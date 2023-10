Die 100 besten Pizzerien der Welt

„I Masanielli von Francesco Martucci,“ in Caserta, und „10 Diego Vitagliano Pizzeria“, Neapel, haben sich den Titel der besten Pizzerien der Welt für 2023 gesichert

I Masanielli von Francesco Martucci, in Caserta, und 10 Diego Vitagliano Pizzeria, in Neapel, haben sich den Titel der besten Pizzerien der Welt für 2023 gesichert. So lautet das Urteil von 50 Top Pizza, dem weltweit einflussreichsten Führer für die Pizzabranche. Die Nachricht wurde im Teatro di Corte di Palazzo Reale in Neapel bekannt gegeben. Präsentiert wurde der Preis von Verónica Zumalacárregui, einer bekannten spanischen Journalistin und Influencerin.

Den zweiten Platz belegt Una Pizza Napoletana in New York, das Anthony Mangieri gehört; auf der dritten Stufe des Podiums steht Sartoria Panatieri in Barcelona, das Rafa Panatieri und Jorge Sastre gehört; der vierte Platz geht an The Pizza Bar on 38th in Tokio, die von Daniele Cason geführt wird; auf dem fünften Platz liegt I Tigli in San Bonifacio in der Provinz Verona, das Simone Padoan gehört. An sechster Stelle steht Seu Pizza Illuminati, in Rom, im Besitz von Pier Daniele Seu und Valeria Zuppardo; an siebter Stelle steht 50 Kalò, in Neapel, im Besitz von Ciro Salvo; an achter Stelle steht Bottega, in Peking; an neunter Stelle 180g Pizzeria Romana, in Rom, im Besitz von Jacopo Mercuro. Den Abschluss der Top Ten bildet I Masanielli von Sasà Martucci in Caserta.

Der Preis für den „Pizzabäcker des Jahres 2023 – Ferrarelle“ geht an Michele Pascarella mit seinem Napoli on The Road in London.

Der Preis für die Pizza des Jahres 2023 – Latteria Sorrentina geht an die Culatello, schwarze tasmanische Kirschen mariniert in Marsala, Gorgonzola-Creme, Mozzarella, Balsamico-Essig, von Crosta Pizzeria, in Makati, auf den Philippinen.

Der „Source of Inspiration 2023“ – Mammafiore Award wurde von Anthony Mangieri von Una Pizza Napoletana in New York gewonnen;

der Preis für das beste frittierte Essen – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Preis wurde der Pizzeria Forza in Helsinki verliehen.

Der Preis für die Leistung des Jahres 2023 – Robo Award geht an Tony Gemignani in San Francisco;

der Preis für den besten Service 2023 – Goeldlin Award geht an die Pizzeria 10 Diego Vitagliano, in Neapel;

den Preis für den besten Bier- und Getränkeservice 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award an die Pizzeria Al Taglio in Sydney.

Der Preis für die Neuheit des Jahres 2023 – Solania – geht an die Pizzeria Confine in Mailand, die Francesco Capece gehört.

Der One to Watch 2023 – Fedegroup Award ging an die Pizzeria Allegrìo in Rom.

In dieser Rangliste der 100 besten Pizzerien der Welt sind die Städte New York, Neapel und Rom mit 5 Pizzerien am stärksten vertreten; Tokio, London, Mailand und Caserta mit 4; Sao Paolo und Kopenhagen mit 3. Deutschland ist mit Fürth und Berlin dabei.

„Im Laufe dieses Jahres, in dem wir Preisverleihungen in Barcelona, Tokio, New York und Rom abgehalten haben“, erklären die Kuratoren Barbara Guerra, Luciano Pignataro und Albert Sapere dem Gourmet Report, „haben wir ein immer höheres Qualitätsniveau bei den Pizzen festgestellt. Im Jahr 2023 sind über 2000 Lokale in unserem Führer, darunter sowohl unabhängige Pizzerien als auch handwerkliche Pizzaketten. Wir möchten unseren Inspektoren danken, die die ganze Welt bereist haben und die unsere Karte mit Lokalen zu erweitern, in denen man eine ausgezeichnete Pizza essen kann“.

