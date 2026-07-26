Der erste MICHELIN Neuseeland -gleich mit 110 Auszeichnungen

Mit 15 Sternen-Restaurants, darunter ein Zweistern-Haus, feiert der erste MICHELIN Neuseeland seine Premiere. Die Selektion umfasst 110 Betriebe in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown und zeichnet ein Bild der neuseeländischen Gastronomie.

Paul Froggatt

MICHELIN Neuseeland

Neuseeland als erste ozeanische Destination

Die Ankündigung des MICHELIN Neuseeland 2026 markiert einen historischen Wendepunkt für die Gastronomie in Ozeanien. Das Land hat sich offiziell in die weltweite MICHELIN-Landkarte eingereiht und ist damit die erste Destination in dieser Region, die einen eigenen Guide erhält . Die Auswahl umfasst 110 Restaurants in den vier größten Städten des Landes: Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown . Diese Premiere ist das Ergebnis monatelanger anonymer Inspektionen durch die Teams des MICHELIN Guide .

Die vier Städte repräsentieren verschiedene Facetten der neuseeländischen Esskultur, teilen jedoch ein zentrales Thema: Reinheit. Diese zeigt sich in der hochwertigen, saisonalen Lokalware, den frischen Zutaten, die von der Natur geschenkt werden, und einer kulinarischen Philosophie, die ihr Wesen ehrt und den regionalen Charakter erstrahlen lässt. Sie ist auch in der aufrichtigen, bodenständigen Gastfreundschaft spürbar, die überall im Land zu finden ist .

Essence in Queenstown erhält zwei MICHELIN-Sterne

Das einzige Restaurant, das in dieser ersten Selektion mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde, ist Essence in Queenstown . Unter der Leitung von Küchenchef Paul Froggatt, der bei der Verleihung in Auckland vor 300 Gästen einen stehenden Applaus erhielt, hat das Restaurant auf einem Hügel oberhalb des Lake Wakatipu einen exquisiten Ruf erlangt .

Froggatt, der kulinarischer Direktor der Roki Connection ist, bezeichnete die Auszeichnung als den Traum eines „kleinen Jungen von vor vielen, vielen Jahren“. Er sei sprachlos gewesen, als er den Preis entgegennahm . „Ich sah Bilder von einem MICHELIN-Sternekoch, als ich ein Kind war, und sagte: ‚So möchte ich kochen.‘ Ich hätte nie geahnt, welchen Weg und welche Karriere mich das hierher bringen würde„, erklärte er in seiner Dankesrede .

Das Essence bietet zwei Degustationsmenüs, die erstklassige saisonale neuseeländische Produkte mit europäischen Techniken und kreativer Modernität kombinieren . Jeder Teller erzählt eine Geschichte mit raffinierten, expressiven Aromen. Die Weinkarte bietet eine starke Auswahl, besonders für Liebhaber von Pinot Noir . Ein charakteristisches Gericht für Froggatt ist „The Autumn Walk“, das auf dem Sammeln von Pilzen mit seinen Kindern basiert . Das Restaurant öffnete erst vor zehn Monaten seine Pforten, aber Froggatt betonte, dass das Menü weiter reiche: „Es ist eine Reise durch meine Erfahrungen auf der ganzen Welt, die neuseeländische Produkte präsentiert. Wir wollen das Beste zeigen, was dieses Land zu bieten hat“ . Die Auszeichnung werde nichts an der Arbeitsweise ändern, versicherte er: Das Menü bleibe gleich, und er werde weiterhin fünf Nächte pro Woche in der Küche stehen .

Die Inspektoren bewerteten nicht nur die Qualität der Zutaten und die Harmonie der Aromen, sondern auch die Beherrschung der Technik, den persönlichen Stil des Kochs und die Konsistenz über die Zeit . Froggatt betonte, dass das Team niemals wisse, wer die anonymen Inspektoren seien, und alle Gäste gleich behandle: „Der Schlüssel für uns ist, alle Gäste als unsere Gäste zu behandeln“ .

