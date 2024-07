Mythos Nationalgericht—die erfundenen Traditionen der italienischen Küche. Warum Parmesan politisch ist – das Skandalbuch aus Italien

Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche

Weltweit gilt die italienische Küche als Inbegriff von Genuss und kulinarischer Perfektion. Und nichts ist in Italien so heilig wie die prodotti tipici, die regionalen Spezialitäten, die anerkannte Siegel wie DOC oder DOP tragen. Exportschlager wie Parmigiano Reggiano, Prosciutto di San Daniele oder Dolcetto d’Alba werden als nationales Kulturgut gehandelt.

Kaum ein anderes Buch erhitzte die italienischen Gemüter daher so sehr wie die Erkenntnisse des in Parma lehrenden Wirtschaftshistorikers Alberto Grandi: Die viel gehypte Authentizität italienischer Produkte sei vor allem auf geschickte Marketingstrategien der Lebensmitteindustrie in den Siebzigerjahren zurückzuführen, deren angeblich uralte Herkunft schlicht erfunden. Parmesan, wie er früher einmal war, bekommt man mittlerweile nur noch in Wisconsin.

Alberto Grandi brachte damit das nationale Selbstverständnis seines Landes ins Wanken, die Empörung reichte bis in die Regierungskreise und über die Landesgrenzen hinaus. Warum Nationalismus manchmal auch auf dem Teller beginnt. Mit Wissen und Humor zerlegt Grandi ihn genüsslich.

Alberto Grandi Mythos Nationalgericht. Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche

Alberto Grandi

Mythos Nationalgericht. Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche

Übersetzung: Andrea Kunstmann

Hardcover, 256 Seiten

22,00 € (D) / 22,70 € (A)

ISBN: 978-3-365-00625-2

im Buchhandel

Der Autor ALBERTO GRANDI ist Historiker an der Universität Parma. Er forscht zur Wirtschaftsgeschichte Italiens und hat mehrere Bücher über die Herkunft italienischer Speisen geschrieben. In seinem Podcast DOI, Denominazione di origine inventata, erfundene Herkunftsbezeichnungen) spricht er über kulinarische Mythen und das Verhältnis seiner Landsleute zum Essen.

Prof. Alberto Gradi

Wikipedia über Grandi: https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Grandi

Gut informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter