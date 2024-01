Ein Küchengehilfe wurde stundenlang nackt an einen Stuhl gefesselt, mit einem Apfel im Mund und einer Karotte im Anus, während alle Köche der Küchenbrigade zusahen, darunter auch Küchenchef Largeau, dem die Aktion den Job kostete.

Hotel du Palais Hyatt, Biarritz : Erwarten Sie ein unvergessliches Erlebnis und Begegnungen der ganz außergewöhnlichen Art

Hyatt Biarritz: Rituale der französischen Spitzenküche

Das altertümliche Aufnahme-Ritual in der Hotelküche des Hyatt Hotels in Biarritz wurden dummerweise per Video festgehalten und ins Internet gestellt. Das Filmmaterial wurde inzwischen aus dem Internet entfernt.

Der erniedrigende Vorfall fand unter der Verantwortung und in Anwesenheit von Küchenchef Aurelien Largeau statt, schreibt die örtliche Tageszeitung Sud Ouest. Das Hotel-Restaurant ist mit einem Michelin Stern ausgezeichnet.

„Dieser Vorfall spiegelt nicht die Werte wider, die wir verteidigen“, sagte eine Hyatt-Sprecherin gegenüber Gourmet Report. „Wir haben eine Untersuchung durchgeführt und die entsprechenden Entscheidungen getroffen“, sagte sie. „Die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kollegen, Kunden und Partner haben für uns absolute Priorität.“ Offiziell hatte jedoch Aurelien Largeau gekündigt und das Hotel verlassen.

Die Verhältnisse in der Küche des Hyatt Biarritz waren vorher natürlich niemanden in der Geschäftsleitung bekannt. Hauptsache es hatte einen Michelin Stern!

Das Hotel du Palais ist ein Fünf-Sterne-Hotel an der Strandpromenade von Biarritz mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis ab 300 Euro/Zimmer.

LEGENDÄRER 5-STERNE-PALAST IN BIARRITZ: Das Hotel du Palais ist ein symbolisches Juwel von Biarritz mit Blick auf den Atlantik. In der ehemaligen kaiserlichen Residenz von Napoleon III. und Kaiserin Eugénie, die 1854 errichtet wurde. Erwarten Sie ein unvergessliches Erlebnis und Begegnungen der ganz außergewöhnlichen Art. (Hyatt Werbung)

Schikanen sind in Frankreich gesetzlich verboten. Insidern zufolge werden sie in französischen Restaurants häufig praktiziert. Sie werden gerne als Test dafür verteidigt, ob Nachwuchskräfte dem Druck des Jobs gewachsen sind. Auch in Frankreich hat die Branche große Nachwuchssorgen.

In den letzten Jahren haben eine Reihe von Kochprofis Kampagnen gegen Gewalt in Küchen gestartet, darunter eine mit dem Titel „Hände weg von meiner Küchenhand“ und eine andere mit dem Titel „Respect your Kitchen“.

Auch in Deutschland wurden am Tegernsee *** und in Leipzig ** fragwürdiges Verhalten von Michelin besternten Küchenchefs bekannt. Die Vorfälle waren aber offenbar strafrechtlich nicht relevant. Die Küchenchefs haben trotzdem ihren Arbeitsplatz verloren.

Hyatt Biarritz: https://www.hyatt.com/de-DE/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz/biqub

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

Hyatt Biarritz Zusammenfassung Hyatt Biarritz: Ein Küchengehilfe wurde stundenlang nackt an einen Stuhl gefesselt, mit einem Apfel im Mund und einer Karotte im Anus, während alle Köche der Küchenbrigade zusahen, darunter auch Küchenchef Largeau, dem die Aktion den Job kostete. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)