Der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands wechselt an die Spitze eines neuen Restaurantprojekts im Ritz-Carlton Wolfsburg. Ab August 2026 übernimmt Luis Hendricks die kulinarische Leitung und wird das Konzept von Beginn an mitgestalten. Die Verpflichtung markiert einen Neuanfang nach der Schließung des Drei-Sterne-Restaurants „Aqua“.

Luis Hendricks (c) Matthias Leitzke

Luis Hendricks folgt auf Sven Elverfeld

Das Ritz-Carlton in Wolfsburg, setzt für sein neues Restaurantprojekt auf eines der vielversprechendsten Talente der deutschen Spitzengastronomie. Luis Hendricks, der 1999 in Burgwedel geboren wurde, kehrt damit in seine niedersächsische Heimat zurück. Der erst 27-Jährige wurde 2025 mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und erhielt im gleichen Jahr den Young Chef Award des Guide Michelin.

Das Ende einer Ära: Sven Elverfeld und das „Aqua“

Die Personalie von Luis Hendricks steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ende einer der erfolgreichsten Ären der deutschen Spitzengastronomie. Sven Elverfeld, der das Restaurant „Aqua“ seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 leitete, schloss das Drei-Sterne-Restaurant am 21. März 2026 nach 25 Jahren . Das „Aqua“ war seit 2009 ununterbrochen mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und galt als eines der besten Restaurants Deutschlands .

Elverfelds Entscheidung zur Schließung war keine wirtschaftliche, sondern eine persönliche . Der 57-jährige Koch erklärte gegenüber dem Gourmet Report: „Ich wollte einen klaren Schlusspunkt setzen – kein langsamer Abschied, sondern ein kraftvoller, stilvoller Abschluss“ . Hintergrund ist die Unterstützung seiner Ehefrau Saskia, die das Parkhotel Wolfsburg als Eigentümerin übernommen hat . „Ein Lebenswerk endet – damit ein Lebenstraum entstehen kann“, brachte Elverfeld seine Beweggründe auf den Punkt .

Die gesamte Erfolgsgeschichte können Sie im ausführlichen Gourmet-Report-Artikel zur Schließung des „Aqua“ nachlesen.

Ein kulinarischer Werdegang mit rasanter Entwicklung

Der Weg von Luis Hendricks in die Spitzengastronomie begann mit einer außergewöhnlichen Geschichte: In der neunten Klasse stand er unangemeldet vor der Tür des Sterne-Restaurants „Ole Deele“ bei Hannover und fragte nach einem Praktikum. Seine Ausbildung absolvierte er 2015 im Maritim Airport Hotel Hannover, es folgten Stationen im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand und bei Robin Pietsch in Wernigerode.

Ab Oktober 2021 kochte Hendricks im „La Rock“ in Hannover, wo er ab September 2022 die Küchenleitung übernahm. Mitte 2023 kehrte er als Küchenchef ins Restaurant „Pietsch“ nach Wernigerode zurück – und erkochte dort den zweiten Michelin-Stern. Mit 25 Jahren war Hendricks zum Zeitpunkt der Auszeichnung der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands. Der Guide Michelin 2026 bestätigte die beiden Sterne erneut.

Die kulinarische Handschrift: Europa trifft Asien

Hendricks‘ Küche steht für handwerkliche Präzision, Kreativität und eine geschmackliche Identität, die durch zahlreiche Reisen durch Asien geprägt wurde. Im Mittelpunkt seiner Kompositionen stehen intensive Aromen, Tiefe, Balance, Säure und Umami – kombiniert mit einer modernen europäischen Basis. „Genau dieser Mix aus kulturellen Einflüssen, unterschiedlichen Produkten und Aromen begeistert mich bis heute“, sagt Hendricks über seinen Stil.

Ein Neuanfang in der Autostadt

Das neue Restaurant, das noch keinen Namen trägt, soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eröffnen. Hendricks wird das Konzept von Anfang an mitgestalten – eine Aufgabe, die in der Nachfolge eines Drei-Sterne-Kochs wie Sven Elverfeld besondere Aufmerksamkeit erhält.

O-Töne zu und von Luis Hendricks

Bernd Knaier, Hoteldirektor des Ritz-Carlton, betont: „Mit Luis Hendricks gewinnen wir nicht nur einen außergewöhnlich erfolgreichen Koch, sondern auch einen Menschen, der perfekt zu unseren Werten passt. Seine Verbundenheit zur Region, sein Ehrgeiz und sein außerordentliches Talent machen ihn zur Idealbesetzung für diesen wichtigen Schritt“.

Hendricks erklärt Gourmet Report „Die Nähe zu meiner Heimat und zu den Menschen der Region ist für mich ein wichtiger Antrieb. Gemeinsam mit dem Team des Ritz-Carlton möchten wir einen Ort schaffen, der für Gastfreundschaft, Qualität und eine unverwechselbare Kulinarik steht“.

Die Ritz-Carlton Wolfsburg Webseite: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/wfgrz-the-ritz-carlton-wolfsburg/dining/

Das Wolfsburger Ritz Carlton im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Ritz+Carlton+Wolfsburg

Sven Elverfeld im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Sven+Elverfeld

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