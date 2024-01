Michael Neuner heißt der neue Managing Director des Berliner FREDERICK’S – Restaurant im Sony Center am Potsdamer Platz. Der gebürtige Tiroler übernimmt den Posten von Jürgen Klümpen, der das FREDERICK’S im April 2022 eröffnet und seitdem erfolgreich geleitet hat. Klümpen widmet sich zukünftig neuen Aufgaben.

Schweinebauch im Fredrick’s

Mit Neuner hat die Betreibergesellschaft Rhubarb Hospitality Collection unter der Leitung von CEO Pieter-Bas Jacobse einen erfahrenen Hospitality-Experten gewonnen, der das FREDERICK’S zukünftig noch stärker als Lieblingsplatz für einen Bar- oder Restaurantbesuch sowie als Veranstaltungslocation für Events von bis zu 500 Personen auf dem Berliner Markt etablieren soll. Darüber hinaus soll Neuner auch das Wachstum des Unternehmens in Deutschland und über die Grenzen hinaus begleiten – für Ende 2024 ist bereits ein neues Projekt in Hamburg geplant.

Neuner greift auf mehr als 35 Jahre Führungserfahrung in der internationalen Hospitality Branche zurück. Geboren und aufgewachsen in Tirol, absolvierte der 63-jährige nach der Schule zunächst die Ecole Hotelière de Lausanne. Anschließend arbeitete er unter anderem beim legendären Paul Bocuse in Lyon, im Epcot Centre der Walt Disney World in Florida sowie im Mandarin Oriental Hotel in San Francisco und London. In der britischen Metropole folgten Stationen bei Harrods, der Bagel Factory und bei McArthur Glen, wo Neuner den Hospitality-Masterplan und damit die Entwicklung für alle Restaurants und den Bereich Freizeit verantwortete. Von McArthur Glen ging es als Vizepräsident EMEA Food & Beverage zur Carlson Rezidor Hotel Group und schließlich in gleicher Position zur Hakkasan Group, bei der er für die Märkte Großbritannien, Europa und Afrika verantwortlich zeichnete. Seit 2021 lebt Neuner in Berlin. Hier gründete er vor seinem Engagement im FREDERICK’S das Beratungsunternehmen Neuner & Associates, das unter anderem Hospitality-Konzepte für Circle Health und den neuen Delivery- & Cateringbereich des in Kuwait ansässigen Unternehmens MH Alshaya entwickelt hat.

Michael Neuner

Das FREDERICK’S vereint hochwertige Kulinarik und glamouröses Nachtleben in den Räumlichkeiten des historischen Grand Hotel Esplanade – heute Teil des Sony Centers am Potsdamer Platz in Berlin. Der moderne Gastronomiekomplex mit Restaurants, zwei Bars, Deli und vier Private Dining Räumen – darunter der historische Kaisersaal – greift den „bohemian glamour“ vergangener Zeiten auf und führt diesen mit viel Charme und Witz in die Gegenwart. Unter dem Motto „Serious about food, serious about fun“ präsentiert das Küchenteam eine moderne mediterrane Küche mit Einflüssen aus dem asiatischen und südamerikanischen Raum. Das Menü wechselt saisonal, zu den Klassikern zählen aber die hausgemachten Arancini, cremige Trüffelpasta und Tatar vom neuseeländischen Rind. Alle Gerichte sind so konzipiert, dass sie zum Teilen am Tisch einladen und Gäste eine möglichst große Vielfalt genießen können. An der goldenen Bar im Art Deco-Stil kreiert das Bar-Team innovative alkoholische und alkoholfreie Signature Drinks aus aller Welt – immer mit dem gewissen FREDERICK’S Twist. Das Besondere: Die Barkarte hat Barchef Joe Scheidemann gemeinsam mit dem Berliner Künstler John Woll mithilfe von KI-Technologie entwickelt, um den Genuss kreativer Drinks auch auf visueller Ebene zu begleiten. Gäste finden daher neben jedem Drink einen QR-Code, der nach dem Scannen eine kunstvolle Animation des jeweiligen Cocktails enthüllt.

Ebenso wichtig wie die Kulinarik und die Barphilosophie ist im FREDERICK’S das Thema Entertainment – denn hier sollen nicht nur die Geschmacksknospen angeregt, sondern auch dem ehemaligen Hotel Esplanade als kultureller Hotspot Tribut gezollt werden. Wechselnde Live-Acts und DJs sorgen mit einem Mix aus House, Funk und Elektro jeden Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend für musikalische Unterhaltung und läuten damit das Wochenende ein.

Das FREDERICK’S befindet sich in der Bellevuestraße 1 in 10785 Berlin. Das Restaurant ist dienstags bis freitags von 18-22 Uhr und samstags von 11 bis 22:30 Uhr geöffnet. Die Bar & Lounge-Bereiche dienstags bis freitags von 18 Uhr bis 1 Uhr und samstags von 18 bis 1:30 Uhr morgens. Das Deli ist montags bis freitags von 11 bis 16:30 Uhr geöffnet. http://www.fredericksberlin.com/

Die Rhubarb Hospitality Collection ist ein erstklassiges Gastronomie-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Deutschland. Das Portfolio umfasst Restaurants und Bars an bekannten Orten in London ñ darunter der Sky Garden, 22 Bishopsgate und die Royal Albert Hall. Mit dem Wild Ink und dem Peak Restaurant verwaltet die Rhubarb Hospitality Collection zudem zwei weitere Restaurants und einen außergewöhnlichen Veranstaltungsraum in Hudson Yards, New York. Im April 2022 eröffnet das Unternehmen sein erstes Restaurant mit Bar in Deutschland, das FREDERICK’S in Berlin. https://rhchospitality.com/

Michael Neuner Zusammenfassung Neuner, 63, geboren und aufgewachsen in Tirol, absolvierte nach der Schule zunächst die Ecole Hotelière de Lausanne. Anschließend arbeitete er bei Paul Bocuse in Lyon, im Epcot Centre der Walt Disney World in Florida sowie im Mandarin Oriental Hotel London