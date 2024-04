Ananas Pizza in Neapel! Nachdem der Historiker Prof. Alberto Grandi aufzeigte, dass viele italienische Kulinarik Mythen nur geschicktes Marketing sind, wagte sich einer der berühmtesten Pizzabäcker aus Neapel an das nächste Sakrileg: Pizza Hawaii

Darf Ananas auf Pizza?

Die Geschichte der Pizza Hawaii

Gino Sorbillo, der das Undenkbare versucht, ist Inhaber der Michelin Sterne-Pizzeria “Sorbillo Antica Pizzeria” (https://www.sorbillo.it ) in der Pizza Hauptstadt Neapel.

Gino Sorbillo gehört zu den ältesten Pizzaioli-Familien in Neapel. Er wächst in der Familien-Pizzeria auf und erfährt bald die Geheimnisse echter neapolitanischer Pizza. Mit Gino Sorbillo hat die neapolitanische Pizza ein hohes Qualitätsniveau erreicht. Jetzt probiert sich Sorbillo in “kanadischer Pizza”.

Pizza Hawaii ist eine Zubereitung, bei der viele Italiener schon bei der bloßen Erwähnung des Namens einen Ausschlag bekommen, auch wenn die Gourmet-Version von Sorbelli, Schweinebraten und frische, gebratene Ananas vorsieht.

Wer hat die Pizza mit Ananas erfunden?

Pizza mit Ketchup ist ja nichts Neues: Sie steht in vielen berühmten Pizzerien auf der Speisekarte. Das gilt auch für die Ananaspizza, die andere, italienische Pizzabäcker lange vor Sorbillo auf die Speisekarte setzten. Das berühmteste Beispiel ist nach wie vor Franco Pepe, ein Pizzabäcker aus Caiazzo (Caserta), der als einer der ersten in der Weltrangliste auftauchte. Er erkannte, dass das große Problem der Ananaspizza die Säure der Tomate sein könnte, die den Säuregehalt der tropischen Frucht noch verstärkt, und ließ die Tomate weg. Seine AnaNascosta, bei der frische Ananas mit San Daniele Schinken in einen frittierten Pizzateig eingewickelt wird, entstand als Antwort auf eine Journalistin, die ihn in Hongkong fragte, ob er bereit wäre, eine Ananas-Pizza zu machen.

Es gibt noch einige andere Beispiele: Pier Daniele Seu – ebenfalls regelmäßig an der Spitze der Bestenlisten vertreten – hat sogar zwei Pizzen mit Ananas kreiert: Eine mit getrocknetem Ananas-Carpaccio in Kombination mit schwarzer Olivencreme, Mozzarella, gesalzenem Kochschinken in Meerwasser, Misticanza, Olivenpulver und Jalapeno-Gel und fermentierter Ananas; die zweite ist Pizza-colada, eine süße, karamellisierte Pizza mit Ricotta-Käse, der mit Limette aufgeschlagen wird, mit in Rum marinierter Ananas, Kokosnusspüree, getrockneter Kokosnuss und Minze.

In Mailand hingegen lohnt es sich, die Pizza von Simone Lombardi aus Crosta (Mailand) zu probieren, die er mit Ventricina, gebackener Ananas, rohen Frühlingszwiebeln, Koriander und nativem Olivenöl extra zubereitet.

Trotz ihres Namens stammt die Ananas Pizza ursprünglich aus Kanada und wurde von einem griechischen Einwandererkoch, Sotirios alias “Sam” Panopoulos, erfunden. Er verließ sein Land mit Anfang zwanzig im Jahr 1954 – mit einem Zwischenstopp in Neapel, wo er zum ersten Mal Pizza probieren konnte – und kam mit dem Schiff nach Kanada, überzeugt davon, dass die Neue Welt ihm eine bessere Chance im Leben bieten könnte. Bereits Anfang der 1960er Jahre eröffnete er mit seinen beiden Brüdern das Restaurant Satellite in Ontario. Die einfache Küche, bestehend aus Burgern und später Pizza, wurde im Laufe der Jahre immer beliebter.

Aus Neugierde beschloss Panopoulos eines Tages, eine Pizza mit Ananas aus der Dose zu belegen, nur um herauszufinden, wie sie schmecken würde. Ihm und seinen Brüdern gefiel der Kontrast zwischen der Süße der Ananas und dem würzigen Geschmack des Schinkens. “Zuerst haben wir es selbst probiert, dann haben wir es einige Kunden probieren lassen. Und ein paar Monate später schwärmten alle davon, so dass wir sie auf die Speisekarte setzten”, erzählte Panopoulos vor ein paar Jahren in einem BBC-Interview.

Er nannte die Pizza ‘The Hawaiian’. Zu dieser Zeit beschränkte sich der Pizzabelag in der Regel auf Pilze, Speck und Paprika, so Panopoulos.

Der Rest ist mehr oder weniger bekannt: Für Italiener ist es wie Pfefferspray in den Augen, aber Amerikaner – die süß-saure Geschmacksrichtungen wie Ketchup mögen – essen es gerne.

Selbst auf höchster Ebene gibt es Gegner und illustre Bewunderer. Kurios zum Beispiel die Episode im Februar 2017, als der isländische Präsident Guðni Jóhannesson erklärte, Ananas solle von der Pizza verbannt und als illegal betrachtet werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau reagierte darauf mit einem Tweet: “Ich unterstütze diese köstliche Kreation aus dem Südwesten Ontarios”.

Neapolitanischer Provokateur: Gino-Sorbillo

Panopoulos verkaufte Satellite Mitte der 1970er Jahre und eröffnete später später das Restaurant Family Circle. Im Jahr 2007 ging er schließlich in den Ruhestand. Sam verstarb am 8. Juni 2017 und sagte immer, er sei erstaunt über den Aufruhr in der kulinarischen Welt, den seine Pizza verursachte. Schließlich wollte er keine Verwüstung anrichten, sondern einfach nur kreativ sein und mit dem Muster der Verwendung gewöhnlicher Zutaten auf der Pizza brechen, um “eine Welt neuer Geschmacksrichtungen zu eröffnen”.

Ob es wohl auch bei uns in den besseren Pizzerien demnächst eine Pizza Hawaii geben wird? cr

In Deutschland liegt die Pizza Hawaii auf Rang 4 der beliebtesten Pizzen:

