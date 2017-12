OpenTable – Gäste wählen die Top 50 der besten Restaurants

OpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist der weltweit führende Anbieter für Online – Restaurant – Reservierungen, über den weltweit mehr als 23 Millionen Gäste monatlich bei über 43 .000 Restaurants reservieren. Das OpenTable – Netzwerk bringt Gäste und Restaurants zusammen. Es hilft Gästen, den perfekten Tisch zu finden und zu reservieren und bietet Gastronomen die Möglichkeit, ihr Serviceangebot zu personalisieren, so dass die Gäste gerne wiederkommen. In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.300 Restaurants die OpenTable – Technologie und bieten eine Tischreservierung über OpenTable.de und mobile Apps an. Mit dem OpenTable – Service können Kunden nach freien Tischen in Restaurants suchen, Restaurants anhand geprüfter Bewertungen, Speisekarten und anderen hilfreichen Informationen auswählen und im Handumdrehen einen Tisch reservieren. Neben der Unternehmens – Website und den mobilen Apps unterstützt OpenTable Reservierungen für rund 600 Partner, darunter viele der beliebtesten globalen und lokalen Marken im Internet. Den Gastronomen ermöglicht OpenTable ihre Reservierungen zu verwalten, ihre Arbeitsprozesse zu vereinfachen und ihren Service zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat OpenTable weltweit bereits 1,4 Milliarden Gästen zu einem Tisch verholfen, allein in Deutschland sind es über 22 Millionen. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable – Service ist in über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko, Großbritannien , den Niederlanden und den USA .