Die Qualitätsoffensive “Enjoy European Quality Food” (EEQF) geht in die zweite Runde. Verbraucher gehen bei italienischem Käse, Wein und Olivenöl mit EU-Gütesiegeln geschmacklich und qualitativ auf Nummer Sicher.

Italien hat 846 Genuss-Gütesiegel – hier eine Auswahl – © Selina Schrader

Wer kein Opfer von Geschmacklosigkeiten werden will, greift bei italienischen Lebensmitteln am besten zu Produkten, die mit DOP, DOCG, IGP und STG zertifiziert sind. Italiens ausgereiftes System an Qualitätssiegeln hilft Verbrauchern bei der Unterscheidung zwischen handwerklich hergestellten, regionalen Spezialitäten und meist schlechten Kopien, die weder geschmacklich noch qualitativ überzeugen. Mit insgesamt 846 zertifizierten Produkten hält Italien den Weltrekord bei den europaweit einheitlichen Qualitätssiegeln – eine tolle Nachricht für die zahlreichen Fans der italienischen Küche.

Und diese zählt hierzulande eindeutig zu den beliebtesten – kein Wunder, dass der deutsche Markt einer der wichtigsten Italiens ist: Mit einem Volumen von 1,178 Mrd. Euro in 2021 allein beim italienischen Wein (88 % davon DOP- oder IGP-zertifiziert) belegt Deutschland den zweiten Platz nach den USA – im Vergleich zu 2020 stellt das eine Steigerung um 12,1 % dar. Auch bei Käse und Olivenöl aus Italien gehören die Deutschen zu den wichtigsten Abnehmer*innen.

Die Kampagne „Enjoy European Quality Food“ (EEQF) ist vor vier Jahren ins Leben gerufen worden, um für Aufklärung und Orientierung auf dem Lebensmittelmarkt zu sorgen. Ziel ist es, Verbraucherinnen zu vermitteln, dass die EU-Gütesiegel dank strenger Vorgaben und Kontrollen eine hohe und europaweit vergleichbare Qualität garantieren. Gerade in Deutschland ist es wichtig, ein Bewusstsein für die Preiswürdigkeit von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu schaffen – hierzulande geben selbst Hobbyköchinnen und Genießer*innen im Durchschnitt deutlich weniger Geld für Lebensmittel und Wein aus als die europäischen Nachbarn.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die typisch italienischen Erzeugnisse Provolone Valpadana DOP und Mozzarella STG (Käse), Olio Extravergine d’olive Toscano IGP (Olivenöl) sowie Moscato d’Asti DOCG, Vino Nobile Montepulciano DOCG und Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (Wein bzw. Schaumwein). Vor vier Jahren ist die von der Europäischen Union kofinanzierte Qualitätskampagne Enjoy European Quality Food (EEQF) nach Italien, Spanien und England in Deutschland gestartet und geht nach der pandemisch bedingten Pause nun in die zweite Runde.

Die runden Siegel in gelb, rot und blau sind von den Lebensmitteletiketten inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ihre Optik ist europaweit einheitlich, sodass sie sich auch ohne Kenntnis der jeweiligen Landessprache leicht identifizieren lassen:

1) DOP – Denominazione die Origine Protetta (deutsch: g.U. „Geschützte Ursprungsbezeichnung“) Das Siegel ist Gelb-Rot mit einem symbolisierten Feld in der Mitte und bedeutet, dass Produkte in einem bestimmten Gebiet nach festgelegten Kriterien erzeugt, verarbeitet und hergestellt worden sein müssen.

2) IGP – Indicazione Geografica Protetta (deutsch g.g.A. für „Geschützte geographische Angabe“) Das Siegel in Blau-Gelb und mit Feld-Symbol im Zentrum legt fest, dass mindestens eine wesentliche Stufe der Produktion im geografischen Gebiet erfolgen muss.

3) STG – Specialità Tradizionale Garantita (deutsch g.t.S.-Siegel für „Garantiert traditionelle Spezialität“. Das ebenfalls blau-gelbe, im Zentrum aber nur mit gelbem Sternenkranz versehene Siegel bezieht sich im Gegensatz zu den geographischen Herkunftssiegeln g.U. und g.g.A. auf traditionelle Zusammensetzung und Herstellungsverfahren. Der Produktionsort und die Herkunft der Rohmaterialien müssen lediglich innerhalb der EU-Grenzen liegen.

Mozzarella-Fans in Hamburg können sich am 12. März 2023 auf ein ganz besonderes Event freuen: In der Eventlocation Karoline tritt die Latteria Soligo als Sponsor einer exklusiven Veranstaltung für 400 Personen und herausragende Vertreterinnen der deutschen Gastro-Szene auf. An Live-Kochstation werden verschiedene Käsesorten und insbesondere der Mozzarella der Latteria Soligo von Köchinnen zubereitet, desweiteren moderiert Stefania Lettini eine Masterclass. Karoline, Karolinenstraße 45, 20357 Hamburg, https://elbmenschen.de/karoline/

Mehr Informationen (Englisch/Italienisch): https://www.eeqf.eu/

„Enjoy European Quality Food“ (EEQF) ist eine drei Jahre laufende und von der Europäischen Union kofinanzierte Kampagne, die das Bewusstsein von Verbrauchern für zertifizierte italienische Qualitätsprodukte schärfen will. Im Fokus stehen Weine, Olivenöl und Käse, die mit den europäischen Gütesiegeln g.U. wie „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ (italienisch: DOP), g.g.A. „Geschützte geographische Angabe“ (italienisch: IGP) und g.t.S. „Garantiert traditionelle Spezialität“ (italienisch: STG) ausgezeichnet sind. Sechs Schutzkonsortien, die EU-zertifizierte Lebensmittel herstellen und vertreiben, beteiligen sich daran: Consorzio Tutela Provolone Valpadana (Valpadana Provolone-Käse), Consorzio per la Tutela Dell’Asti DOCG (Wein), Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (Schaumwein), Consorzio Vino Nobile Montepulciano DOCG (Wein), APOT Associazione Produttori Olivicoli Toscani (Olivenöl) und Latteria Soligo STG (Mozzarella). Nach ihrem Auftakt im Oktober 2019 in Mailand geht die Kampagne außer in Deutschland und Italien parallel in Spanien und Polen in die zweite Runde. Bleib aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

