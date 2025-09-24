Filip Czmok übernimmt Küchenleitung im Boutique Hotel Marielle und bringt „Nice Dining & Soulfood“ nach Bad Münstereifel

Filip Czmok und Oliver Röder

Filip Czmok

Sternekoch Filip Czmok, bisher kulinarischer Kopf des Bembergs Häuschen (Euskirchen-Flamersheim) wechselt im Oktober als Küchenchef in das Boutique Hotel Marielle nach Bad Münstereifel (südlich von Bonn).

Mit im Gepäck: das neue kulinarische Konzept „Nice Dining“. Filip Czmok und das Marielle Team verbinden darin die Leichtigkeit einer modernen, kreativen Küche mit dem Wohlfühlcharakter echter Soulfood-Gerichte. Frische, regionale Zutaten und überraschende Aromenkombinationen stehen dabei im Mittelpunkt.

„Nice Dining & Soulfood bedeutet für mich, dass sich unsere Gäste gleichzeitig verwöhnt und zuhause fühlen. Es geht um höchste Produktqualität, aber ohne steife Förmlichkeit unter dem Motto „Sneaker statt Krawatte“, Genuss, der Herz und Seele erreicht“, so Filip Czmok.

Die Inhaber Marielle und Christopher Haep unterstreichen mit dieser Verpflichtung Ihren Anspruch, außergewöhnliche Kulinarik und herzliche Gastfreundschaft zu vereinen und Bad Münstereifel um eine spannende Genussadresse zu bereichern.

Inhaber Marielle und Christopher Haep

Marielle Haep gegenüber Gourmet Report: „Wir leben an einem besonderen Ort. Die Jahreszeiten geben bei uns den Takt vor. Wir wissen, dass wir nichts erzwingen, sondern nur annehmen können, was die Natur uns bietet. Mit dieser Überzeugung stehen wir in unserer Region nicht allein da. Unser Netzwerk bestehend aus regionalen Partnern wächst beständig. Ihre Produkte ergeben den Geschmack der Nordeifel, den du beim Frühstücks-Buffet oder auf der Speisekarte entdecken kannst. Aus frischen, natürlichen Produkten lässt sich leicht etwas Köstliches zaubern.“

Und Gatte Christopher Haep ergänzt: „Wir haben uns einen Traum erfüllt und den Ort geschaffen, an dem wir uns selbst gerne aufhalten. Hier ist die Welt noch in Ordnung und wir arbeiten jeden Tag neu daran. Marielle, die weiß, worauf es in Hotel und Gastronomie ankommt, weil sie es von der Pike auf gelernt hat. Christopher kümmert sich um Marketing, Verkauf und das Handwerkliche. Unsere Tochter Marla sorgt dafür, dass Energie und Lebensfreude immer auf einem gewissen Level bleiben.“

https://hotel-marielle.de/

