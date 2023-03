Nach drei Jahren überaus erfolgreichen Wirkens als Executive Chef des Berlin Marriott Hotel zeichnet sich André Trojanowski seit Oktober 2022 als Food und Beverage Director des amerikanischen Business Hotels am Potsdamer Platz verantwortlich.

André Trojanowski, Christian Michel und Sophia Rehle

Der gebürtige Berliner kehrt nach 26 Jahren der Küche als Koch den Rücken und wechselt die Seite in das administrative Lager, von wo er fortan ein 120 Mann starkes Team übersieht. Der 43-Jährige sammelte zuvor bereits in namenhaften Hotels der Hauptstadt Erfahrungen in den Bereichen Bankett, Catering, Fine & Casual Dining sowie in der Erstellung und Implementierung von Foodkonzepten, was ihm in seiner neuen Tätigkeit einen ganzheitlichen Blick auf die Hotelgastronomie verschafft.

„Da ich durch meine vorangegangene Position bereits viele Küchen in renommierten Hotels managen durfte und hinsichtlich meiner Erfahrungswerte in Bezug auf Teamleitung und der Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wurde mir nun die Möglichkeit gegeben, das gesamte Kulinarik-Team des Hotels zu überblicken“, erklärt André Trojanowski seinen Wechsel. „Nach über zwei Dekaden als Koch bin ich gespannt und freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die mich erwartet. Gemeinsam mit meinem Team werde ich die kulinarischen Geschicke des Berlin Marriott Hotel weiter vorantreiben“, so Trojanowski weiter.

Den Staffelstab des Küchendirektors reichte André Trojanowski bereits im Dezember 2022 an Christian Michel weiter, welcher die kulinarischen Bereiche des Berlin Marriott Hotel sowie seines Tochterunternehmens Catering by Marriott überschaut. Der leidenschaftliche Koch wechselt aus Frankfurt, wo er zuletzt in gleicher Position für Rocco Forte tätig war, in die deutsche Hauptstadt und leitet am Potsdamer Platz eine Küchenbrigade aus rund 40 Köchinnen und Köchen. Zu den wichtigsten Stationen des neuen Küchendirektors zählen neben zwei namenhaften Rocco Forte Hotels, das Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München, das Restaurant Dieter Müller auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa sowie das mit drei Sternen ausgezeichnete Restaurant Bareiss in Baiersbronn.

Im Berlin Marriott Hotel verantwortet Christian Michel das gastronomische Angebot des amerikanischen Steak-Restaurants Midtown Grill, des Hot Dog Diners The Big Dog, der Lobby Lounge des In-Room-Dinings sowie das gesamte Bankettgeschäft für den 1.600 Quadratmeter großen Tagungsbereich. Zusätzlich wird er auch die Funktion des Executive Chef für das Cateringunternehmen Catering by Marriott übernehmen und zusammen mit dem versierten Eventteam Veranstaltungen für bis zu 1.500 Gäste ausrichten.

Unterstützung finden André Trojanowski und Christian Michel seit Januar diesen Jahres in Food und Beverage Assistant Manager Sophia Rehle, welche dem Kulinarik-Team administrativ unterstützend zur Seite steht. Nach einer klassischen Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Steigenberger Hotel Der Sonnenhof komplettierte die leidenschaftliche Gastgeberin ihren Karriereweg mit einer Weiterbildung zur staatlich geprüften Hotelbetriebswirtin in der Hotelfachschule Bad Wörishofen. Im Jahr 2019 zog es Sophia Rehle in die Landes- und Kulinarik-Hauptstadt Berlin, in der sie sich durch ihre Ausdauer und ihren Ehrgeiz im Hotel Adlon Kempinski Berlin vom Food und Beverage Coordinator zum Food und Beverage Administration Supervisor hocharbeitete und schlussendlich die Position des Assistant Manager Back of House bekleidete.

Das Berlin Marriott Hotel gehört zur Gruppe Marriott International. Mit 379 Zimmern und Suiten im klassischen und eleganten design sowie einem nach modernsten Maßstäben ausgestatteten Konferenzbereich zählt das Hotel am Potsdamer Platz zu den bedeutendsten Businesshotels der Hauptstadt. Das amerikanische Restaurant Midtown Grill bereitet Steaks aus aller Welt in der offenen Showküche für seine Gäste zu, während der Diner The Big Dog kreative Hotdogs und ausgefallene Fancy Fries in lockerer Atmosphäre serviert. Darüber hinaus stehen den Gästen ein großzügiger Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, eine Executive Lounge auf der 10. Etage sowie eine hoteleigene Tiefgarage zur Verfügung.

www.berlinmarriott.de

