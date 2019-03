Ritz-Carlton Berlin fertig renoviert

Als krönenden Abschluss seiner 40 Million teuren Renovierung läutet das The Ritz-Carlton, Berlin eine neue Ära ein: Gästezimmer und Suiten, Konferenzetage, Wellness-, Lobby- und Loungebereiche sowie das neue Restaurant POTS präsentieren sich in eindrucksvollem eleganten Look voller kreativer Details, die an das Berlin der Zwanzigerjahre erinnern, der goldenen Ära des deutschen Films. Finanziert wurde die Umgestaltung größtenteils durch die Eigentümer, die Beisheim Gruppe.

Ritz Carlton Berlin

„Die Fertigstellung der umfassenden, 40 Millionen Euro teuren Renovierung des The Ritz-Carlton, Berlin stellt einen Meilenstein in der Geschichte dieses Hauses dar, dessen herausragende Lage bereits seit über einem Jahrhundert im Epizentrum der Geschichte stand“, so Jenni Benzaquen, Vice President Luxury Brands Europa bei Marriott International. „Das neue Design zieht sich in Form von großen und kleinen Details durchs gesamte Haus. Es verkörpert auf wunderbare Weise den goldenen Glanz Berlins der Zwanzigerjahre und feiert außerdem den stetigen Wandel der Stadt. Unsere Ladies und Gentlemen werden auch künftig Luxusgäste während ihres Aufenthalts in einer der unvergleichlichsten Städte Europas mit dem legendären Service verwöhnen.“

Ritz Carlton Berlin

Eine Film-Ära erwacht zu neuem Leben

Für die mit viel Liebe zum Detail umgestalteten Gästezimmer und Suiten zeichnet G.A. Design London ebenso verantwortlich wie für den opulenten Charakter, mit dem die Lobby Gäste in Empfang nimmt. Allein die großzügige, reich verzierte Freitreppe aus Marmor und schmiedeeisernen Elementen stellt ein echtes Statement dar. Hinzu kommen funkelnde Kristalllüster als Anspielung auf das Blitzlichtgewitter während des jährlichen Berlinale-Filmfestivals und eine mit stilisierten Champagnergläsern dekorierte Wand versprüht das Flair der Zwanzigerjahre. An der Rezeption begegnet dem Gast eines der wiederkehrenden Motive des neuen Designs: eine abstrahierte Darstellung eines Paravents wie er einst in den Garderoben der Filmstars zu finden war.

„Es ist wunderbar zu sehen, dass die Architektur des Gebäudes mit seiner hellen Sandsteinfassade und das elegante Innendesign eine harmonische Einheit bilden, ganz im Stile des Art déco“, erklärt Generaldirektor Robert Petrović. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere neue Designstory so persönlich wie möglich aufzubauen, schließlich steht bei uns der Gast im Mittelpunkt.“

Angelehnt an die literarischen Salons des angehenden 20. Jahrhunderts lädt die großzügige Lobby ein zum Entspannen, zum gemütlichen Plaudern oder auf eine Partie Schach. Als Blickfang dient ein Marmorkamin samt Flammenskulptur. Darüber thront das Originalgemälde She Represents von Jeanne Mammen aus dem Jahr 1928 als Liebeserklärung an die sprühende Lebendigkeit der Berliner Frauen. Der angrenzende lichtdurchflutete Raum bietet sich an als Rückzugsort mit Blick auf das bunte Treiben auf dem Potsdamer Platz.

Als Inbegriff von modernem Luxus präsentieren sich die liebevoll designten Gästezimmer und Suiten des The Ritz-Carlton, Berlin. So zeigt sich der Wechsel von Tag und Nacht in der gegensätzlichen Farbgebung der deckenhohen Bettkopfteile, während geometrische Muster die historische Bedeutung des Potsdamer Platzes darstellen. Wie bereits in der Lobby finden sich auch in den Zimmern Anklänge an die große filmische Vergangenheit der Stadt: elegante Wasch- und Schminktische in Anspielung auf die Garderoben der frühen Leinwandstars oder eine glänzende Minibar, die an die alten Garderobenkästen erinnert. Auch moderne technische Features fehlen nicht, darunter Touchscreens zur Steuerung der Zimmerelektronik oder praktisch in den Sitzmöbeln integrierte Steckdosen und Ladestationen. Das Blau der Carlton Club Suite symbolisiert den Mond und das Berliner Nachtleben, wohingegen in der The Ritz-Carlton Suite warme Goldtöne die Sonnenseiten der Stadt repräsentieren.

