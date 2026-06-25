Die goldene Zeit der Food Trucks scheint vorbei. Eine aktuelle Branchenanalyse von Fabian Hengmith (foodtruck-beratung.de) mit 142 Betreibern zeigt: Viele kämpfen mit moderaten Gewinnen, hohen Kosten und einem Geschäftsmodell, das wirtschaftlich oft nicht aufgeht. Doch es gibt Ausnahmen – und sie arbeiten anders.

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Branchenanalyse: Warum der Food-Truck-Boom vorbei ist

Lange galten Food Trucks als der Inbegriff der unkomplizierten Selbstständigkeit in der Gastronomie: ein Fahrzeug, gutes Essen, volle Events. Doch hinter dieser Fassade tut sich eine wirtschaftliche Realität auf, die viele Betreiber nüchtern werden lässt. Die Food Truck Branchenanalyse 2026 des langjährigen Betreibers und Beraters Fabian Hengmith liefert auf Basis einer Umfrage unter 142 Betreibern erstmals fundierte Zahlen zu Umsatz, Gewinn, Arbeitszeit und Geschäftsmodellen in Deutschland. Die zentrale Erkenntnis: Mehr Arbeit bedeutet nicht automatisch mehr Gewinn. Entscheidend ist das Geschäftsmodell.

1. Ernüchternde Bilanz: Moderate Gewinne dominieren

Die Analyse fördert ein ernüchterndes Bild zutage: 58 % der befragten Food-Truck-Betreiber erwirtschaften weniger als 40.000 € Gewinn pro Jahr. 27 % landen sogar unter 20.000 €. Nur 5 % der Betriebe schaffen es, einen Jahresgewinn von über 100.000 € zu erzielen.

Gleichzeitig arbeiten die meisten Betreiber zwischen 30 und 50 Stunden pro Woche – und das bei nur 5 bis 15 Einsatztagen pro Monat. Zum Vergleich: Ein klassischer Gastronomiebetrieb hat oft 25–30 Öffnungstage pro Monat. Diese geringe Auslastung ist eine der versteckten Kostenfallen der Branche.

2. Die größte Herausforderung: Steigende Warenkosten

Auf die Frage nach den größten wirtschaftlichen Herausforderungen nannten 37 % der Betreiber die steigenden Wareneinsatzkosten und Einkaufspreise – mit Abstand der höchste Wert. Es folgen Personalkosten (16 %) und Standgebühren (16 %). Nur 2 % sehen derzeit keine Herausforderungen.

Das bedeutet: Die Kostenkontrolle wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Wer hier nicht gegensteuert, arbeitet trotz hoher Einsätze am Ende für den Lieferanten oder das Eventunternehmen.

3. Der große Unterschied: Nicht alle Einsätze sind gleich

Die Analyse zeigt klar: Woher der Umsatz kommt, ist entscheidend für den Gewinn.

Catering (Firmen & Privat) erlaubt die höchste Spannbreite und die größten Gewinne. Ein signifikanter Anteil der Betriebe erreicht hier über 70.000 € Jahresgewinn – auch mit moderater Arbeitszeit.

erlaubt die höchste Spannbreite und die größten Gewinne. Ein signifikanter Anteil der Betriebe erreicht hier über 70.000 € Jahresgewinn – auch mit moderater Arbeitszeit. Streetfood-Festivals & Selbstzahler-Events konzentrieren sich dagegen stark auf niedrige Gewinnklassen unter 40.000 €. Höhere Gewinne sind hier praktisch nicht erreichbar.

konzentrieren sich dagegen stark auf niedrige Gewinnklassen unter 40.000 €. Höhere Gewinne sind hier praktisch nicht erreichbar. Mittagstisch liegt stabil, aber begrenzt im Bereich von 20.000–40.000 € Gewinn.

Die Konsequenz: Wer auf Festivals setzt, arbeitet oft hart für wenig Ertrag. Wer Catering strategisch aufbaut, kann mit weniger Einsatz deutlich mehr erreichen.

4. Effizienz schlägt Einsatz: Die überraschende Arbeitszeit-Studie

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist der fehlende Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Gewinn. Betreiber mit über 60 Wochenstunden landen ausschließlich in den unteren Gewinnklassen bis 40.000 €. Gleichzeitig arbeitet ein Teil der wirtschaftlich erfolgreichsten Betreiber weniger als 30 Stunden pro Woche und erzielt dennoch über 70.000 € Gewinn.

Besonders eindrucksvoll ist die Wahrscheinlichkeit für hohe Gewinne bei geringer Arbeitszeit (unter 40 Stunden):

Catering: 40–45 % Wahrscheinlichkeit für über 70.000 € Gewinn

40–45 % Wahrscheinlichkeit für über 70.000 € Gewinn Mittagstisch: 5–10 %

5–10 % Festivals & Selbstzahler-Events: 0 %

Diese Zahlen widerlegen den Mythos, dass Erfolg im Food-Truck-Business vor allem eine Frage des Arbeitseinsatzes ist.

5. Skalierung ist kein Selbstläufer

Mehrere Food Trucks zu betreiben, erhöht das Potenzial für hohe Gewinne – garantiert es aber nicht. Während Ein-Truck-Betriebe in der Stichprobe keinen über 100.000 € Gewinn erreichten, sind Betriebe mit drei oder mehr Trucks deutlich häufiger in den oberen Gewinnklassen vertreten. Skalierung allein reicht nicht, entscheidend ist die operative Umsetzung.

6. Zukunftsperspektive: Stabilisierung statt Euphorie

Trotz aller Herausforderungen würde die Mehrheit (56 %) heute noch einmal einen Food Truck gründen. Allerdings sind 33 % unsicher – ein Zeichen für eine realistischere, weniger euphorische Sicht auf das Business. 62 % planen aktuell keine Expansion. Wachstum findet nur selektiv statt, meist über zusätzliches Personal (12 %) oder einen stationären Standort (9 %).

Die Branche befindet sich in einer Phase der Stabilisierung und Optimierung, nicht mehr im Hype-Modus.

7. Fazit für Gründer und Bestandsbetreiber

Die Food Truck Branchenanalyse 2026 von Fabian Hengmith macht eines sehr klar: Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis der richtigen Entscheidungen – vor allem bei der Wahl des Geschäftsmodells. Wer auf Catering setzt, Kosten kontrolliert und effizient arbeitet, kann mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen als ein Festival-Truck mit 60-Stunden-Woche.

Für alle, die sich ernsthaft mit der Planung oder Optimierung eines Food-Truck-Business beschäftigen, bietet die Website des Autors weiterführende Inhalte, Praxisbeispiele und Werkzeuge.

Weiterführende Informationen

Über den Autor des Artikels (für den Gourmet Report):

Dieser Artikel basiert auf der „Food Truck Branchenanalyse 2026“ von Fabian Hengmith, einem seit 2016 aktiven Food-Truck-Betreiber mit über 2.000 Einsätzen und mehr als 500 Caterings. Er betreibt die Plattform foodtruck-beratung.de und hat die Analyse im Frühjahr 2026 unter 142 Betreibern in Deutschland durchgeführt.