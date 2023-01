Die 50 beliebtesten Restaurants in Deutschland 2022

Was normale Gäste schätzen. Die Liste wurde aus mehr als 400.000 Bewertungen von OpenTable-Gästen aus Restaurants in ganz Deutschland zusammengestellt.

Welche Restaurants haben die Deutschen im Jahr 2022 überzeugt und in welchen Städten sind die besten Restaurants zu finden? OpenTable veröffentlicht seine jährliche Top 50-Liste der beliebtesten Restaurants in Deutschland – bestimmt von OpenTable-Gästen. Die diesjährige Top 50-Liste wurde aus mehr als 400.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen aus Restaurants in ganz Deutschland mit einem intransparenten System zusammengestellt. Aber so eine Liste soll ja in erster Linie Spaß bedeuten.

Einige der Neuzugänge in der Top 50-Liste stammen aus ländlichen Regionen

Die diesjährige Top 50-Liste zählt viele Neuzugänge, die kreative Gerichte servieren und unvergleichliche Gastfreundschaft sowie einzigartige Essenserlebnisse bieten – egal zu welchem Anlass. Zu den Neuzugängen in München gehören beispielsweise Azuki, Paulaner am Nockherberg, Mazè Mazé und Hummer Pedersen in Hamburg. In der Metropole Berlin sind unter anderem Schnitzelei Mitte und PeterPaul neu auf der TOP-50 Liste. Außerhalb Deutschlands Metropolen sind u.a. Else am See in Schüttorf, Berg BrauereiWirtschaft in Ethingen Donau und Dinzler Kaffeerösterei in Irschenberg auf der Liste. Insgesamt haben es 28 neue Restaurants aus ganz Deutschland in die Top 50-Liste geschafft.

Schlemmen in den Metropolen

Insgesamt führt Hamburg wie auch in den Vorjahren die Liste der 50 besten Restaurants in Deutschland an: 14 dieser Lokale befinden sich in der norddeutschen Metropole. Dabei überzeugt Hamburgs Restaurantszene vor allem mit exklusiver Qualität und spannender Vielfalt. In Berlin haben es neun Restaurants unter die Top 50 geschafft. Mit den vertretenen veganen und vegetarischen Restaurants folgt Berlin seinem Ruf als trendige Hauptstadt. Dicht gefolgt mit acht Restaurants belegt München den dritten Platz im Städteranking.

Deutsche, neue deutsche und regionale Kulinarik bevorzugt

Die Top 50-Liste umfasst eine Vielfalt an kulinarischen Einflüssen und Restaurantkategorien. Die Gäste schätzen sowohl regionale als auch internationale Restaurants, fleisch- und fischhaltige Gerichte ebenso wie vegane und vegetarische Optionen. In diesem Jahr liegt allerdings der Schwerpunkt auf der regionalen und heimischen Küche: zusammengezählt konnten sieben Restaurants die OpenTable- Nutzer mit ihrer deutschen, neu deutschen und regionalen kulinarischen Ausrichtung von sich überzeugen. Fast genauso geschätzt sind japanische, asiatische und internationale Restaurants. Die Top 50-Liste zeigt, dass die Gäste die vielfältige Auswahl der individuellen Restaurants schätzen, weshalb neben urbanen und modernen Restaurants auch traditionelle Gaststätten vertreten sind.

„Wir freuen uns, unseren OpenTable-Gästen ein breites Portfolio an erstklassigen Restaurants mit verschiedensten Küchen und Genusserlebnissen bieten zu können. Nur diejenigen, die eine Reservierung vornehmen und im Restaurant essen waren, können ihre Bewertung auf OpenTable abgeben. Unter den Top 50-Restaurants in Deutschland zu sein, ist eine außerordentliche Leistung für die Gastronomen und ihre Teams, die große Anerkennung verdienen. Wir hoffen, dass alle, die während der Festtage oder im neuen Jahr in Deutschland sind, viele Restaurants besuchen werden und das Essen sowie die Erlebnisse genießen werden,“ erklärt OpenTable Country Manager Daniel Simon gegenüber Gourmet Report.

Die Top 50 OpenTable Restaurants in Deutschland 2022, in alphabetischer Reihenfolge:

Restaurant Küche Sitz Aimy Restaurant Südost-Asiatisch München Azuki Modern Asiatisch München Bayerischer Bahnhof Brauereigaststätte Leipzig Berg BrauereiWirtschaft Deutsch Ehingen (Donau) Bootshaus Hafencity Grill Hamburg brasserie TORTUE HAMBURG Französisch Hamburg Bullerei Neue Deutsche Küche Hamburg Café in der Gartenakademie International Berlin Cafe Paris – Saal/Salon Französisch Hamburg Dinzler Kaffeerösterei Europäisch Irschenberg El Greco Griechisch Neusass Else am See Regionale Schüttorf Fangfrisch Fisch Lübeck FISCHER Europäisch Stegen FREA Vegan Berlin Funky Fisch Fisch Berlin Gasthaus Brauerei Max & Moritz Deutsch Kressbronn am Bodensee Go by Steffen Henssler Hamburg Japanisch Hamburg Gutsausschank Spindler Deutsch Regional (Südliche) Forst an der Weinstraße Harzer Schnitzelkönig Steakhaus Lautenthal Henne Weinbar Köln Bistro Köln Hummer Pedersen Fisch Hamburg JIN GUI Asiatisch Hamburg Kannelloni Italienisch Heede KINK Bar & Restaurant International Berlin Knossos Mediterran Gießen Koi Japanisch München La Bohème Steakhaus München Little London Bar & Grill Steakhaus München Mazè Mazé Aus aller Welt Hamburg

MODO MIO da Maurizio Italienisch Erlangen MOMO Ramen Ramen Hamburg Moriki Japanisch Frankfurt am Main NENI Berlin Israelisch Berlin Night Kitchen Dining Bar Berlin Ono by Steffen Henssler Japanisch Hamburg Paulaner am Nockherberg Bayrisch München PeterPaul Deutsch Berlin Restaurant Vierwasser International Fürstenfeldbruck Rive Fish & Faible Fisch Hamburg Samoa Seepferdchen Aus aller Welt Schleswig-Holstein Schnitzelei Mitte Tapas / Vorspeisen Berlin Shimai Asiatisch München Tony Roma’s am Mercedes Platz Amerikanisch Berlin Tschebull – Restaurant, Beisl, Bar Österreichisch Hamburg TYO TYO Asiatisch Hamburg VIELMEER Kühlungsborn Neue Deutsche Küche Ostseebad Kühlungsborn Witwenball Neue Deutsche Küche Hamburg YIRUMA Koreanisch München Zwei Brüder International Alsdorf Top 50 Restaurants in Deutschland 2022 Die Liste der Top 50 Restaurants 2022 wurde aus mehr als 400.00 Bewertungen erstellt, die im vergangenen Jahr von verifizierten OpenTable-Gästen zwischen dem 01. Oktober 2021 und 30. September 2022 gesammelt wurden. Alle Restaurants mit einer Mindestanzahl an qualifizierten Bewertungen wurden in die Bewertung einbezogen. Die qualifizierten Restaurants werden nach einer Gesamtbewertung sortiert, die eine Reihe von Kriterien berücksichtigt. Darunter die durchschnittliche Bewertung jedes Restaurants, die Bewertung des Restaurants im Vergleich zu anderen Restaurants in derselben Metropolregion und die durchschnittliche Anzahl der Restaurants, die von den Gästen, die das Restaurant bewertet haben, bewertet wurden. www.opentable.de Die Liste zeigt natürlich nicht die 50 besten Restaurants Deutschlands, sondern die 50 beliebtesten Restaurants bei Leuten, die via Opentable reserviert haben. Kulinarische fragwürdig sind einige Restaurants, lecker aber vermutlich alle. Wenn man mit begrenzten Budget in einer fremden Stadt ist, könnte die Liste hilfreich sein!

