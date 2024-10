LA verfügt nun über 189 Restaurants mit Michelin-Auszeichnung. Elf neue Michelin Sterne-Restaurants im Guide Michelin Los Angeles – Der kulinarische Rang von Los Angeles steigt weiter an.

Hollywood, Los Angeles, Kalifornien

Michelin Los Angeles

Los Angeles Tourism blickt voller Stolz auf die Veröffentlichung des 2024 MICHELIN Guides für Kalifornien, der in der Stadt der Engel 189 Restaurants mit insgesamt 194 Auszeichnungen bedacht hat. Darunter erhielten elf Restaurants erstmals ein Auszeichnung vom neuen Guide MICHELIN. Die Anzahl und Bandbreite der Restaurants, die im diesjährigen Führer geehrt wurden, unterstreichen den wachsenden Status von Los Angeles als internationale Destination, die Reisenden und Angelenos gleichermaßen prestigeträchtige Spitzengastronomie, branchenführende Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie erschwingliche Gerichte von einigen der talentiertesten Köche der Welt bietet. Die vollständige Liste der vom Guide MICHELIN ausgezeichneten Restaurants in Los Angeles ist unter diesem Link verfügbar.

LA‘s Zwei-Sterne-Restaurants bekommen Zuwachs

In diesem Jahr erhielt das Restaurant Vespertine in Culver City zwei MICHELIN®-Sterne sowie einen Grünen Stern und reiht sich somit in den Reigen der begehrten Zwei-Sterne-Restaurants in Los Angeles ein: Hayato in Downtown LA, Providence in Hollywood und Melisse in Santa Monica. Im Vespertine ist das Degustationsmenü von Küchenchef Jordan Kahn eine kreative Vision und ein multisensorisches Erlebnis, das sich zwischen den verschiedenen Ebenen des Restaurants bewegt. Laut Guide MICHELIN ist jedes Gericht optisch beeindruckend und erfinderisch kühn, Kahns ausgefeilte Technik tadellos und seine Aromen sind kunstvoll ausbalanciert. Der neue Grüne Stern würdigt das Vespertine für die ethische Beschaffung von Zutaten und seine Zusammenarbeit mit lokalen Bauernhöfen, die biodynamische Landwirtschaft betreiben, die Verwendung von Kräutern aus der Region, Meeresfrüchten aus nachhaltiger Fischerei sowie Rindfleisch aus Weide- und Freilandhaltung. Das nachhaltige Engagement erkennt der Gast auch im mit Wollteppichen, recycelten Glaswaren und wild zusammengewürfeltem Keramikgeschirr ausgestatteten Restaurant.

Drei MICHELIN-Neulinge

Drei Restaurants in Los Angeles erhielten 2024 ihren ersten MICHELIN-Stern. Im Holbox bietet Küchenchef Gilbert Cetina frischeste Meeresfrüchte und ein häufig wechselndes, von der mexikanischen Küste inspiriertes Menü. Das Restaurant Meteora, ebenfalls unter der Ägide von Jordan Kahn (Vespertine), ist ein beeindruckender Raum mit offenem Feuer in der Küche und Zero-Waste-Ethos. Nachhaltig beschaffte Zutaten werden zu innovativen Gerichten verarbeitet, zum Beispiel auf Kohle gegarte Süßkartoffel mit Buttersoße, geräuchertem Forellenrogen und gegrillten Haselnüssen oder rohe Jakobsmuscheln mit Macadamia-Leche de Tigre, Banane und knusprigem Kombu. Im Uka, im Japan House im Ovation Hollywood gelegen, servieren die Küchenchefs Yoshitaka Mitsue und Shingo Kato zweimal wöchentlich ein Kaiseki-Dinner, für das Fisch aus Japan eingeflogenen wird. Dieses umfasst sechs oder neun Gänge und ist von französischen Einflüssen inspiriert.

Wachsendes Bib Gourmand-Portfolio und authentische Küche

Das vielfältige gastronomische Angebot und die reiche Kultur von Los Angeles spiegeln sich auch in der neuesten Bib Gourmand-Auswahl wider. Diese Auszeichnung wird an ausgewählte Restaurants vergeben, die qualitativ hochwertiges Essen zu einem günstigen Preis anbieten und oft als persönliche Favoriten der MICHELIN®-Inspektoren bekannt sind. Im Jahr 2024 wurden sieben Restaurants in das wachsende Bib Gourmand-Portfolio der Stadt aufgenommen: Gra, Little Fish und Quarter Sheets im Stadtteil Echo Park, Liu’s Cafe und Pollo a la Brasa in Koreatown, Mae Malai Thai House of Noodles in Thai Town und Manohar’s Delhi Palace in La Puente. Somit verfügt Los Angeles County nun über 48 Bib Gourmand-Restaurants, die in den Stadtvierteln von Inglewood bis Monterey Park und von Glendale bis Temple City zu finden sind. Diese Neuzugänge unterstreichen die einzigartige Position der Stadt, die in ihren vielen Gemeinden und geografischen Regionen hochwertige Gastronomie anbietet. So lockt Koreatown mit dem besten koreanischen Barbecue und Historic Filipinotown mit authentischem Street Food. Leckere Udon-Gerichte findet man unter anderem in Little Tokyo und Ramen in Sawtelle Japantown. Mexikanische Einwanderer gründeten einst die Stadt der Engel und übten einen großen Einfluss auf LA’s kulinarische Landkarte aus. In Downtown Los Angeles finden sich viele gute mexikanische Restaurants und im gesamten Stadtgebiet gibt es eine Vielzahl an ausgezeichneten Taco-Ständen, Restaurants und Food Trucks.

Weitere Informationen zum gastronomischen Angebot unter https://www.discoverlosangeles.com/eat-drink.

Wissenswertes zu Aktivitäten in LA findet sich auf DiscoverLosAngeles.com.

Abonniere den kostenlosen Newsletter des Gourmet Report! Erscheint wöchentlich!