Ab heute Oktoberfest in 11.000 Metern Höhe

Emirates mit regionaltypischen Spezialitäten während der fünften Jahreszeit in Bayern

Emirates serviert seinen Gästen auch dieses Jahr zur Feier des Oktoberfestes eigens kreierte, typisch bayerische Spezialitäten an Bord und in seinen Flughafenlounges. Vom 22. September bis zum 7. Oktober 2018 können sich Passagiere zwischen Dubai und Deutschland in allen Reiseklassen über ein regionales Speisen- und Getränkeangebot freuen. Mit den drei täglichen Abflügen von Dubai nach München bietet Emirates alleine zur Oktoberfestzeit rund 21.500 Sitzplätze in die bayerische Landeshauptstadt an – genug, um damit die drei größten Festzelte des Münchner Oktoberfestes zu füllen.

Anstoßen können Passagiere der First Class und Business Class mit original Oktoberfestbier in der Bord-Lounge der Emirates A380, dem wohl beliebtesten Treffpunkt auf 11.000 Metern Höhe. Das Bier von Paulaner – eine von sechs Brauereien, die auf dem Münchner Oktoberfest ausschenken – wird dabei in traditionellen Stein- und klassischen Bierkrügen serviert. Als passende Begleitung zum Bier steht an der Bar eine typische Brotzeit bereit, darunter mit Eiersalat und Kresse gefüllte Laugenbrötchen sowie Brezeln mit verschiedenen Dips wie Obatzter und Entenschmalz. Zusätzlich zum Angebot in der Bord-Lounge kommen First-Class- und Business-Class-Reisende auf dem Weg von Dubai nach Deutschland in den Genuss eines typisch deutschen warmen Gerichts: Nürnberger Rostbratwürste mit Kartoffelbrei, Sauerkraut und Senf machen Lust auf das größte Volksfest der Welt. Zünftig geht es auch in der Economy Class zu – Passagiere, die ab Dubai nach Deutschland fliegen, können gebratene Hähnchenbrust mit Kraut und Spätzle als Hauptspeise wählen.

In den Emirates-Flughafenlounges in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München stehen – zusätzlich zum regulären Angebot – ebenfalls typisch bayerische Leckereien zur Auswahl: Fleischpflanzerl, Leberkäse, Weißwürste, Brezeln und Obatzter sorgen für eine gemütliche bayerische Brotzeit vor dem Flug.

Emirates serviert in allen Klassen mehrgängige Menüs. Die regional inspirierte Küche wird dabei regelmäßig von saisonalen Menüs und Angeboten, wie zur Weihnachtszeit oder anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes, ergänzt. Die Oktoberfest-Spezialitäten sind exklusiv auf Flügen von und nach Deutschland verfügbar.

