The Duc Ngo startet neues Gourmet Restaurant „Le Duc“ im Althoff Seehotel Überfahrt.

Althoff Hotels überraschen mit der Ankündigung, Christian Jürgens durch den Berliner Multigastronomen The Duc Ngo zu ersetzen. Allerdings redet die Althoff Presseabteilung auch von „Gastspiel“, es scheint also eine vorübergehende Lösung zu sein.

The Duc Ngo für Meisterklasse.de

Gastronomische Veränderung am Tegernsee: Die Althoff Hotels und Christian Jürgens gehen zukünftig getrennte Wege und blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Bekanntlich wurde Jürgens nach Anschuldigungen, er würde Mitarbeiter belästigen, frei gestellt.

Im Zuge der kulinarischen Neuausrichtung im Althoff Seehotel Überfahrt präsentieren die Althoff Collection und The Duc Ngo gemeinsam ein aufregendes Restaurantkonzept, das die asiatische Cross-Over-Küche in Rottach-Egern zum Leben erweckt. Nach dem erfolgreichen Start des „club l’indochine“ in der Althoff Villa Belrose in Saint-Tropez im vergangenen Jahr, ist das „Le Duc Tegernsee“ bereits das zweite innovative Projekt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Koch und erfolgreichen Gastronomieunternehmer aus Berlin.

Das „Le Duc Tegernsee“ ist ein weiterer Schritt von The Duc Ngo, sein aktuelles Fine Dining Pop-Up-Konzept „Le Duc“ zu realisieren. Es wird ab dem 20. Juni 2023 dienstags bis samstags von 18:00 bis 22:00 Uhr seine Türen in den Räumlichkeiten und mit dem Team des Gourmet Restaurant Überfahrt öffnen.

Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, erklärt im Gourmet Report Gespräch: „Mit The Duc Ngo gehen wir bereits zum zweiten Mal neue Wege. Sein handwerkliches Können auf höchstem Niveau und sein außergewöhnliches Trendgespür beeindrucken mich seit vielen Jahren. Die Kulinarik bildet eine zentrale Säule unserer Hotels und unsere Gäste erwarten besondere Erlebnisse in diesem Bereich. Mit dem neuen Restaurant geben wir ein Versprechen an die Top-Gastronomie in einem zeitgemäßen, angenehm entspannten Stil.“

Vincent Ludwig, Managing Director des Althoff Seehotel Überfahrt, ergänzt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit The Duc Ngo innovative Akzente am Tegernsee setzen werden. Wie in den vergangenen 15 Jahren setzen wir im Althoff Seehotel Überfahrt auch weiterhin auf die Spitzengastronomie und werden nach dem Gastspiel das neue Konzept des Restaurant Überfahrt präsentieren.“

The Duc Ngo kommentiert gegenüber Gourmet Report das Projekt: „Ich schätze die Partnerschaft mit der Althoff Collection sehr und freue mich, gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Das Althoff Seehotel Überfahrt zählt meiner Meinung nach zu den besten Resorts in Deutschland und es reizt mich, die vielseitige Gastronomie mit einem frischen Konzept zu bereichern. Die Gäste sind hier kulinarische Champions League gewohnt und das stellt für mich eine spannende Herausforderung dar auf dem Weg zur Verwirklichung meines neuen Berliner Gourmetrestaurants ‚Le Duc‘ später in diesem Jahr.“

Details und Reservierung in Kürze unter https://www.althoffcollection.com/de/althoff-seehotel-ueberfahrt/le-duc-tegernsee.

Über Christian Jürgens Pläne ist derzeit nichts bekannt.

