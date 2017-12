Kulinarische Leckerbissen zu Silvester

Bei Gala-Buffets und edlen Menüs werden die Sektkorken knallen gelassen

Silvester ist nicht nur der letzte Tag des Jahres, sondern bedeutet für die meisten, dass sie den außergewöhnlichsten Abend des ganzen Jahres verbringen möchten. Kein Wunder, dass die Silvester-Feierlichkeiten häufig schon lange Zeit im Voraus geplant werden. Als Alternative zu privaten Feiern und öffentlichen Veranstaltungen bietet ein Restaurantbesuch die Möglichkeit, ganz stressfrei und ohne großes Aufräumen ins neue Jahr zu feiern – kulinarisches Verwöhnprogramm inbegriffen.

Das wird immer häufiger genutzt. Im letzten Jahr konnte OpenTable, der weltweit führende Anbieter für Restaurantreservierungen, einen Anstieg der Reservierungen an Silvester um über 20 Prozent verzeichnen. Die Option, OpenTable für die Silvesterplanung zu nutzen, wird also immer populärer. Worauf genau es den Deutschen bei ihrem Restaurantbesuch zu Silvester ankommt, konnte OpenTable bei einer landesweiten Befragung herausfinden.

Diese legte offen, dass weniger als die Hälfte der Deutschen bisher nicht vorhat, an Silvester essen zu gehen. Nicht ganz überraschend ist dabei, dass Singles häufiger als Paare planen, unter Leute zu kommen und in einem Restaurant den Jahreswechsel zu feiern. Zudem gibt es unter den Restaurantgängern offensichtlich nur wenige Unentschlossene, denn zu kurzfristigen Reservierungen an Silvester kommt es nur bei einem Prozent. Dagegen buchen über 40 Prozent der Gäste ihren Tisch für Silvester mehr als eine Woche vorher. Wer also an Silvester gerne essen gehen möchte, sollte sich besser rechtzeitig um einen Tisch kümmern.

Doch nicht nur die Lokalität, sondern vor allem auch das kulinarische Erlebnis soll am Silvesterabend etwas Besonderes sein. So zeigen Daten der von OpenTable initiierten Umfrage, dass fast 50 Prozent der Gäste zu Silvester der Genuss eines besonderen Menüs oder Buffets wichtig ist. Hingegen geben nur 8 Prozent an, Speisen à la carte zu präferieren. Zugleich ist die Dekoration eines Restaurants für die Mehrheit eher unwichtig. Erstaunlicherweise legen nur 10 Prozent der Befragten Wert auf ein dem Anlass entsprechend geschmücktes Ambiente.

Wer noch auf der Suche nach dem passenden Restaurant für einen fulminanten Abschluss dieses Jahres ist, wird auf OpenTable fündig – unter anderem in Berlin, München und Hamburg.

Open Table