6-Hands-Dinner mit Quique Dacosta in Wirsberg

Dank des 2-Sterne-Restaurants AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz mit dem dazugehörigen Future Lab ANIMA hat sich der kleine fränkische Ort Wirsberg zu einer Top-Destination für Genießer aus aller Welt etabliert.

Herrmann und Baetz, (c)Vivi d’Angelo

6-Hands-Dinner mit Quique Dacosta

Doch nicht nur zahlreiche Gourmet-Fans treten die Reise in den Heimatort des Spitzenkochs Herrmanns an: In den vergangenen Jahren durften Herrmann, Bätz und ihr Team bereits verschiedene international renommierte Kollegen aus einigen der besten Restaurants weltweit begrüßen.

Nach zwei erfolgreichen 6-Hands-Dinnern im vergangenen Jahr mit Andreas Caminada, Marco Müller, Norbert Niederkofler und Sven Wassmer findet im Oktober 2026 nun ein 6-Hands-Dinner mit dem spanischen Sterne-Koch Quique Dacosta im AURA statt. Dacosta ist einer der erfolgreichsten spanischen Gastronomen, verantwortet neben seinem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Quique Dacosta Restaurant in Dénia unter anderem die kulinarische Leitung des Mandarin Oriental Ritz in Madrid und betreibt mehrere weitere Restaurants in Valencia, Marokko und London.

Seit den frühen 1990er Jahren setzt der spanische Spitzenkoch immer wieder neue Maßstäbe in der territorialen mediterranen Spitzenküche und inszeniert seine Menüs als dramaturgisch aufgebaute, sensorische und räumliche Erlebnisse. Durch die Zusammenarbeit mit Dacosta stellen Tobias Bätz und Alexander Herrmann ihre internationale Relevanz und ihre in der D-A-CH-Region einzigartige kulinarische Innovationskraft einmal mehr unter Beweis.

Das 6-Hands-Dinner findet am Sonntag, den 4. Oktober 2026 um 18 Uhr statt. Tickets für das begehrte Dinner können nur auf Anfrage an mail@herrmanns-posthotel.de erworben werden. Die Plätze sind stark limitiert.

Quique Dacosta: Eine beeindruckende Karriere von knapp 40 Jahren

Quique Dacosta blickt auf eine beeindruckende Laufbahn von knapp 40 Jahren als Koch zurück. 1988 heuerte er im „El Poblet“ in Dénia in der Provinz Alicante an, durchlief dort sämtliche Stationen und arbeitete sich schließlich bis zum Küchenchef hoch. Seit 1999 ist Dacosta Eigentümer des Restaurants und änderte den Namen 2009 in Quique Dacosta Restaurant um.

Unter seiner Leitung entwickelte sich das regionale Restaurant zu einer der renommiertesten Adressen für moderne mediterrane Spitzenküche in Spanien:

2003 erhielt es den ersten Michelin-Stern

erhielt es den ersten Michelin-Stern 2006 folgte der zweite Stern

folgte der zweite Stern Seit 2012 verteidigt das Quique Dacosta Restaurant jedes Jahr aufs Neue seine drei Sterne

Dacosta schärft das kulinarische Profil des Restaurants bereits seit den frühen 1990er Jahren maßgeblich. Besondere Inspiration zieht er dabei bis heute aus der geografisch einmaligen Region, insbesondere dem direkt angrenzenden Naturpark Montgó und dem Mittelmeer.

Kunst trifft Kulinarik: Die Philosophie von Quique Dacosta

Seine Kreationen und Menüs lösen die Grenzen zwischen Kunst und Kulinarik immer wieder bewusst auf und werden für die Gäste als sensorische Reisen inszeniert, die einer eigenen Dramaturgie folgen. Für den spanischen Spitzenkoch ist Kochen eine Sprache, ein Ausdruck, eine Identität, die sich in seinem Fall aus dem Spannungsfeld zwischen Kultur, Territorium, Qualität, Innovation und Tradition ergibt.