Vierzehn Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

Neben dem Spitzenreiter Essence wurden 14 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die Liste zeigt die beeindruckende kulinarische Vielfalt Neuseelands.

Auckland – Fünf Restaurants mit Michelin Stern

Ahi – Unter der Leitung von Ben Bayly bedeutet der Name auf Māori „Feuer“ . Das Restaurant am Commercial Bay konzentriert sich auf die Holzfeuer-Küche und interpretiert traditionelle neuseeländische Aromen mit modernen Techniken neu, mit einem starken Fokus auf rückverfolgbare Zutaten und Farm-to-Table-Philosophie .

– Unter der Leitung von Ben Bayly bedeutet der Name auf Māori „Feuer“ . Das Restaurant am Commercial Bay konzentriert sich auf die Holzfeuer-Küche und interpretiert traditionelle neuseeländische Aromen mit modernen Techniken neu, mit einem starken Fokus auf rückverfolgbare Zutaten und Farm-to-Table-Philosophie . Tala – Dieses Restaurant machte Geschichte, indem es als erstes samoanisches Restaurant der Welt einen MICHELIN-Stern erhielt . Executive Chef und Mitinhaber Henry Onesomo sagte, dies beweise, dass „samoanische Küche Fine Dining sein kann“ . Gäste werden bei der Ankunft in einem traditionellen Waschbecken „apa fafano“ empfangen .

– Dieses Restaurant machte Geschichte, indem es als einen MICHELIN-Stern erhielt . Executive Chef und Mitinhaber Henry Onesomo sagte, dies beweise, dass „samoanische Küche Fine Dining sein kann“ . Gäste werden bei der Ankunft in einem traditionellen Waschbecken „apa fafano“ empfangen . Paris Butter – Das elegante Restaurant präsentiert ein saisonales Degustationsmenü, das europäische Techniken mit subtilen asiatischen Einflüssen verbindet .

– Das elegante Restaurant präsentiert ein saisonales Degustationsmenü, das europäische Techniken mit subtilen asiatischen Einflüssen verbindet . Mudbrick – In einer umgebauten Scheune in einem Weinberg gelegen, bietet es eine Mischung aus europäischen, japanischen und indischen Einflüssen mit atemberaubendem Panoramablick .

– In einer umgebauten Scheune in einem Weinberg gelegen, bietet es eine Mischung aus europäischen, japanischen und indischen Einflüssen mit atemberaubendem Panoramablick . The Estate – Auf Waiheke Island in einem Weinberg gelegen, vereint es französische Techniken mit neuseeländischen Produkten .

Wellington – Drei Restaurants mit Michelin Stern

Jano Bistro – In einem historischen Cottage gelegen, serviert es französische Küche mit Zutaten aus dem eigenen Garten .

– In einem historischen Cottage gelegen, serviert es französische Küche mit Zutaten aus dem eigenen Garten . Logan Brown – In einem ehemaligen Bankgebäude bietet es zeitgenössische Küche mit geschichteten Aromen .

– In einem ehemaligen Bankgebäude bietet es zeitgenössische Küche mit geschichteten Aromen . Ortega – Spezialisiert auf Meeresfrüchte mit globalen Einflüssen .

Christchurch – Zwei Restaurants mit Michelin Stern

Inati – Bietet ein Shared-Dining-Erlebnis und interpretiert europäische Klassiker mit neuseeländischen Produkten neu .

– Bietet ein Shared-Dining-Erlebnis und interpretiert europäische Klassiker mit neuseeländischen Produkten neu . Tussock Hill – Nur mittags geöffnet, bietet es saisonale Gerichte in einem Boutique-Weingut .

Queenstown – Vier Restaurants mit Michelin Stern

Amisfield – Am eigenen Weinberg gelegen, bietet es kühne, kreative Gerichte mit Zutaten aus Central Otago .

– Am eigenen Weinberg gelegen, bietet es kühne, kreative Gerichte mit Zutaten aus Central Otago . Kika – Ein modernes neuseeländisches Restaurant mit internationalen Einflüssen im Sharing-Stil .

