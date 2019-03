Mandarin Oriental Lago di Como eröffnet am 15.4.2019

Am 15. April 2019 wird das Mandarin Oriental Lago di Como nach umfassender Renovierung wiedereröffnet. Das Hotel liegt in bester Lage, abgeschieden und ruhig direkt am Ufer des Comer Sees, umgeben von weitläufigen Parkanlagen und botanischen Gärten.

Die Lage bestechend: Während das zurückgezogene Anwesen noch zu Blevio, einem der schönsten Dörfer der Region gehört, befinden sich das Zentrum von Como sowie die zahlreichen Attraktionen der Region in unmittelbarer Nähe und der internationale Flughafen Mailand-Malpensa ist nur rund eine Stunde entfernt.

MANDARIN ORIENTAL, LAGO DI COMO

Die Villa Roccabruna aus dem 19. Jahrhundert bildet mit 21 Zimmern, 52 Suiten und zwei privaten freistehenden Villen das Herzstück des Resorts. Für die Erneuerungen der Zimmer und Suiten sowie der öffentlichen Bereiche war der renommierte Innenarchitekt Eric Egan zuständig und schuf eine gelungene Melange aus moderner italienischen Eleganz und subtilem asiatischen Charme.

Die üppigen botanischen Gärten, die das Resort umgeben, bestechen mit ihrer Vielfalt und beherbergen mehr als 50 verschiedene Arten von Pflanzen, Bäumen und Blumen. Bei der behutsamen Umgestaltung wählte die italienische Landschaftsarchitektin Patrizia Pozzi Materialien und Stile, die sich auf die neoklassischen Elemente der ursprünglichen Villen und Gärten beziehen und so eine ideale Umgebung für individuellen Rückzug und Erholung bietet.

Für das leibliche Wohl sorgt der renommierte Küchenchef Vincenzo Guarino und sein erfahrenes Team, der die Restaurants und Bars im Mandarin Oriental, Lago di Como betreut und die Gäste mit seiner authentischen Küche verwöhnt. Den kulinarischen Mittelpunkt bilden hier traditionelle mediterrane Gerichte, die von lokalen Produkten saisonal inspiriert werden. Das zeitgenössische Restaurant L˜ARIA versteckt sich in einem Gebäude am Seeufer im Herzen der Gärten und serviert kulinarische Höhepunkte aus Vincenzo Guarinos kreativen mediterranen Küche.

Die CO.MO Bar & Bistrot bietet mit seiner weitläufigen Terrasse einen atemberaubenden Seeblick und ist der ideale Ort für zwangloses Essen zu jeder Tageszeit: Ob zum traditionellen italienischen Aperitivo oder für Cocktails nach dem Abendessen – die erfahrenen Mixologen des Hotels kreieren hier wahre Gaumenfreuden.

Ein weiteres Highlight des Hotels ist der auf einem Ponton im See schwimmende Pool mit großem Sonnendeck, die nahegelegene Poolbar versorgt Gäste tagsüber mit erfrischenden Getränke und Snacks.

Auch der Spa im Mandarin Oriental, Lago di Como hat eine Verbindung zum Comer See. Inspiriert vom klaren Wasser des Sees bietet er eine unverwechselbare Auswahl an Behandlungen und Anwendungen auf der Basis des ganzheitlichen Wohlfühlansatzes der allen Spas der Mandarin Oriental Hotels zugrunde liegt. Die weitläufige Anlage umfasst unter anderem vier private Spa-Suiten, ein Beauty-Studio sowie ein voll ausgestattetes Technogym-Fitnesscenter.

Auch für Hochzeiten, private Feiern und exklusive Veranstaltungen bietet die romantische Kulisse des ruhigen Sees, der majestätischen Hügel sowie die faszinierenden Gärten den perfekten Rahmen.

„Wir freuen uns darauf, bald unsere ersten Gäste im Mandarin Oriental, Lago di Como, begrüßen zu dürfen“, sagte General Manager Samuel Porreca, “ Das erste Resort der Hotelgruppe in Europa wird ein willkommenes Ziel für anspruchsvolle Reisende sein, die nach ultimativer Privatsphäre, einem unvergleichlich schönen Fleckchen Erde und preisgekrönter Küche suchen. Der legendäre Service der Mandarin Oriental Hotels wird dazu beitragen, den Aufenthalt unvergesslich zu machen“.

Für Gäste, die als Erste das neue Mandarin Oriental, Lago di Como, besuchen möchten, bietet das Resort ein Eröffnungs-Arrangement an: Ab EUR 575 pro Nacht beinhaltet das Angebot ein Frühstück am Seeufer für zwei Personen, ein Drei-Gänge-Mittag- oder Abendessen in der CO.MO Bar & Bistrot, täglichen Zugang zum Spa und 10% Rabatt auf alle Spa-Behandlungen.

