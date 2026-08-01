Vom 21. November bis zum 20. Dezember 2026 verwandelt sich Garmisch-Partenkirchen in ein Zentrum der gehobenen Regionalküche. Unter dem Motto „Zurück zum Ursprung des Geschmacks“ präsentieren sechs lokale Spitzenköche ihre individuellen Menüs und zeigen die Vielfalt, die die alpine Küche zu bieten hat . Die kreative Umsetzung der Menüs obliegt dabei vollständig den Köchen, die ihrer persönlichen Handschrift auf dem Teller Ausdruck verleihen.

GaPa schmeckt’s im Restaurant 4Eck ©GaPa Tourismus GmbH/roadtrip-the-world.com



Garmisch-Partenkirchen: „GaPa schmeckt’s“ 2026

Der Partner: Garten Eden aus Ohlstadt

In diesem Jahr arbeitet die Veranstaltung mit dem Partner Garten Eden aus Ohlstadt zusammen . Der Betrieb setzt auf natürlichen Anbau und unverfälschten Geschmack. Mithilfe von „Effektiven Mikroorganismen“ (EM) gedeiht das Gemüse gesund und vollkommen ohne chemische Zusätze. Angeboten wird ausschließlich, was saisonal im Garten wächst und frisch geerntet werden kann. Das Ergebnis sind intensive Aromen, bekannte Klassiker und besondere Gemüsesorten, die für kulinarische Überraschungen sorgen.

Die Menüs im Überblick

Die teilnehmenden Köche interpretieren das Motto auf unterschiedliche Weise. Zu den Kreationen zählen:

„Holler die Waldfee“ : Eine Suppe aus Topinambur, Cashew, Heu und Holunder, die vertraute Aromen neu in Szene setzt.

: Eine Suppe aus Topinambur, Cashew, Heu und Holunder, die vertraute Aromen neu in Szene setzt. „Zwischen Fluss & Erde“ : Zart gebeizte Lachsforelle mit Tempura-Garnele, Spitzkohl, Miso und eingelegter Gurke.

: Zart gebeizte Lachsforelle mit Tempura-Garnele, Spitzkohl, Miso und eingelegter Gurke. „Von Wald & Wiese“ : Rehrücken und Kalbsbacke mit Kastanienkruste, Karotte, Kürbis und Haselnuss-Jus.

: Rehrücken und Kalbsbacke mit Kastanienkruste, Karotte, Kürbis und Haselnuss-Jus. „Baba au Garmisch“: Hefe-Küchlein im Bierchampagner mit Garten-Eden-Apfel-Eis und Salzkaramellhippe.

Teilnehmende Restaurants und Küchenchefs

Die Menüs werden in den folgenden sechs Restaurants von den jeweiligen Küchenchefs kreiert und serviert:

Verena Merget – Restaurant Husar

– Restaurant Husar Yannick Fehren – 4Eck

– 4Eck Christian Neuroth – Berggasthof Pflegersee

– Berggasthof Pflegersee Sven Karge – Werdenfelserei

– Werdenfelserei Georg Strohmeyer – Hotel Zugspitze

– Hotel Zugspitze Thomas Albrecht – Speisemeisterei

Die sechs Betriebe bieten während der Aktionswochen ihre individuellen GaPa-schmeckt’s-Menüs an. Der Menüpreis liegt in diesem Jahr bei 75,00 Euro pro Person (ohne Getränke und Weinbegleitung) .

Begleitveranstaltungen

GaPa schmeckt’s Tasting (20. November 2026): Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start gibt es einen ersten Vorgeschmack. Beim Flying Dinner präsentieren die Köche ausgewählte Kostproben ihrer Kreationen und gewähren Einblicke in ihre Küchen. Die Gäste erwarten warme und kalte Signature-Gerichte sowie persönliche Anekdoten der Küchenchefs.

Walk Around Dinner (2., 8. und 16. Dezember 2026): Bei diesem kulinarischen Streifzug wird jeder Gang an einem anderen Ort serviert. Die Teilnehmer lernen mehrere GaPa-schmeckt’s-Restaurants kennen. Zwischen den Gängen begleiten Ortsführer die Gäste zu ausgewählten Plätzen in Garmisch-Partenkirchen und teilen Wissenswertes über die Region. Die Termine am 2. und 8. Dezember finden auf Deutsch statt, der Termin am 16. Dezember wird auf Englisch angeboten.

Ganzjährige kulinarische Angebote

Auch außerhalb der GaPa-schmeckt’s-Wochen bietet Garmisch-Partenkirchen zahlreiche kulinarische Erlebnisse:

Kochkurse im Restaurant 4Eck: Unter der Leitung von Küchenchef Yannick Fehren können Hobbyköche bei liebevoll gestalteten Kursen selbst den Kochlöffel schwingen. Die Kurse sind für verschiedene Niveaus geeignet .

Kulinarische Ortsführung durch Partenkirchen: Der Gästeführerverein Garmisch-Partenkirchen und die GaPa Tourismus GmbH laden zu einer Entdeckungsreise entlang der Historischen Ludwigstraße ein. Inklusive Verkostung von regionalen Spezialitäten. Teilnehmende Betriebe sind unter anderem: Der Platzfisch, Bäckerei Krätz, Schöneggers Käsealm, Chocolaterie und Genusswelt Amelie. Preis: 20 € pro Person, mit Gästekarte 18 €. Termine: 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10.2026.

Brauereiführung im Brauhaus Garmisch: Besucher lernen die Grundlagen des Brauens kennen und den Unterschied zwischen Hellem, Weißbier, Märzen und Doppelbock – inklusive Verkostung.

GaPa schmeckt’s Gondel-Dinner: Ein exklusives Erlebnis, bei dem ein 5-Gang-Menü in den Gondeln der Eckbauerbahn serviert wird .

Alle Infos: https://www.gapa-tourismus.de/gapa-schmeckts