– Ein modernes neuseeländisches Restaurant mit internationalen Einflüssen im Sharing-Stil . Rātā – Benannt nach einem einheimischen Baum, zeigt es moderne neuseeländische Küche mit Zutaten aus der Region .

– Benannt nach einem einheimischen Baum, zeigt es moderne neuseeländische Küche mit Zutaten aus der Region . Sherwood – Mit Blick auf den Lake Wakatipu und einer „Garden-to-Table“-Philosophie.

35 Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand wird für hervorragende Küche zu moderaten Preisen vergeben . Insgesamt 35 Restaurants erhielten diese Auszeichnung :

Auckland : Apéro Food & Wine, Atelier, Bianca, Bistro Saine, Boda, Cazador, Gemmayze Street, Goat, Milenta, Osteria Uno, Parro, Pasta & Cuore, Tempero .

: Apéro Food & Wine, Atelier, Bianca, Bistro Saine, Boda, Cazador, Gemmayze Street, Goat, Milenta, Osteria Uno, Parro, Pasta & Cuore, Tempero . Wellington : 1154 Pastaria, Cicio Cacio, Hummingbird, Indian Alley .

: 1154 Pastaria, Cicio Cacio, Hummingbird, Indian Alley . Christchurch : A’mano, Earl, Fire And Slice, Gatherings, Londo , Odeon, Roca, Soul Quarter, The Athens Yacht Club, The Monday Room .

: A’mano, Earl, Fire And Slice, Gatherings, , Odeon, Roca, Soul Quarter, The Athens Yacht Club, The Monday Room . Queenstown: Aosta, Bombay Palace (Wanaka), Francesca, Muttonbird, Paloma Taqueria, Sundays, The Cow (Queenstown), Treehouse .

60 empfohlene Restaurants

Weitere 60 Restaurants wurden in die offizielle MICHELIN-Selektion aufgenommen, darunter :

Auckland : 1947 Eatery, Ada, Advieh, Alma, Baduzzi, Bar Magda, Bossi, Cassia, East, Esther, Gilt, Hello Beasty, Jervois Steak House, Ki Māha, Kingi, Kol, Lillius, Metita, Morell, Mr Morris, One Tree Grill, Onslow, Origine, Otto, Ragtag, Rodd & Gunn The Lodge, Sails, The French Café .

: 1947 Eatery, Ada, Advieh, Alma, Baduzzi, Bar Magda, Bossi, Cassia, East, Esther, Gilt, Hello Beasty, Jervois Steak House, Ki Māha, Kingi, Kol, Lillius, Metita, Morell, Mr Morris, One Tree Grill, Onslow, Origine, Otto, Ragtag, Rodd & Gunn The Lodge, Sails, . Wellington : 50-50, Boulcott Street Bistro, Charley Noble, Damascus, Floriditas, Graze , Highwater, Kisa, Koji, Margot, Napoli, Ombra, Rita, Rosella, Shed 5 .

: 50-50, Boulcott Street Bistro, Charley Noble, Damascus, Floriditas, , Highwater, Kisa, Koji, Margot, Napoli, Ombra, Rita, Rosella, Shed 5 . Christchurch : Bessie, Cellar Door, Hugo, Miro .

: Bessie, Cellar Door, Hugo, Miro . Queenstown: Arc, Bianca by Giovi, Billy’s, Botswana Butchery, Jervois Steak House, Millhouse, Nest, Rodd & Gunn The Lodge, Soda, The Dining Room, The Woolshed, Toast & Oak, True South Dining Room .

