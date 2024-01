Das Erfolgsformat von Carola und Thomas Ruhl kommt wieder, aber jetzt als „CHEF-SACHE powered by JRE und freakstotable“, da die Ruhls 2019 verkauft haben. Das Genuss-Spektakel findet auf der Intergastra statt. Chef-Sache

Die Leitmesse für Gastronomie und Hotellerie „Intergastra“ 2024 in Stuttgart wird Schauplatz einer Neuauflage der CHEF-SACHE und des JRE Genusslabors 2.0: Am 4. und 5. Februar können die Messebesucherinnen und -besucher live dabei sein, wenn internationale Spitzenköchinnen und -köche der Jeunes Restaurateurs (JRE) gemeinsam mit Influencerinnen und Influencern ein 4-Gang-Menü kreieren und dabei neue Geschmacksaromen austesten. Im Mittelpunkt der Challenge steht der kreative Austausch zwischen unterschiedlichen Food-Welten.

Die CHEF-SACHE ist zurück: Im Rahmen der diesjährigen Intergastra feiert das Gastro-Event sein Comeback. Unter dem Titel „CHEF-SACHE meets Intergastra powered by JRE und freakstotable“ findet eine weitere Ausgabe des JRE Genusslabors 2.0 statt. Die zweitägige Challenge wird ergänzt mit Vorträgen und Talks, die vom Verein freakstotable organisiert werden.

Internationale JRE Mitglieder kochen mit

Kreativer Kopf und Patron hinter dem JRE Genusslabor 2.0 ist JRE Sternekoch Tobias Bätz („AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz“, Wirsberg), der bereits im vergangenen Jahr die Neuauflage des Formats in Wirsberg präsentierte. Der Ablauf der zweitägigen Challenge, die unter dem Motto „Heimatküche trifft Weltküche“ steht: Am Sonntag werden im Atrium die zuvor ausgelosten Teams vorgestellt, die jeweils aus einer Influencerin oder einem Influencer sowie einer Spitzenköchin oder einem Spitzenkoch aus den Reihen der Jeunes Restaurateurs bestehen. Neben den deutschen Köchen Nils Henkel („Bootshaus“, Bingen) und Sebastian Obendorfer („Obendorfers Eisvogel im Birkenhof“, Neunburg vorm Wald) sind erstmals auch internationale JRE Köchinnen und Köche dabei: Teresa Gutiérrez („Azafrán“, Villarobledo, Spanien), und Luka Košir („Grič“, Šentjošt, Slowenien) bringen europäisches Flair ins JRE Genusslabor 2.0. Wer die reichweitenstarken Content Creator sind, mit denen die Profis schlussendlich jeweils einen Gang zubereiten werden, wird in Kürze von den JRE bekannt gegeben.

Genusstour durch Stuttgart

Mit der Präsentation der Teams steht auch die Route fest. Denn nach dem Start auf der Messe werden die Teams zu Stationen in Stuttgart und Umgebung fahren, wo sie Zutaten für ihren zugelosten Gang besorgen müssen – an einem Sonntag eine besondere Herausforderung.

Geladene Gäste testen die Kreationen

Am Montag geht es auf der Messe weiter, wo die Gerichte von den Teams vor den Augen des Publikums zubereitet werden. Anschließend werden die Kreationen von geladenen Gästen verkostet. „Kernidee hinter dem JRE Genusslabor 2.0 ist es, kreative Grenzen zu überwinden und Menschen mit unterschiedlichen kulinarischen Hintergründen zusammenzubringen. Die besondere Herausforderung: Nur wenn die Zweier-Teams auf Augenhöhe zusammenarbeiten, können sie in der Kürze der Zeit erfolgreich sein“, erklärt Bätz. Für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgen zudem das unbekannte Equipment sowie der Zeitdruck, unter dem die Zutaten gesammelt werden müssen. „Eine herausfordernde Challenge für alle Beteiligten. Ich bin gespannt, was unsere Mitglieder mit ihren Partnern auf die Teller zaubern werden“, freut sich JRE Präsident Oliver Röder.