1 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Naples, Italy

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italy

2 Una Pizza Napoletana – New York, USA

3 Sartoria Panatieri – Barcelona, Spain

4 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Japan

5 I Tigli – San Bonifacio, Italy

6 Seu Pizza Illuminati – Rome, Italy

7 50 Kalò – Naples, Italy

8 Bottega – Beijing, China

9 180g Pizzeria Romana – Rome, Italy

10 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italy

11 Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA

12 Francesco & Salvatore Salvo – Naples, Italy

13 Bæst – Copenhagen, Denmark

14 50 Kalò – London, England

15 Dry Milano – Milan, Italy

16 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italy

17 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

18 Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA

19 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA

20 La Notizia 94 – Naples, Italy

21 Pizzeria Bianco – Phoenix, USA

22 Ribalta – New York, USA

23 Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokyo, Japan

24 Confine – Milan, Italy

25 0′ Munaciello – Miami, USA

26 Le Grotticelle – Caggiano, Italy

27 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa, Italy

28 Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore, USA

29 Pepe in Grani – Caiazzo, Italy

30 La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italy

31 Apogeo – Pietrasanta, Italy

32 Pizza Zulù – Fürth, Germany

33 Song‘ E Napule – New York, USA

34 Denis – Milan, Italy

35 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italy

36 Allegrìo – Rome, Italy

37 Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italy

38 Ti Amo – Buenos Aires, Argentina

39 400 Gradi – Lecce, Italy

40 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italy

41 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

42 Fratelli Figurato – Madrid, Spain

43 Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, China

44 Via Toledo Enopizzeria – Dubai, United Arab Emirates

45 Forza – Helsinki, Finland

46 Napoli on the Road – London, England

47 Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, New Zealand

48 nNea – Amsterdam, The Netherlands

49 Pizza Massilia – Bangkok, Thailand

50 La Balmesina – Barcelona, Spain

51 QT Pizza Bar – Sao Paulo, Brazil

52 Pizzeria Mazzie – Bangkok, Thailand

53 IMperfetto – Puteaux, France

54 Crosta Pizzeria – Makati, Philippines

55 ‚O Scugnizzo – Arezzo, Italy

56 Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo, Italy

57 Frumento – Acireale, Italy

58 Sbanco – Rome, Italy

59 Fandango – Potenza, Italy

60 Pizzeria Le Parùle – Herculaneum, Italy

61 Giovanni Santarpia – Florence, Italy

62 La Pizza è Bella Gourmet – Brussels, Belgium

63 Al Taglio – Sydney, Australia

64 Baldoria – Madrid, Spain

65 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli, Italy

66 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania, Italy

67 Modus – Milan, Italy

68 Clementina – Fiumicino, Italy

69 La Bolla – Caserta, Italy

70 Palazzo Petrucci Pizzeria – Naples, Italy

71 ‚O Fiore Mio – Faenza, Italy

72 Kesté – New York, USA

73 La Leggenda Pizzeria – Miami, USA

74 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Rome, Italy

75 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Italy

76 Pasquale’s Pizzeria Napoletana – South Kingstown, USA

77 Kytaly – Geneva, Switzerland

78 Maiori – Cagliari, Italy

79 La Piola Pizza – Brussels, Belgium

80 Forno d’Oro – Lisbon, Portugal

81 Demaio – Bilbao, Spain

82 Pizza Strada – Tokyo, Japan

83 Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa, Italy

84 What the Crust – Cairo, Egypt

85 A Pizza da Mooca – Sao Paulo, Brazil

86 L’Antica Pizzeria – London, England

87 Malafemmena – Berlin, Germany

88 Pizza Studio Tamaki Roppongi – Tokyo, Japan

89 Surt – Copenhagen, Denmark

90 Il Caffè – Dubai, United Arab Emirates

91 Guillaume Grasso – Paris, France

92 Ops – New York, USA

93 Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, USA

94 ‚O Ver – London, England

95 Pizzeria Luca – Copenhagen, Denmark

96 a mano – Makati, Philippines

97 Fabrica Pizza – Tampa, USA

98 San Gennaro – Zurich, Switzerland

99 Matto Napoletano – Skopje, Republic of North Macedonia

100 Leggera Pizza Napoletana – Sao Paulo, Brazil

www.50toppizza.com

Natürlich sind das nicht die 100 besten Pizzerien der Welt, sicherlich jedoch recht gute Pizzerien und ein guter Leitfaden, eine Pizzeria in einem fremden Ort zu finden!

