Hummersaison in Nova Scotia

Einen ganzen Monat lang Lobster

Markus Semmler – ein Meister der Hummerzubereitung

Einen ganzen Monat lang steht der Lobster in Nova Scotia im Vordergrund, denn Februar ist der Beginn der Hauptsaison des Hummerfangs an der kanadischen Ostküste. Dabei hat der Hummerfang in Nova Scotia eine große Tradition und ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der entsprechend nachhaltig gepflegt wird. Aber eben auch gefeiert, denn der Hummer aus dem Atlantik erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. An der Südküste der Provinz findet in diesem Jahr vom 1. bis zum 28. Februar zu diesem Anlass wieder das „Lobster Crawl Festival“ statt. Der Begriff lehnt sich an die britische Bezeichnung eines „Pub Crawls“ an, also einer klassischen Tour durch die Kneipen der Stadt. Nur in Nova Scotia ist es in diesem Falle der Lobster, also eine Tour durch die beliebtesten Seafood Restaurants der Region, die Besucher und Einheimische zu besonderen Aktionen in dieser Zeit einladen. In den teilnehmenden Restaurants können verschiedene Variationen an traditionellen Hummergerichten probiert werden. Die Gerichte lassen sich fabelhaft mit einem Wein aus einer der über 20 lokalen Weingüter kombinieren.

Die Route des Festivals erstreckt sich dabei entlang der sog. „South Shore“ von Barrington bis Peggy’s Cove. Ein Höhepunkt ist dabei die Wettervorhersage am lokalen Murmeltiertag – natürlich ist es in Nova Scotia aber der Hummer Lucy, der hier hoffentlich einen warmen Frühling voraussagt.

Selbstverständlich kann man fangfrisches Seafood in Nova Scotia aber das ganze Jahr über genießen – die kanadische Provinz ist ab Deutschland von Mai -Oktober ab Frankfurt nonstop in nur sechs bis sieben Flugstunden erreichbar. Auch viele Restaurants in Deutschland bieten kanadischen Hummer an.

Weitere Informationen zu Nova Scotia finden Sie unter: https://www.novascotia.com/de

