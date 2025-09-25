Von Sizilien nach Berlin: Giacomo Mannucci eröffnet neues Restaurant Rasoterra. Alte Techniken und italienische Zutaten für unverwechselbare Pizza-Erlebnisse.

Rasoterra Pizza Experience, Berlin

Es gibt Pizza und es gibt Pizza von Rasoterra – den Unterschied schmeckt man sofort, denn Rasoterra besinnt sich auf die Anfänge des kulinarischen Welterfolgs, der auf rein italienischen Zutaten begründet wurde. Dass diese Ursprünglichkeit sogar im Heimatland der Pizza gut ankommt, hat Karim Yacoubi bereits bewiesen. Der italienische Pizzabäcker hat Rasoterra auf Sizilien gegründet, um Pizza nach neapolitanischer Art auf ein neues Niveau zu heben. Gemeinsam mit Landsmann und Wahlberliner Giacomo Mannucci bringt er diese Pizza nun nach Berlin.

Yacoubis Konzept von Rasoterra basiert auf der Idee, dass Einfachheit die höchste Stufe der Vollendung ist. So nutzt Rasoterra zu hundert Prozent italienische Mehlsorten, um eine perfekte Konsistenz der Pizza zu erhalten. Zudem besinnt sich Rasoterra auf alte Techniken wie Poolish und Biga. Diese beiden Vorteige sorgen dafür, dass die Pizza mehr Geschmack und eine tolle Struktur entwickelt. Poolish enthält viel Wasser und macht den Teig weich und dehnbar, mit zarter Krume. Biga verleiht dem Teig durch weniger Wasser mehr Stabilität und ein nussiges Aroma. Das Ergebnis ist luftig, knackig, lecker und sehr bekömmlich. Neben den Petra-Mehlen von Molino Quaglia kommen auch die wichtigsten Zutaten für die Beläge aus kleinen Regionen Italiens.

Mit Giacomo Mannucci hat Karim Yacoubi einen erfahrenen Gastronomen an seiner Seite, der die Berliner Gastroszene bestens kennt. Mannucci selbst prägt seit Jahrzehnten die hauptstädtische Kulinarik und ist derzeit mit To the Bone in Mitte und Lo Fūfu in Charlottenburg erfolgreich. Mit Rasoterra möchte er im Westen der Stadt einen Lieblingsitaliener etablieren. Mannucci gegenüber Gourmet Report: „Durch die einfache, aber sehr gute Küche spricht Rasoterra alle an, die entspannte Atmosphäre und höchsten Geschmack zu schätzen wissen. Pizza verbindet hier wie in Italien alle Gesellschaftsschichten.“ Zudem bietet Rasoterra die Pizza nicht nur mit Weizenmehl, sondern auch in der Vollkorn-Variante an. Ergänzt wird die Karte durch kleine, frittierte Pizzen, Pommes frites, Kroketten und Salate. Auch die typischen italienischen Desserts wie Tiramisu und Panna Cotta fehlen natürlich nicht. Faire Preise ab 13 Euro für eine Pizza machen Rasoterra für Familien, Business-Lunch und die junge Generation interessant.

Für Karim Yacoubi und Giacomo Mannucci ist es wichtig, dass nicht nur alles frisch zubereitet und in einem Original-Pizza-Ofen gebacken wird, Rasoterra steht auch für die lebhafte, italienische Art und die gesunde Lebensweise durch erstklassige Produkte.

Rasoterra Berlin Karim Yacoubi und Giacomo Mannucci©Romy_Kaa

Rasoterra ist dienstags bis sonntags von 17 bis 23 Uhr geöffnet und hat 70 Plätze im Restaurant und weitere 70 Plätze auf der Terrasse.

Rasoterra Pizza Experience ist in der Uhlandstraße 155, 10719 Berlin. Reservierungen über OpenTable oder telefonisch. +49 (0) 176 32 10 75 34

Keine Webseite, aber Instagram: https://www.instagram.com/rasoterra_pizzaexperience/reels