Michelin Sterne 2018 Bangkok

Der Michelin hat jetzt auch erstmals eine Ausgabe in Bangkok herausgegeben. Co-finanziert vom Thailändischen Fremdenverkehrsamt. Um schön in die Schlagzeilen zu kommen, wurde auch – wie schon in Singapur – ein Street Food Laden, Tante Mai (Jay Fay), mit einem Stern ausgezeichnet. Dort kann man sicher ausgezeichnet essen, ob es aber mit den anderen Sternerstaurants vergleichbar ist, bezweifle ich. Es ist jedoch eine schöne PR.

Aus deutscher Sicht ist es schön, dass die Sührings ihren Stern bekommen haben, unverständlich dass Mirco Keller ihn nicht bekam. Seine Water Library ist in Bangkok für uns immer die erste Adresse, die wir gerne anlaufen. Vielleicht hatte er am Test Tag einen schlechten Tag?

Zwei Sterne