Philipp Vogel präsentiert Pop-up Reihe im Orania.Salon, Berlin

Mit seiner inzwischen fast schon legendären XBerg Duck hat sich Philipp Vogel in den vergangenen Jahren auch über die Grenzen der Hauptstadt hinaus einen Namen gemacht.

Philipp Vogel, Orania Berlin

Philipp Vogel

Der Managing Director und Küchenchef des Berliner Orania.Hotel brennt für seinen Beruf, der ihn von Sterneküchen in Shanghai, London und Wien nach Berlin geführt und aus einem Sternekoch schließlich einen Hotelier mit Küchendirektor-Posten gemacht hat. Mit Erfolg: Das Orania.Hotel, das Vogel gemeinsam mit seiner Frau Jennifer führt, gilt als cooles Grand-Hotel. Im Restaurant treffen Familien auf Kreative, Frequent Traveler auf Musiker – und mittendrin sind die Berliner, die in der Nachbarschaft leben und das Orania.Berlin als ihren Lieblingsplatz auserkoren haben. Wer Philipp Vogel kennt, der weiß: Hinter dem Erfolg stecken neben der Leidenschaft vor allen Dingen Kreativität und viel Fleiß. Dabei ist der 43-jährige Kölner immer wieder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Das kann ein Auftritt beim Erfolgsformat Kitchen Impossible, ein Gastkochevent in der Schweiz oder eine Kooperation mit einem Ofenkartoffel-Stand auf dem Viktualienmarkt sein. Die Hauptsache für Vogel: Neues erleben und dadurch auch Neues kreieren. Wer so viel gereist ist und so viel erlebt, der hat fast automatisch neue Ideen. Und genau diese präsentiert Vogel im Herbst/Winter nun mit einer neuen Pop-Up Reihe, die er nicht irgendwo, sondern im Orania.Salon umsetzt. Der großzügige Salon im Obergeschoss des Hotels ist mit einem Steinway-Flügel, Bibliothek, offenem Kamin und Bar ausgestattet und bietet zu jedem Event Platz für bis zu 30 Gäste – die Tickets sind also limitiert, eine Reservierung via Email an events@orania.berlin ist erforderlich.

XBerg Duck in Orania Berlin – Chef Philipp Vogel

Cucina della Mamma

Den Start der Pop-Up Reihe bildet am 12. Oktober 2024 der Abend “Cucina della Mamma”, an dem Vogel seine Gäste auf eine ganz persönliche Reise nach Italien einlädt. Persönlich deshalb, weil Vogel dank seiner italienischen Pflegemutter Mamma Graziella schon früh in den Genuss der authentischen italienischen Küche gekommen ist und diese fest in seiner kulinarischen DNA verankert hat. Mamma Graziellas Kochkünste dienen als Inspiration für diesen Abend, an dem Gäste an einer langen Tafel im Orania.Salon Platz nehmen und Vogels Interpretation italienischer Herzensgerichte genießen. Serviert wird ein 5-Gang-Menü, optional vegetarisch oder vegan. Begleitet wird das Dinner von Vogels Anekdoten über Mamma Graziella und seiner emotionalen Verbindung zur italienischen Küche.

Datum: 12. Oktober 2024

Uhrzeit: 19 Uhr

Preis: 89 Euro pro Person, inklusive 5-Gang-Menü, Aperitif und Weinbegleitung

Der Highlander

Nicht nur die italienische Pflegemama prägte Vogels Liebe zur Kulinarik, auch seine Jahre in Schottland (2007 bis 2008 im The Gleneagles Hotel) haben ihre Spuren hinterlassen. Und so bringt der 43-jährige die schottischen Highlands im November kurzerhand nach Kreuzberg! Mit einem schottischen 5-Gang-Menü inklusive unterhaltsamen Anekdoten über seine Zeit dort sowie ganz persönliche Einblicke in das Leben und die Bräuche der Schotten. Gespeist wird gemeinsam an einer langen Tafel im Orania.Salon. Zum Menü werden ein Aperitif, ausgewählte Weine und natürlich Whisky ausgeschenkt. Slàinte mhath!

Datum: 16. November 2024

Uhrzeit: 19 Uhr

Preis: 89 Euro pro Person, inklusive 5-Gang-Menü, Aperitif, Whisky und Weinbegleitung

Friendsgiving

Was in den USA einen der wichtigsten Feiertage ausmacht, blieb in Deutschland und Europa lange unbeachtet. Dabei ist das Konzept von Thanksgiving eigentlich ein ganz besonders schönes – geht es doch darum, Gemeinschaft und Genuss zu feiern und darüber nachzudenken, für was man im Leben dankbar ist. Grund genug für Philipp Vogel und sein Team, sich dieser Tradition anzunehmen und eine ganz eigene Version von Thanksgiving nach Kreuzberg zu bringen. Statt Truthahn mit der Familie findet unter dem Titel “Friendsgiving” ein Fest des Miteinanders statt. An der langen Tafel im Orania.Salon sitzt man gemeinsam mit Freunden und solchen, die es werden könnten, um gemeinsam ein festliches 5-Gang-Menü zum Teilen zu genießen. Selbstverständlich wird optional auch eine vegetarische oder vegane Variante angeboten.

Datum: 28. November 2024

Uhrzeit: 19 Uhr

Preis: 89 Euro pro Person, inklusive 5-Gang-Menü, Aperitif und Weinbegleitung

Benedict, Beats & Bubbles

Wer in der Vorweihnachtszeit auf der Suche nach einer Alternative zum klassischen Gänseessen ist oder eine genussreiche Alternative zu trockenen Butterplätzchen und Christstollen sucht, der sollte sich die Advents-Sonntage rot im Kalender markieren und einen Platz für “Benedict, Beats & Bubbles” reservieren. Denn Philipp Vogel und sein Team präsentieren mit der Eventreihe an allen vier Adventssonntagen von 11:30 bis 15 Uhr verschiedene Eggs Benedict-Variationen als Flying Buffet sowie eine Champagnerkarte inklusive Champagnercocktails. Begleitet wird das Ganze in typischer Orania-Manier von wechselnder Live-Musik!

Datum: 1. / 8. / 15. / 22. Dezember

Uhrzeit: 11:30 bis 15 Uhr

Preis: 39 Euro pro Person, inklusive Essen, Wasser und Kaffee

Die Pop-up Events finden im Orania.Salon statt, der sich im Obergeschoss des Orania.Hotel am Oranienplatz 17 in 10999 Berlin-Kreuzberg befindet.

www.orania.berlin

Sternekoch Philipp Vogel – dritter Gang Peking Ente – die Brust in einer Sauce

Abonniere den Gourmet Report Newsletter