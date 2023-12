Christian Jürgens eröffnet eigenes Restaurant am Tegernsee

Nach seinem Rausschmiss im Restaurant Überfahrt eröffnet der Dreisternekoch Christian Jürgens 400 m entfernt von seinem ehemaligen Arbeitsplatz ein eigenes Restaurant.

Der Münchner Merkur berichtete zuerst, dass der 55jährige Christian Jürgens im Frühjahr das Restaurant Egern 51 in der noblen Seestraße 51 in Rottach-Egern am Tegernsee übernehmen wird, fußläufig zum Seehotel Überfahrt.

Das Verfahren gegen Jürgens, u.a. wegen Belästigungen von Mitarbeitern, hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Staatsanwaltschaft meinte, es haben sich „keine hinreichenden Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten ergeben“. Es gab die Ermittlungen gegen Christian Jürgens nach einem Bericht im Spiegel, in dem ihm Mitarbeiter aus der Küche u.a. „Griff zwischen die Beine, und Psychospielchen“ vorwarfen. Nach dem Bericht trennte sich das Hotel von Jürgens.

Nach einem sehr kurzem Auftritt des Berliner Gastronomen The Duc Ngo im Seehotel Überfahrt am Tegernsee steht nicht fest, wer zukünftig dort kochen wird. Aber die Hotelgäste müssten bald nur ein paar Meter weiterlaufen , um die gewohnte wieder zu erhalten.

Webseite https://christianjuergens.de/

