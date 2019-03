Der gebürtige Berliner André Trojanowski verantwortet die gesamte Gastronomie des Businesshotels am Potsdamer Platz

André Trojanowski ist der neue Küchendirektor des Berlin Marriott Hotel

Ab sofort zeichnet der Berliner André Trojanowski als Executive Chef für die kulinarischen Bereiche des Berlin Marriott Hotel sowie seines Tochterunternehmens Catering by Marriott verantwortlich. Der gebürtige Berliner wechselt von der Elbe, wo er zuletzt in gleicher Position für das Hotel Atlantic Kempinski Hamburg tätig war, zurück an die Spree und leitet im Berlin Marriott Hotel ein Team aus rund 40 Köchen an. Der 39-Jährige sammelte zuvor bereits in namhaften Hotels der Hauptstadt Erfahrungen in den Bereichen Bankett, Catering, Fine & Casual Dining sowie in der Erstellung und Implementierung von Foodkonzepten.

„Es ist ein tolles Gefühl, nach rund viereinhalb Jahren Abwesenheit zurück in meiner Heimat zu sein und künftig die Gastronomie eines der meistgebuchten und umsatzstärksten Hotels der Stadt zu leiten“, erklärt André Trojanowski seinen Wechsel. „Die Berliner Gastronomie hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt, hier entstehen die Foodtrends für morgen. Ich freue mich sehr, zukünftig mit meinem Team ein Teil dieser Entwicklung zu sein“, so Trojanowski weiter.

Zu den wichtigsten Stationen des neuen Küchendirektors zählen neben dem Hotel Atlantic Kempinski Hamburg das Waldorf Astoria Berlin, das The Ritz-Carlton, Berlin, das Hotel Palace Berlin sowie das Hotel Bristol Berlin.

Im Berlin Marriott Hotel verantwortet André Trojanowski das gastronomische Angebot des amerikanischen Steak-Restaurants Midtown Grill, des Hot Dog Diners The Big Dog, der Lobbybar, des Inroom-Dinings sowie das gesamte Bankettgeschäft für den 1.600 Quadratmeter großen Tagungsbereich. Zusätzlich wird er auch die Funktion des Executive Chef für das Cateringunternehmen Catering by Marriott übernehmen und zusammen mit dem erfahrenen Eventteam Veranstaltungen in den angesagtesten Locations der Stadt für bis zu 2.000 Gäste ausrichten.

Das Berlin Marriott Hotel gehört zur Gruppe Marriott International, Inc. Mit 379 Zimmern und Suiten im klassisch-eleganten Design sowie einem nach modernsten Maßstäben ausgestatteten Konferenzbereich zählt das Hotel am Potsdamer Platz zu den bedeutendsten Businesshotels der Hauptstadt. Das amerikanische Restaurant Midtown Grill serviert Steaks aus aller Welt, die in der offenen Showküche für die Gäste zubereitet werden. Darüber hinaus stehen den Gästen ein großzügiger Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, eine Executive Lounge auf der 10. Etage sowie eine hoteleigene Tiefgarage zur Verfügung.

