internationalem Erfahrungsschatz

Geboren in Kroatien und seit über 30 Jahren in Deutschland zu Hause, absolvierte Dzajic nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Europe Hotel Stuttgart. Es folgte ein Studium der katholischen Theologie in Tübingen und ein Auslandsjahr an der University of California in Berkeley. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch die gehobene Gastronomie in Deutschland, der Schweiz und den USA – unter anderem als Geschäftsführer der Zürcher D-Vino Weinbars, als Filialleiter in der Schweizer Systemgastronomie sowie in leitenden Positionen im Parkhotel Schloss Hünigen bei Bern und in Reutlingen. Seit 2016 prägt er die Berliner Gastronomieszene: sechs Jahre als Restaurantleiter im Reinhard’s am Kurfürstendamm, ein Jahr im Einstein Unter den Linden und zwei Jahre in der Scirocco Brasserie am Ku’damm. Der diplomierte Wein-Sommelier (WSET Level 3) gilt als ausgewiesener Kenner von Wein und Spirituosen.

Nicolas Gémin – Küchenchef mit kosmopolitischer Handschrift

Die kulinarische Leitung im FREDERICK’S übernimmt der 41-jährige Franzose Nicolas Gémin. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Spitzenküchen Europas bringt er einen reichen Fundus an Techniken, Ideen und internationalen Einflüssen mit: Ausgebildet an der renommierten École hôtelière de Biarritz, sammelte Gémin prägende Stationen in Michelin-Stern-Häusern wie Chapter One in Dublin, De Posthoorn in den Niederlanden und im Pauly Saal in Berlin. Ergänzt wurde dieser Werdegang durch Praktika bei L’Ortolan (1* Michelin), Le Manoir aux Quat’Saisons (2* Michelin) und weiteren Adressen in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Marokko. Seit über zehn Jahren in Berlin ansässig, prägte Gémin die Hauptstadtgastronomie vor allem als Executive Chef und Partner im SPINDLER. Dort führte er fast ein Jahrzehnt lang eine leistungsstarke, kreative Küche, entwickelte Menüs und begleitete die strategische Weiterentwicklung des Restaurants. Unter seiner Leitung wurde das SPINDLER 2024 und 2025 von Opentable als eines der „Top 50 Brunches in Deutschland“ ausgezeichnet und zählte zu den am häufigsten gebuchten Restaurants Berlins. Mit ruhigem Führungsstil, klarer Handschrift und einer Küche, die klassische Techniken mit saisonaler, produktorientierter Kreativität verbindet, schlägt Nicolas Gémin im FREDERICK’S ein neues Kapitel auf – zwischen Respekt vor der Tradition und Lust auf Innovation.

„Mit Josip und Nicolas setzen wir bewusst auf Persönlichkeiten, die nicht nur fachlich exzellent sind, sondern das FREDERICK’S mit eigenen Ideen und spürbarer Begeisterung weiterentwickeln werden„, erklärt Geschäftsführer Michael Neuner dem Gourmet Report. „Unsere Gäste dürfen sich auf neue Akzente auf der Speisekarte und im Service freuen.“

Das FREDERICK’S befindet sich in der Bellevuestraße 1, 10785 Berlin, und ist dienstags bis donnerstags von 17:30 bis 00:00 Uhr sowie freitags und samstags von 17:30 bis 01:30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Reservierungen unter www.fredericksberlin.com.