Dacosta wurde im Jahr 2019 von der Real Academia de Gastronomía als bester spanischer Gastronom des Jahres ausgezeichnet; 2020 verlieh ihm das spanische Kulturministerium die renommierte Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Goldmedaille für Verdienste um die Schönen Künste). Sein 3-Sterne-Restaurant Quique Dacosta belegt aktuell Platz 65 auf der The World’s 50 Best-Liste.

Ein kulinarisches Imperium: Dacostas Restaurants weltweit

Neben seinem Restaurant in Dénia betreibt Dacosta drei weitere Restaurants in Valencia, darunter das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Flores Raras. Als kulinarischer Direktor des Mandarin Oriental Ritz verantwortet Dacosta zudem das 2-Sterne-Restaurant Deessa.

Auch außerhalb Spaniens prägt der 53-jährige Chef die internationale Gastronomieszene:

Zwei Projekte bei der Royal Mansour Collection in Tamuda Bay in Marokko

in Tamuda Bay in Marokko Das Arros QD in London

Was seine Karriere so besonders macht: sie startete genau in dem Restaurant, das bis heute die Keimzelle seiner kulinarischen Identität ausmacht. Obwohl sich der spanische Spitzenkoch in der ganzen Welt bewegt, ist sein Schaffen maßgeblich geprägt vom Ursprung seines Handwerks, von einer Region, von seiner Heimat.

#grenzenloseHEIMAT: Die Philosophie von AURA und ANIMA

Eine Rückbesinnung, die auch der Küche der beiden fränkischen Köche Alexander Herrmann und Tobias Bätz innewohnt. Bereits 1995 kam Herrmann zurück in den Familienbetrieb seines Heimatorts Wirsberg, seit 2009 steht ihm Bätz, der ebenfalls aus der Region stammt, als fester Partner zur Seite.

Gemäß ihrem selbstgewählten Motto #grenzenloseHEIMAT präsentieren sie in ihrem 2-Sterne-Restaurant AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz eine Küche, die sich in der Welt bewegt, aber immer aus dem Mittelpunkt Wirsberg heraus entsteht. Mit regionalen Produkten zu arbeiten ist hier keine Einschränkung, sondern Quelle grenzenloser Kreativität.

Wie grenzenlos diese Möglichkeiten tatsächlich sind, zeigt sich durch die Arbeit in der eigens geschaffenen Produktionsstätte Future Lab ANIMA: Food Scout Joshi Osswald und sein Team arbeiten dort gemeinsam mit über 90 lokalen Produzenten daran, Lebensmittel von Grund auf zu entwickeln, zu verarbeiten und zu veredeln – teils mit jahrhundertealten Techniken wie Fermentation und Einlegen, die eine Produktvielfalt garantieren, die das gesamte Jahr über im AURA zum Einsatz kommt.

Ein kulinarisches Aufeinandertreffen zweier Welten

Am 4. Oktober treffen im Rahmen des 6-Hands-Dinners daher zwei Regionen und zwei kulinarische Handschriften aufeinander, die eines eint: Produkttreue als Ausgangspunkt einer zeitgenössischen Heimatküche und zukunftsgerichteten Gastronomie.

Das Event verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis, bei dem die mediterrane Küche Dacostas auf die fränkische Heimatküche von Herrmann und Bätz trifft – eine Begegnung, die die kulinarische Vielfalt und Innovationskraft beider Welten zelebriert.

Wichtige Informationen auf einen Blick

Detail Information Event 6-Hands-Dinner mit Quique Dacosta Datum Sonntag, 4. Oktober 2026 Uhrzeit 18 Uhr Ort AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, Marktplatz 11, 95339 Wirsberg Tickets Nur auf Anfrage unter mail@herrmanns-posthotel.de (stark limitiert)

Weitere Informationen:

Quique Dacosta Restaurant: https://quiquedacosta.es/en/home/

https://quiquedacosta.es/en/home/ AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz: https://www.herrmanns-posthotel.de/de/gourmetwelten.html