Drei MICHELIN-Sonderpreise

Zusätzlich zu den Sternen und Bib Gourmands wurden drei Sonderpreise verliehen :

MICHELIN-Preis für den Jungen Koch

Robert Fairs vom Bib Gourmand-Restaurant Londo in Christchurch . Fairs begann seine Karriere in Christchurch, arbeitete in Restaurants in Dubai und Kopenhagen, bevor er nach Neuseeland zurückkehrte, um Londo zu eröffnen – ein kleines, ungezwungenes Restaurant, das auf saisonale, sorgfältig ausgewählte Produkte setzt. Seine Küche vereint britische Wurzeln, internationale Erfahrung und ein starkes Ortsgefühl mit technischer Präzision und einem klaren, persönlichen Stil. Am Counter ist Fairs selbstbewusst und unaufdringlich und interagiert herzlich mit den Gästen .

MICHELIN-Preis für den Service

Stina Persen vom empfohlenen Restaurant Graze in Wellington . Stina, in Wellington geboren und aufgewachsen, bringt Wärme, Leichtigkeit und echte Fürsorge in den Speisesaal. Ihre Gastfreundschaft ist aufmerksam, ohne aufdringlich zu sein, und gibt den Gästen das Gefühl, als Freunde willkommen zu sein – nicht als Kunden. Mit ihrer natürlichen Fähigkeit, die Stimmung im Raum zu erfassen, bereichert sie das Erlebnis durch durchdachte Details und lokale Geschichten, die das Restaurant mit seiner Stadt verbinden.

MICHELIN-Preis für Sommellerie

Matthew Aitchison vom empfohlenen Restaurant The French Café in Auckland . Aitchison führt das Serviceteam mit einem ruhigen, entspannten und zugänglichen Stil, der auf starker Organisation und tiefem Weinwissen basiert. Seine Leidenschaft für die Gastronomie spiegelt sich in sorgfältig kuratierten Wein-Erlebnissen und präzisen Speisebegleitungen wider. Er hat eine der beeindruckendsten Weinkarten der Stadt zusammengestellt .

Statement von Gwendal Poullennec

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, kommentierte die Premiere mit großer Anerkennung: „Es ist selten, in einem Land bei der ersten Ausgabe so viele Sterne zu vergeben – die Leistung Neuseelands ist wirklich beeindruckend. Die Destination bietet mehr als eine Auswahl außergewöhnlicher Restaurants; für unsere Inspektoren offenbarte sie eine zeitgenössische kulinarische Landkarte, geformt durch ein einzigartiges Terroir und eine Esskultur, die in leiser Harmonie mit der Natur steht“ . Poullennec betonte, dass alle vier Städte unterschiedliche Seiten der neuseeländischen Esskultur präsentieren, aber das zentrale Thema der Reinheit teilen.

Executive Chef Nick Honeyman vom Paris Butter in Auckland, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, erklärt Gourmet Report: „Neuseeland verfügt seit Jahren über eine lebendige und vielfältige Gastronomieszene. Dass bei der ersten Verleihung des MICHELIN Guide so viele unserer Kolleginnen und Kollegen ausgezeichnet wurden, zeigt, wie außergewöhnlich unsere kulinarische Landschaft ist. Ganz gleich, wohin man im Land reist oder was man genießt – die Frische unserer Produkte und das hohe kulinarische Niveau sind überall spürbar. Ich war schon immer überzeugt, dass wir zur Weltspitze gehören. Der MICHELIN Guide hat das nun bestätigt.“

Tiakitanga – ein Māori-Begriff für Fürsorge, Bewahrung und den Schutz der Natur – ist in Neuseeland weit mehr als ein Leitgedanke: Es ist ein grundlegendes Prinzip. Der tiefe Respekt vor der Natur und die enge Verbundenheit mit ihr prägen den Anbau, die Ernte und den Umgang mit Lebensmitteln im ganzen Land. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Restaurant Ahi in Auckland. Sein Name bedeutet auf Māori „Feuer“ und steht für eine Küche, die kulturelles Erbe, saisonale Menüs und die lückenlose Rückverfolgbarkeit ihrer Zutaten in den Mittelpunkt stellt.

