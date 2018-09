Norwegian Cruise Line mit preisgekröntem Wein- und Barangebot

Norwegian Cruise Line bietet an Bord hochwertige Weine und Cocktails und wird dafür belohnt: Der Chef-Barkeeper der Norwegian Bliss nimmt im Oktober am Finale des diesjährigen Diageo World Class Bartender of the Year-Wettbewerbs teil und das Cagney‘s Steakhouse an Bord der Norwegian Escape wurde von Wine Spectator mit dem „Award of Excellence“ ausgezeichnet. Bekannt gegeben wurden die Auszeichnungen im Vorfeld der dritten Auflage der „Meet the Winemaker“-Kreuzfahrten, die bis zum 16. Februar 2019 auf ausgewählten Schiffen und Routen stattfinden.

Razvan Dorel Cordea, Chef-Barkeeper der erst kürzlich in Dienst gestellten Norwegian Bliss, ist einer der Halbfinalisten für den Titel „2018 Diageo World Class Bartender of the Year“. Er wird für Norwegian Cruise Line beim Finale vom 5. bis 8. Oktober 2018 in Berlin gegen 50 der weltweit besten Barkeeper antreten. Norwegian Cruise Line ist bereits zum dritten Mal bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb vertreten.

Bereits ausgezeichnet wurde die sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl des Spezialitätenrestaurants „Cagney’s“ auf der Norwegian Escape, die den „Award of Excellence“ von Wine Spectator erhielt. „Cagney’s“ – ein Lieblingsrestaurant unter den Gästen – ist das klassische Steakhouse mit exklusiven Fleischgerichten und einer Weinkarte mit über 100 Weinen aus 30 verschiedenen Anbaugebieten weltweit.

„Die Gastronomie ist zu einem sehr wichtigen Element des Reisens geworden, so dass wir uns mehr denn je um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse auf unserer ganzen Flotte bemühen“, so Kevin Bubolz, Managing Director Europe bei Norwegian Cruise Line.

Die Auszeichnungen wurden im Vorfeld der dritten Auflage der „Meet the Winemaker“-Kreuzfahrten bekannt gegeben, die Gäste auf ausgewählten Routen der Norwegian Bliss, Norwegian Escape und Norwegian Dawn einladen, mit Experten der Weinindustrie, darunter Salvatore Ferragamo, Rob Mondavi Jr. und Gerard Betrand, in Kontakt zu kommen. Auf dem Programm stehen unter anderem Weinproben unter professioneller Anleitung im „The Cellars“, einer Weinbar der Michael Mondavi Familie, sowie Dinner mit passenden Weinen, die vom Gastwinzer oder dem Experten an Bord geleitet werden. Das Erlebnis inkludiert die vom Experten ausgewählten und für diese exklusiven Veranstaltungen an Bord mitgebrachten Jahrgänge. Weinproben sind für 19,95 US-Dollar pro Person, das exklusive fünfgängige Abendessen inklusive passender Weine für 60 US-Dollar pro Person (je zuzüglich Steuern und Trinkgeld) erhältlich. Sowohl für die Verkostung als auch für das Dinner mit passenden Weinen ist die Anzahl der Sitzplätze begrenzt. Daher werden Reservierungen dringend empfohlen, welche ausschließlich an Bord vorgenommen werden können.

2018/2019 wird die „Meet The Winemaker“-Reihe auf folgenden Abfahrten angeboten:

23. September 2018 auf der Norwegian Escape – Aarón Sánchez , Starkoch und Gewinner des „James Beard Award“, ist offizieller Botschafter und Sprecher der argentinischen Weine von Moët-Hennessy, Terrazas de los Andes

auf der Norwegian Escape – , Starkoch und Gewinner des „James Beard Award“, ist offizieller Botschafter und Sprecher der argentinischen Weine von Moët-Hennessy, Terrazas de los Andes 12. Oktober 2018 auf der Norwegian Dawn – Dina Mondavi , Tochter von Isabel und Michael Mondavi, repräsentiert vier Generationen der Weinkultur

auf der Norwegian Dawn – , Tochter von Isabel und Michael Mondavi, repräsentiert vier Generationen der Weinkultur 27. Oktober 2018 auf der Norwegian Bliss – Salvatore Ferragamo , Erbe des berühmten italienischen Modehauses und Besitzer des Weinguts Il Borro in der Toskana, Italien

auf der Norwegian Bliss – , Erbe des berühmten italienischen Modehauses und Besitzer des Weinguts Il Borro in der Toskana, Italien 8. Dezember 2018 auf der Norwegian Bliss – Bob Bertheau , Chef-Winzer des Chateau Ste. Michelle mit preisgekrönten Chardonnay, Riesling, Merlot und Cabernet Sauvignon Weinen

auf der Norwegian Bliss – , Chef-Winzer des Chateau Ste. Michelle mit preisgekrönten Chardonnay, Riesling, Merlot und Cabernet Sauvignon Weinen 12. Januar 2019 auf der Norwegian Bliss – Juan Munoz Oca , Chef-Winzer bei Columbia Crest, stellt das Portfolio des Weinguts mit Reserve-, H3- und Grand-Estate-Weinen her

auf der Norwegian Bliss – , Chef-Winzer bei Columbia Crest, stellt das Portfolio des Weinguts mit Reserve-, H3- und Grand-Estate-Weinen her 16. Februar 2019 auf der Norwegian Bliss – Gérard Bertrand ist der renommierte Winzer aus der Region Languedoc-Roussillon

Die „Meet The Winemaker“-Kreuzfahrten der Norwegian Bliss werden auf siebentägigen Routen von Seattle nach Alaska während der Sommermonate, von Los Angeles an die mexikanische Riviera im Herbst und von Miami in die Östliche Karibik im Winter stattfinden. Auf der Norwegian Escape sind die Kreuzfahrten auf Routen ab New York verfügbar und auf der Norwegian Dawn auf siebentägigen Routen von Boston nach Kanada und Neuengland.

Premium All Inclusive-Kreuzfahrten von Norwegian Cruise Line sind in jedem Reisebüro buchbar sowie über www.ncl.de,