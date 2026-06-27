Irland kulinarisch: Zwischen Wildkräutern, Sterneküche und nachhaltiger Austernzucht

Irland hat sich in den letzten Jahrzehnten weit über ihre kulinarischen Klischees von Soda Bread, Lamm-Eintopf und Whiskey hinausentwickelt. Wer heute an Irland denkt, verbindet dies zunehmend mit einer lebendigen Streetfood-Szene, Sternerestaurants und der Slow Food-Bewegung.

Lo and Slo, Wild and Fired BBQ School in Irland

Irland kulinarisch

Die kulinarischen Angebote sind kreativer und vielfältiger denn je und bieten Besuchern wie Einheimischen die Möglichkeit, die irische Esskultur hautnah zu erleben.

Vom Klassiker zum Erlebnis: Algen, Apfelbrandy und Räucherfisch

Die modernen Food-Erlebnisse in Irland gehen weit über klassische Destillerieführungen oder Backkurse hinaus. Im Fokus stehen zunehmend authentische Begegnungen mit der Natur und den Produzenten. Algen- und Kräutertouren (Foraging) führen in wilde Küstenlandschaften, wo die Teilnehmer lernen, wie Wildpflanzen früher den Alltag prägten – und heute wieder in der Gourmetküche landen.

Ein Paradebeispiel für nachhaltigen Luxus ist die Austernzucht von DK Connemara Oysters am Rand des Connemara-Nationalparks. Bei geführten Touren erhalten Besucher exklusive Einblicke in die Zucht der begehrten Schalentiere. Im Landesinneren, südlich von Kilkenny, verwandelt Highbank Orchards Äpfel in hochwertigen Cider, Apfelbrandy, Essig und Sirup – ein Musterbetrieb für Irish Apple Cider und Farm-to-Fork-Philosophie.

Nordirland setzt mit dem neuen Tasting-Format Spirit of the Bann auf eine ungewöhnliche Perspektive: Bei einer Bootsfahrt im Mündungsgebiet des River Bann bei Coleraine werden regionale Spezialitäten verkostet, während die raue Flusslandschaft die Kulisse bildet.

Kochen mit Einheimischen: Von Fifteens bis Boxty

Ein wichtiger Pfeiler der irischen Willkommenskultur ist die Gastgeberfähigkeit. In Mrs. C.’s Home Kitchen in County Down stehen Kochkurse im Mittelpunkt, die von Klassikern wie dem nordirischen Snack „Fifteens“ bis hin zur Potato Experience reichen. Hier lernen Teilnehmer, traditionelle Kartoffelgerichte wie Boxty (Kartoffelkuchen) zuzubereiten.

Für diejenigen, die lieber bekochen werden und dabei einem der besten Küchenteams der Insel über die Schulter schauen möchten, bietet das Dubliner Sternerestaurant Chapter One einen exklusiven Chef’s Table. Einen Schritt vor der Zubereitung setzen die Barbecue-Events im Workshop-Programm von Lo & Slo unweit von Derry-Londonderry sowie die Hinter-den-Kulissen-Touren des Räucherfischexperten Frank Hederman (Hederman’s Smoke House) an.

Whiskey, Gin und das kulturelle Erbe

Für regnerische Tage oder Liebhaber klassischer Führungen bieten zahlreiche Brauereien und Destillerien spannende Einblicke. Zu den beliebtesten zählen die Smithwick’s Experience in Kilkenny, die Destillerie-Führungen bei Dingle Gin sowie der geschichtsträchtige Whiskey-Hersteller Bushmills in Nordirland.

Eine besondere Alternative ist die mit einem Bootsausflug verbundene Besichtigung der Produktion von Clare Island Whiskey. Hier lernen Besucher nicht nur die Destillation kennen, sondern auch die Geschichte der legendären Piratenkönigin Grace O’Malley. Für eine alkoholfreie, aber nicht weniger kultige Erfahrung sorgt das Tayto Castle in der Grafschaft Armagh, wo seit den 1950er-Jahren eine der beiden beliebtesten irischen Chipsmarken produziert wird.

Irlands kulinarische Zukunft: Modern, regional, nachhaltig

Die moderne irische Küche kann heute weit mehr als ihre herzhaften Klassiker wie Seafood Chowder oder Fish and Chips. Zahlreiche moderne Konzepte haben es in die Auszeichnungskategorien des Guide Michelin und andere Kulinarik-Rankings geschafft. Spezialmuseen wie das Irish Whiskey Museum in Dublin, das Butter Museum in Cork oder das Irish Coffee Centre im Foynes Flying Boat Museum widmen sich den ikonischen Produkten der Insel.

Fazit: Irland hat sich zu einem ernstzunehmenden Ziel für Kulinariktourismus entwickelt. Die Kombination aus atemberaubender Landschaft, nachhaltiger Produktion, innovativer Spitzengastronomie und herzlicher Gastfreundschaft macht die grüne Insel zu einem Paradies für Foodies, die das Authentische suchen – weit abseits der ausgetretenen Pfade.

Links



https://www.ireland.com/de-de/magazine/food-and-drink/food-in-ireland/

https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/food-and-drink/food-and-drink-in-ireland/

https://www.dkconnemaraoysters.com/oyster-tours/

https://highbankorchards.com/tour

https://causewaycoastfoodietours.com/product/the-spirit-of-the-bann/

https://mrscshomekitchen.com

https://chapteronerestaurant.com/dining/

https://www.frankhederman.com/collections/tours

https://www.lo-slo.co.uk/

https://www.atlanticirishseaweed.com

https://www.facebook.com/wildwaysnatureeducation/

https://www.ballynahinch-castle.com/en/activities

https://www.smithwicksexperience.com

https://dingledistillery.ie/visit-tours/

https://www.bushmills.eu/de/destillerie-besuch/

https://clareislandwhiskey.ie

https://taytotours.com

https://www.ireland.com/de-de/magazine/food-and-drink/michelin-star-restaurants-ireland/

https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/irish-whiskey-museum/

https://thebuttermuseum.com

https://flyingboatmuseum.com

Irland im Gourmet Report