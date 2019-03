Eisenbahn und Whisky: Eine Männerliebe

Whisky-Degustation und Drei-Gänge-Menü auf Schienen in der Rhätischen Bahn.

Degustieren im Genussexpress: Whisky hat auf Männer beinahe die gleiche magische Anziehungskraft wie Eisenbahnen auf kleine Jungen. Die Rhätische Bahn vereint beide Leidenschaften bei einer Sonderfahrt am 6. und 13. April 2019. Während die Rhätische Bahn durch Kehrtunnels, Galerien und über Viadukte das Albulatal hochklettert, degustieren die Gäste fünf verschiedene Whiskys aus dem Bündnerland zu korrespondierender Kulinarik.

Rhätische Bahn

Ob klassisch pur, on the rocks oder wahlweise im Cocktail – Whisky gilt als beliebteste und wohl auch männlichste Spirituose der Welt. Die Rhätische Bahn lädt daher zu einer außergewöhnlichen Degustation während der spektakulären Panoramafahrt von Chur nach St. Moritz ein. Im Mittelpunkt steht der Schweizer Whisky ORMA, ein echter Geheimtipp unter

Liebhabern. Wenn sich die Waggons in Bewegung setzen, serviert der Service den exklusiven ORMA Single Malt zur passenden Bündner Vorspeisenplatte. Insgesamt lassen sich zwei Stunden lang fünf der limitierten Tropfen, umgeben vom atemberaubenden Bergpanorama, genießen. Denn auf der aussichtsreichen UNESCO-Albulalinie mit einer Länge von über 60 Kilometern geht es durch technische Meisterleistungen wie Viadukte, Kehr- und Spiraltunnel. Wendepunkt der Rundreise ist in St. Moritz im Engadin, wo im Hochtal der eben gekostete Swiss Whisky reift. Dessen Charakter ist genauso unverwechselbar wie die eindrucksvolle Aussicht, die die Gäste auch auf der Rückreise haben. Von St. Moritz nach Chur werden ein schmackhafter Hauptgang mit Kalbsfilet oder für Vegetarier Tofuschnitzel an leichter Calvados-Rahmsauce sowie ein Dessert serviert. Das kulinarische

Verwöhnprogramm ergänzen musikalisch bei Kaffee und Feingebäck zwei Dudelsackspieler.

Der Whisky-Genussexpress startet am 6. und 13. April 2019 jeweils vormittags um 10.58 Uhr von Chur nach St. Moritz und zurück. Der Preis für die Fahrt inklusive Whisky Degustation, Drei-Gänge-Menü (Option vegetarisch), Mineralwasser und Kaffee/Tee beträgt pro Erwachsenem 181 Schweizer Franken. Wer im April keine Zeit hat, darf sich schon auf den

Herbsttermin des Whisky-Genussexpress am 5. Oktober 2019 freuen.

Weitere Informationen und Buchung unter https://www.rhb.ch

Weitere Informationen zu Orma Swiss Whisky: http://www.orma-whisky.ch/swiss-single-malt