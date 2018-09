Kanadische Poutine, französische Crepes, italienische Arrosticini, Maghreb Fusionküche oder finnische Social Burgers – dazu Whisky Cocktails, Disco DJs und eine der spannendsten Locations der Stadt. Nach einer ersten Verleihung im vergangenen Jahr kehren die European Street Food Awards nach Berlin zurück und die Stadt wird zum Schmelztigel der europäischen Street Food Szene.

Präsentiert wird das Finale der European Street Food Awards wie im vergangenen Jahr von Berlins erster Street Food Party dem BITE CLUB in Zusammenarbeit mit dem Team der British Street Food Awards, dem Gründungsteam der Europäischen Awards, die in einem eintägigen Event die besten Food Trucks und Street Food-Händler Europas präsentieren werden. Gekämpft wird um Titel in unterschiedlichen Kategorien wie Best Main Dish, Best Burger, Best Vegetarian, Best Snack, Best Dessert sowie den Best of the Best, den Europäischen Titel.

In vorherigen National Heats, öffentlichen Street Food Events, ernennen die insgesamt 13 teilnehmenden Street Food Nationen ihre Champions, die schließlich beim Finale in Berlin gegeneinander antreten. Gewählt werden diese von den Besuchern der jeweiligen Heats. Eine für das Finale zusammengestellte Jury aus unter anderem Foodkritikern, Sterneköchen und Food-Experten wird die Gewinner der einzelnen Kategorien bestimmen. Die Besucher des Finales können zudem ihre Stimme für den Publikumspreis abgeben.

Begleitet wird das Finale von Disco DJs, Cocktails von der BITE CLUB Craft Bar, Whisky Drinks, Berliner Craft Beer, Natural Wines und dem besten Street Food Europas.