Neue gastronomische Erlebnisse

Das Herzstück der Lobby, The Lounge, erstrahlt in neuem Glanz dank schillernder Spiegelakzente und einem edlen Marmorboden. Hier genießt der Gast unter anderem klassischen Afternoon Tea, erlesen dargeboten von eigens ausgebildeten Tee-Sommeliers und untermalt von Live-Pianoklängen.

Ganz neu ist das Restaurant POTS, wo ein tolles junges Küchenteam modern interpretierte Klassiker der deutschen Küche serviert. Es gibt gemütliche Sitzecken, einen separaten Raum für Gruppen sowie eine Showküche, die den kommunikativen Charakter eines gemeinsamen Abendessens unterstreicht, bei dem man Essen miteinander teilt. Der Name des Restaurants spielt einerseits auf den Potsdamer Platz an, andererseits auf die zahlreichen Kochtöpfe auf den Küchenherden. Geschlagene und gebürstete Kupferakzente an diversen Stellen spielen auf die massiven Kessel an, in denen deutsches Bier traditionell gebraut wird. Während der Sommermonate lädt die ebenfalls neu gestaltete Terrasse mit Blick auf das angrenzende Sony Center und den Henriette-Herz-Park zu einem leichten Lunch oder entspannten Abendessen ein.

Frederic Grieb ist der Küchenchef vom Pots

Die Bar The Curtain Club wartet auf mit einem schicken Mix aus Art déco-Eleganz und lateinamerikanischer Verspieltheit. Ähnlich wie in einer südamerikanischen Hacienda bildet der Living Room inklusive Livemusikbühne das Zentrum der Bar. Bar Manager Arnd Heissen und dessen Team entführen auf eine faszinierende kulinarische Reise durch die Geschmackswelt Südamerikas mit unorthodoxen Drinks, extravaganten Zutaten und wertvollen Essenzen.

Optisch eine Vision aus Rot und Gold ist die Bar Fragrances das Zuhause der hohen Kunst der Mixologie, basierend auf Aromen und Düften. Heissen begeistert hier mit „duftenden“ Cocktailkreationen. Der Gast wählt aus einer Art begehbaren Barkarte, der Hall of Fame, seinen Lieblingsdrink aus, wobei Parfüms namhafter Marken für die Drinks Pate stehen. Das Design der Bar entstand nach dem Vorbild aufwändig gestalteter Parfümflakons. Als Verbindung zum experimentellen Arbeiten der Barkeeper sind Ingredienzien und Spirituosen in Apothekerflaschen aufgereiht. Dunkle Spiegel unterstreichen zusätzlich den sinnlichen Ansatz und den mystischen Charakter der Bar. Sechs avantgardistische, vom Goldenen Zeitalter inspirierte Zeichnungen der Berliner Künstlerin Tina Berning runden das Design ab.

Wellness-Oase und Tagen mit Flair

Der von Carbone Design gestaltete Wellnessbereich verleiht dem Trainings- und Wellness-Erlebnis einen Hauch von Glamour. Gäste kommen in den Genuss von zwei Saunen, einem großzügigen Ruhebereich, einem Behandlungsraum für kosmetische Anwendungen sowie modernen Fitnessgeräten.

Der unterteilbare Ballsaal im Konferenzbereich auf der Beletage eignet sich für ausschweifende Partys ebenso wie für Firmenevents. Inspiriert vom Nachtleben der Zwanzigerjahre hat die tschechische Firma Lasvit großformatige Lampen aus böhmischem Glas entworfen, die mit ihren außergewöhnlichen Formen dem Raum eine ganz besondere Dimension verleihen. Auf einer Gesamtfläche von 1.800 Quadratmetern stehen sieben weitere Veranstaltungsräume inklusive modernster Technik zur Verfügung.

www.ritzcarlton.com/berlin