Marco Müller ist der beste Koch Deutschlands 2024

Das Berliner Restaurant Rutz von Marco Müller ist erstmals auf Platz 1 der besten deutschen Restaurants

Marco Müller, Rutz, Berlin 3 Michelin Sterne

Marco Müller

Das Restaurant Rutz in Berlin-Mitte übernimmt zum Jahresbeginn 2024 erstmals die Führungsposition in der Restaurant-Rangliste für Deutschland. Dafür sorgt ein Update bei „Restaurant-Ranglisten“, das auf Basis der Bewertungen der führenden Restaurant-Guides ein Ranking aus derzeit 4.766 Restaurants in Deutschland ermittelt.

Erstmals hat das Berliner Restaurant Rutz den ersten Platz der Restaurant-Rangliste für Deutschland erreicht. Gemeinsam mit der Schwarzwaldstube in Baiersbronn teilt sich das Rutz mit 120,1 Punkten den Spitzenplatz in Deutschland. Für den Wechsel in der engumkämpften Gruppe der Top-Restaurants der Restaurant-Rangliste für Deutschland sorgt zum Jahresbeginn 2024 ein Update bei den „restaurant-ranglisten.de“. Besonders die Höchstnote für das Rutz bei den Anfang Dezember 2023 veröffentlichten Bewertungen des Magazins Falstaff führt zum entscheidenden Punkteunterschied.

„Restaurant-Ranglisten“ ermittelt seine Rangliste für Deutschland auf Basis der Bewertungen der führenden Restaurant-Guides wie dem Guide Michelin, Gault & Millau, Gusto, Der Feinschmecker, Falstaff und einigen anderen. Darüber hinaus werden auch internationale Rankings erstellt.

„Natürlich freuen wir uns sehr über diese wunderschöne Nachricht zum Jahresstart“, so Executive Küchenchef Marco Müller und betont, wie wichtig dafür die konstante Teamleistung von Küche und Service sei. Mit dieser Erfolgsmeldung knüpft das Restaurant Rutz nahtlos ans Vorjahr an. Zum Jahresende zeichnete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) unter der Federführung vom Gastronomie-Experten Jürgen Dollase bei den Kulinarischen Lieblingen des Jahres Marco Müller als „Koch des Jahres national“ aus. Sommelière Nancy Großmann war zuvor bereits als Der Feinschmecker-Sommelière des Jahres 2023, Rolling Pin Awards #1 bei 50 Best Sommelier 2023 und bei der Falstaff Wine Trophy 2024 prämiert worden. Restaurantleiter Falco Mühlichen stand als Berliner Gastgeber 2023 bei den „Berliner Meisterköchen“ und bei den FAS-Kulinarischen Lieblingen des Jahres als „Gastgeber des Jahres“ im Fokus.



Aus dem 2001 mit Lars Rutz († 2003) eröffneten Konzept aus Weinbar mit Restaurant und Weinverkauf entwickelte sich das heutige, von Inhaber-Ehepaar Anja und Carsten Schmidt weiterhin familiengeführte Spitzenrestaurant Rutz. Das Restaurant ist komplett unabhängig und gehört zu keinem Hotel oder anderem Sponsor. Seit 2004 verantwortet die Küche Executive Küchenchef Marco Müller, Küchenchef ist Dennis Quetsch. 2020 verlieh der Guide Michelin dem Rutz als bisher einzigem Restaurant in Berlin drei Sterne und zusätzlich den grünen Stern für besonders engagierte nachhaltige Gastronomie. Auch alle anderen Restaurantführer vergeben Höchstbewertungen. Seit 2022 präsentiert sich das Rutz auch optisch nach großem Re-Design unter der Leitung der Berliner Architektin Prof. Gesine Weinmiller im neuen, zeitlos puristisch-elegantem Gewand.

Restaurant Rutz: rutz-restaurant.de

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!