Ebenso prägend ist Manaakitanga – der Māori-Begriff für Gastfreundschaft, Großzügigkeit und Fürsorge. Die herzliche und persönliche Art, Gäste willkommen zu heißen, macht aus einem Restaurantbesuch weit mehr als nur eine Mahlzeit. Rituale, Geschichten und echte Begegnungen verleihen jedem kulinarischen Erlebnis eine besondere Tiefe. So schmecken Besucher Neuseeland nicht nur – sie erleben es mit allen Sinnen. Das samoanisch-neuseeländische Restaurant Tala in Auckland bietet seinen Gästen eine ebenso persönliche wie eindrucksvolle kulinarische Reise, die eine Hommage an die Kultur des Pazifiks ist. Für herausragende Gastfreundschaft wurde zudem Stina Persen vom Restaurant Graze in Wellington mit dem MICHELIN Guide Service Award ausgezeichnet.

Bedeutung für den Gastronomietourismus

Die Einführung des MICHELIN Guide in Neuseeland ist auch ein strategischer Schritt zur Stärkung des Gastronomietourismus. Tourismus Neuseeland investierte 6,3 Millionen Dollar, um den Guide ins Land zu holen, und schätzt, dass dadurch 36.000 zusätzliche internationale Besucher angelockt werden könnten . Executive Chef Ben Bayly von Ahi betonte, dass dies der neuseeländischen Gastronomie Glaubwürdigkeit verleihen und die harte Arbeit der Branche validieren würde. „Gastronomischer Tourismus ist im Moment riesig – Menschen reisen um die ganze Welt, um zu essen; das ist ihr Hauptgrund, Länder zu besuchen“, sagte er .

Die MICHELIN-Hotelauswahl

Die Auswahl der Restaurants wird durch eine Hotelselektion ergänzt, die einige der inspirierendsten Unterkünfte des Landes präsentiert. Dazu gehören unter anderem The Hotel Britomart in Auckland, das für sein nachhaltiges Design und die Nähe zum Hafen geschätzt wird; Wharekauhau in der Wairarapa-Region, ein luxuriöser Landkomplex auf einer Schaffarm mit Blick auf die Küste; Ōtahuna Lodge in Christchurch, ein großes historisches Gebäude, das alte Architektur mit Luxus-Hospitality verbindet; und Blanket Bay in Queenstown, ein einzigartiges alpines Anwesen mit atemberaubendem Panoramablick und einem immersiven Naturerlebnis .

Zusammenfassung der Auszeichnungen im Überblick

Kategorie Anzahl Besonderheiten Zwei MICHELIN-Sterne 1 Essence (Queenstown, Paul Froggatt) Ein MICHELIN-Stern 14 Ahi, Mudbrick, Paris Butter, Tala, The Estate, Jano Bistro, Logan Brown, Ortega, Inati, Tussock Hill, Amisfield, Kika, Rātā, Sherwood Bib Gourmand 35 13 in Auckland, 4 in Wellington, 10 in Christchurch, 8 in Queenstown/Wanaka Empfohlene Restaurants 60 28 in Auckland, 15 in Wellington, 4 in Christchurch, 13 in Queenstown MICHELIN-Sonderpreise 3 Robert Fairs (Junger Koch), Stina Persen (Service), Matthew Atchison (Sommellerie)

Erläuterung der erwähnten Personen im Michelin Neuseeland

Name Funktion / Restaurant Ort Gwendal Poullennec Internationaler Direktor des MICHELIN Guide – Paul Froggatt Executive Chef, Essence (zwei MICHELIN-Sterne) Queenstown Ben Bayly Executive Chef, Ahi (ein MICHELIN-Stern) Auckland Henry Onesomo Executive Chef und Mitinhaber, Tala (ein MICHELIN-Stern) Auckland Simon Levy Chef, Inati (ein MICHELIN-Stern) Christchurch Fleur Caulton Chef, Kika (ein MICHELIN-Stern) Wanaka / Queenstown Robert Fairs Chef, Londo (Bib Gourmand) – Gewinner MICHELIN-Preis Junger Koch Christchurch Stina Persen Service-Mitarbeiterin, Graze (empfohlen) – Gewinnerin MICHELIN-Preis Service Wellington

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